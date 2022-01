Werk der Karate-Legende Bruno Koller wird in Kriens weitergeführt

Regionalsport Der japanische Kampfsport erlaubt Selina Koller die Nähe zum verstorbenen Vater – Karate-Legende Bruno Koller Die Surseerin Selina Koller führt in Kriens ein japanisches Kampfsport- und Kulturzentrum und führt damit das Werk ihrer Eltern weiter. Sie selbst ist eine der erfolgreichsten Kendo-Kämpferinnen der Schweiz. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 17.01.2022, 16.56 Uhr

Selina Koller betreibt Kendo, eine Schwerkampfkunst, die aus der Samurai-Zeit überliefert und weiterentwickelt wurde. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 11. Januar 2022)i

Selina Koller ist begeistert vom japanischen Kampfsport. Wobei alle darunter zusammengefassten Disziplinen und insbesondere das Kendo – ihre liebste Kampfkunst – viel mehr seien als eine Sportart, betont die in Sursee wohnhafte 44-Jährige:

«Die Grundregeln des Kendo fliessen auch in den Alltag – dass man Sachen richtig, mit Hingabe macht und auch auf Details achtet. Dass man sein Ego zurücknimmt und dieses in seinem Denken, Tun und Entscheiden weit hinten anstellt. Damit sich das Ego schliesslich in Luft auflöst, was einem Freiheit und Zufriedenheit gibt.»

Das Leben von Selina Koller dreht sich seit ihrer Kindheit um japanische Kampfsportarten und die japanische Kultur. Zum Kendo ist sie aber erst im Alter von 27 Jahren gekommen – dabei versuchen zwei Kämpferinnen oder Kämpfer, mit Bambusschwertern Punkte zu erzielen, indem sie die andere Person an den richtigen Stellen auf deren Rüstung und auf die richtige Art und Weise treffen (siehe Box).

Zur Sportart Kendo und Karate gehören zu den Budo-Sportarten, welche aus Japan stammen. Kendo ist eine Schwertkampfkunst, welche aus der Samuraizeit überliefert und weiterentwickelt wurde. Gekämpft wird mit Bambusschwertern, für die Prüfungen gibt es auch Übungen mit Holzschwertern. Die Sportart ist eng verbunden mit Zen Buddhismus. Punkte-System Mit Treffern an Kopf, Rumpf, Kehle und Unterarmen lassen sich beim Kendo Punkte erzielen, wobei auch die Technik und Absicht bei der Ausführung bewertet wird. Ein Treffer, der beispielsweise aus Versehen gelungen ist, zählt nicht. Alle Trefferzonen sind mit der Rüstung geschützt. Dan-System Beim Kendo beginnt man beim 5. oder 6. Kyu, geht rückwärts bis zum ersten Kyu und arbeitet sich dann vom 1. bis zum 8. Dan hoch. Die Steigerung der Schwierigkeit zwischen den Rängen wird dabei immer grösser. Bei den höheren Dan-Graden gibt es neben der praktischen auch eine schriftliche Prüfung.

Im Kindesalter hat sie Karate gemacht. Dies wurde ihr in die Wiege gelegt: Ihr Vater Bruno Koller war einer der erfolgreichsten Karatekämpfer weltweit und einer der bekanntesten und beliebtesten nicht-japanischen Karatelehrer. Er hat den zweithöchsten Grad im Karate – den 9. Dan – erreicht und war für seine Fähigkeiten und sein Verständnis auch in Japan höchst angesehen. Ausserdem hat er im Jahr 1977 mit Selina Kollers Mutter Helen, welche Kendo und Ikebana (japanische Kunst des Blumenarrangierens) betreibt, eine Karate- und Kendoschule eröffnet, die Selina Koller zusammen mit ihrer Familie nun weiterführt. Helen Koller spielt bis heute eine wichtige Rolle: Sie ist Vereinspräsidentin und Kulturbeauftragte des Zentrums. Das Dojo – so nennt man einen Trainingsraum für japanische Kampfkünste – befindet sich im Industrieareal in Kriens.

Koller ist ältestes Mitglied im Nationalkader

Was bereits im Namen der Schule – asiatisches Kultur- und Kampfkunstzentrum – angetönt wird, bestätigt sich beim Betreten der grosszügigen Räumlichkeiten: Es geht nicht nur um den Sport, sondern um die japanische Kultur als Ganzes. Die Dekoration ist traditionell japanisch gehalten, sogar die Getränke im Pausenraum stammen aus dem Ursprungsland des Kendo. Dabei sind auch spirituelle Aspekte wichtig. So verbeugt sich Selina Koller etwa beim Eintreten in die Trainingshalle vor dem Shomen, einer Art Schrein. Dies sei eine Frage des Respekts, des Dankes und der Ehrung gegenüber den verstorbenen Meistern der Kampfkunst, deren Bilder darin hängen. Das Shomen soll den Schutz des Trainings, des Raums und der Schülerinnen und Schüler bewirken.

