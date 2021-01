Reiden Auto durchbricht nach Kollision Geländer – eine Person verletzt Eine Autofahrerin hat auf der Dorfstrasse die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Die Lenkerin verletzte sich beim Unfall und wurde ins Spital gefahren.

22.01.2021, 16.27 Uhr

Das Auto durchbrach das Geländer und blieb auf der Wiese stehen. Bild: Luzerner Polizei (Reiden, 22. Januar 2021)

(zim) Eine Autolenkerin fuhr am Freitag, 22. Januar, kurz nach 8 Uhr auf der Dorfstrasse von Reiden her Richtung Reidermoos. In der leichten Linkskurve bei der Liegenschaft Hübeli geriet das Fahrzeug auf der vereisten Strasse ins Schleudern und prallte mit dem Heck gegen ein entgegenkommendes Auto, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Anschliessend drehte sich das Auto, prallte mit der linken Seite gegen das Strassengeländer, durchbrach dieses und kam auf der tiefer gelegenen Wiese zum Stillstand.