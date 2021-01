Registrierung Kanton Luzern meldet: Panne bei Impfanmeldung behoben 9300 Impfwillige sind von einer Datenpanne bei der Registrierung betroffen. Der Kanton will diese Woche alle informieren, die sich neu anmelden müssen. Bereits bestätigte Impftermine behalten ihre Gültigkeit. Dominik Weingartner 19.01.2021, 15.47 Uhr

Am Montag erhielten 4000 Luzernerinnen und Luzerner, die sich für eine Corona-Impfung angemeldet hatten, eine SMS, in der Stand, dass ihre Daten verloren gegangen seien und sie sich neu registrieren müssten. Betroffen von der Panne waren allerdings insgesamt 9300 Personen. Sie werden im Verlauf der Woche ebenfalls kontaktiert, wie der Kanton nun mitteilt. Der Versand der SMS wurde demnach gestoppt, weil es Probleme mit dem Link in der Nachricht gab, über den sich die Personen neu registrieren müssen.