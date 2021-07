Reiden Autofahrer muss nach Selbstunfall ins Spital eingeliefert werden Am Donnerstag ereignete sich an der Kreuzmatte in Reiden ein Selbstunfall. Der Autofahrer wurde in lebensbedrohlichem Zustand durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren.



08.07.2021, 16.31 Uhr

Bild: Luzerner Polizei

Am Donnerstag, um 9.20 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Kreuzmatte in Mehlsecken und beabsichtigte bei der Einmündung nach rechts abzubiegen, um in Richtung Zelglimatte zu fahren. Die Luzerner Polizei vermutet, dass der Autofahrer aufgrund eines medizinischen Problems mit seinem Fahrzeug gegen zwei parkierte Fahrzeuge prallte.

Der 56-jährige Autofahrer wurde durch den Rettungsdienst 144 in lebensbedrohlichem Zustand ins Spital gefahren, so die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.



Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 30'000 Franken. (zfo)