Auch ein Bild von Bruno Koller befindet sich im Shomen. Das gebe ihr auch ein Gefühl der Verbundenheit mit ihrem 2018 verstorbenen Vater. «Ich spüre seine Energie, wenn ich hier bin», erklärt Selina Koller, «obwohl er nie in diesen neuen Räumlichkeiten war, da er vor unserem Umzug verstorben ist.» Auch im Allgemeinen gebe es ihr sehr viel, sein Werk weiterzuführen und die Begeisterung für die japanischen Kampfsportarten weiterzugeben. «Als ich mit Kendo angefangen habe, sagt er mir, dass er meine Kendo-Rüstung und Kleidung bezahlt, wenn ich ihm verspreche, nie mit dem Kendo aufzuhören», erinnert sich die 44-jährige Selina Koller. Dieses Versprechen habe sie ihm gerne gegeben.

«Einzelne Teile musste ich vor meiner 5-Dan-Prüfung ersetzen, aber meine erste Kendo-Ausrüstung werde ich immer behalten und in Ehren halten zusammen mit den Worten meines Vaters und meinem Versprechen.»

Dass sie mit dieser Ausrüstung zehn Jahre später an den Kendo-Weltmeisterschaften im Haupt-Dojo in Japan teilnehmen würde, hätte sie sich damals niemals erträumt. Auch die Aufnahme ins Schweizer Nationalkader hat sie in dieser Ausrüstung erreicht. Heute ist sie die älteste Kämpferin des Kaders und Captain des Frauenteams.

Zurzeit lernen insgesamt rund 60 Personen Kendo oder Karate bei Selina Koller. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 11. Januar 2022)

Der Erfolg ihrer Schülerinnen und Schüler macht sie ebenfalls extrem stolz. So würde sie deren Prüfungen nie missen. Im Dezember hat sie aus diesem Grund ihre 5-Dan-Prüfung, die sie beim ersten Versuch bestanden hat, in Paris statt in Süddeutschland absolviert. Die Prüfung in Süddeutschland wäre eine Woche später gewesen, am gleichen Tag wie die Prüfungen ihrer Schülerinnen und Schüler in der Schweiz. Auch diese haben allesamt ihre Prüfungen direkt bestanden. «Das ist überhaupt nicht selbstverständlich», betont Selina Koller.

Auch Menschen mit Behinderung können mitmachen

Obwohl der Erfolg wichtig sei, dürfe das Ziel nicht sein, möglichst schnell möglichst schwere Prüfungen zu bestehen. «Man muss sich die Zeit nehmen, um auch geistig zu wachsen», ist sich Selina Koller sicher. Dies sei ein wichtiger Teil des Kendo und werde auch bei den Prüfungen miteinbezogen.

«Wichtig ist das Auftreten, das Verhalten gegenüber Lehrern und Mitschülerinnen sowie die ganze Aura.»

So gebe es auch immer eine minimale Trainingszeit zwischen den Prüfungen, welche eingehalten werden muss. «Wer sich für die Kampfsportarten interessiert und diese lernen will, soll das bei uns tun können, egal in welchem Tempo», betont Selina Koller. Gerade deshalb werden auch Personen mit Behinderung in die Trainings integriert.

Wichtig ist für Selina Koller zu betonen, dass Kendo und Karate überhaupt nicht Männern vorbehalten sind, auch wenn dies oft der erste Eindruck sei. Da die Kraft nicht zentral ist, können Frauen genauso erfolgreich sein. «Oft fällt es Frauen sogar leichter, nicht fälschlicherweise mit Kraft zu arbeiten, wo es gar nicht nötig ist», erklärt sie. Im Karate sind bei ihnen etwa gleich viele Mädchen wie Jungs dabei, beim Kendo sind die Jungs noch leicht in Überzahl.

Zurzeit lernen insgesamt rund 60 Personen Kendo oder Karate in Kriens. Das Ziel ist aber, dass es laufend mehr werden. Zu den Höchstzeiten unter ihrem Vater waren es bis zu 300 Personen. Seine Demenzerkrankung im Alter von 60 Jahren war aber nicht nur eine grosse Belastung für ihn und seine Familie, sondern auch für das Dojo. Es fehlte damals jemand unter den Schülerinnen und den Schülern, der in den Karatetrainings die nötige Begeisterung mitbrachte und so alle anderen mitziehen konnte. Heute übernimmt der Partner von Selina Koller diese Rolle, während sie für die Kendotrainings verantwortlich ist.

Zurzeit muss die Dojo-Leiterin nebenbei noch arbeiten. Grundsätzlich wünscht sie sich aber, dass der komplette Fokus auf Kendo und Karate möglich sein wird. «Mir ist aber sehr wichtig, die Kurse günstig anbieten zu können», betont sie, «deshalb sind wir auch als Verein und Non-Profit-Organisation aufgebaut.» Dies war auch die Motivation für den Aufbau eines Japanisch-Sprachkurses. Selina Koller wollte selbst Japanisch lernen, um bei Trainingsreisen nach Japan mehr profitieren zu können. Da es in der Schweiz aber an günstigen Angeboten fehlte, richtete sie kurzerhand im asiatischen Kultur- und Kampfkunstzentrum eine kleine Japanisch-Schule ein.

