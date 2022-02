Reidner Wagenbaugruppe «s'Dorf ab» verkleidet sich als Gallier

REiden Die unbeugsame Wagenbaugruppe «s'Dorf ab» tüftelt an ihrem Gallierdorf – inklusive Spanferkel Seit 16 Jahren basteln vier Reidner Familien jedes Jahr gemeinsam für die Fasnacht. Heuer wird es zum ersten Mal kein Gefährt geben, doch die vielseitige Truppe geht mit demselben Eifer ans Werk. Salome Erni Jetzt kommentieren 15.02.2022, 18.00 Uhr

Mit Handwagen, als Indianer verkleidet zu Fuss nach Dagmersellen, das jüngste Mitglied noch im Kindergarten: Was bescheiden begann, entwickelte sich zu einer wahren Fasnachtsleidenschaft. Heute, 16 Jahre und 15 Fasnachten später, sind die Mitglieder der Wagenbaugruppe «s'Dorf ab» alle zwischen 20 und 65 Jahre alt. Doch immer noch besteht die 17-köpfige Truppe aus Mitgliedern der Reidner Familien Affentranger, Ming, Stanger und Vonmoos.

Die Fasnachtsgruppe «s'Dorf ab» ist bereits eifrig mit den Vorbereitungen für das Gallierdorf beschäftigt. Im Bild sind Jonas (links) und Samuel Stanger am Malen und Vorzeichnen, im Hintergrund verfeinert Guido Affentranger Details. Bild: Pius Amrein (Reiden, 5. Februar 2022)

Letztes Jahr gab es zum ersten Mal für «s'Dorf ab» keine Fasnacht, doch bereits im Spätherbst beschloss die Fasnachtsgesellschaft Reiden, sich 2022 dem Virus nicht beugen zu wollen und einen stehenden Umzug auf die Beine zu stellen. Anstatt auf Rädern wird die Wagenbaugruppe mit einem Gallierdorf à la Asterix und Obelix inklusive Feuerstelle teilnehmen. Sogar ein Spanferkel zum Brutzeln sei organisiert, sagt Mitglied Valentin Stanger (58).

Gemeinsam wird in der Scheune an der Unterwasserstrasse in Reiden an Hinkelsteinen, einer Dorfmauer und Häusern gefeilt. Stanger greift nach einem zerknitterten Mäppchen, das zwischen Metallrohren und Holzwand steckt: 14,5 Meter lang wird die Kulisse des Gallierdorfs. Auch wenn das imposant ist, in anderen Jahren baute die Gruppe Wagen auf Traktoren und Einachser. Das sei schon komplizierter, so Stanger. Vampirgrüfte, Jägerhütten, Drachen und Planwagen inklusive Pferd brachte die Truppe bereits zum Rollen. Dabei ist der Wagenbau Männersache, die Frauen treffen sich gleichzeitig zum gemeinsamen Nähen im Wohnzimmer. Denn auch passende Kostüme werden jedes Jahr neu genäht.

2009: Fasnachtsgnomen 2010: 1001 Nacht 2011: Sträggele 2013: Vampire 2014: Samurai 2015: Gegen Westen 2016: Teufel 2017: Zwerge 2018: Carnevale-di-Reiden 2019: Trödler 2020: Waldschratte

Zeit mit der Familie steht im Vordergrund

Das ist auch dieses Jahr so. Im Januar begannen die gemeinsamen Vorbereitungen. An sechs Samstagen insgesamt treffen sich die Familien zwischen 9 und 16 Uhr, um zu entwerfen, nähen, basteln, schreinern, malen und sich am Abend das Tageswerk gegenseitig zu zeigen. Colin Affentranger (25) sagt:

«Es macht einfach Spass, jedes Jahr gemeinsam mit der Familie zu basteln und Zeit miteinander zu verbringen. Man rückt während dieser Monate richtig zusammen.»

Die Umzüge in Reiden, Dagmersellen und Uffikon seien dann jeweils «das Dessert», sagt auch Vreni Vonmoos (55). In erster Linie gehe es um den Plausch beim Basteln, Gestalten und Nähen.

Für Guido Affentranger (63) steht fest, dass ihre Vielfalt seine Wagenbaugruppe ausmache. Er sagt:

«Einige blühen auf, wenn sie die Steine der Gallierhäuser so detailgetreu wie möglich malen können, andere sind mehr um die Sturmsicherheit der Bauten besorgt.»

Jeder und jede habe ihre Spezialitäten. Oder Macken, wie Stanger unter zustimmendem Gelächter der Umstehenden einwirft. Auch beruflich und bezüglich Freizeitengagement ist die Truppe divers aufgestellt, was den ambitionierten Projekten zugutekommt. Neben Handwerker sind eine Floristin und eine Gärtnerin, ein Polygraf, eine Visagistin, Theaterleute und Kulissenbauer mit von der Partie.

Aus dieser Zusammenarbeit stammen auch die jährlichen «s'Dorf ab»-T-Shirts und das Bier, das Guido Affentranger speziell für die Fasnacht braut und für das Valentin Stanger die Etiketten entwirft. Am letzten Samstag wurde das Getränk zum ersten Mal probiert. «Es schäumt gut», so das Fazit des «s'Dorf ab»-Braumeisters.

Am Ostermontag beginnt das neue Fasnachtsjahr

Anders als das Bier ist die Fasnacht für die Wagenbaugruppe nicht auf eine Jahreszeit beschränkt. Am Ostermontag ist jeweils die GV einberufen und alle Mitglieder können ihre Mottovorschläge präsentieren. In einem demokratischen Wahlverfahren wird ein Siegerthema für das kommende Jahr erkoren. Dann gilt es, die nötigen Utensilien aufzutreiben. Das können Sagex für einen riesigen Drachenkopf, Unmengen an Reststoffen oder echte Felle als Kopfschmuck für alle Mitglieder sein. Das Material geht auch ins Geld. Guido Affentranger sagt:

«Wir gingen früher in die Skiferien und gaben einen ähnlichen Betrag aus.»

Nur schon der Stoff könne bis zu 2000 Franken kosten, sagt Vreni Vonmoos.

Dieses Jahr sind die Kostüme eine Hommage an die berühmten Comics von Uderzo und Goscinny. Die Rollen wurden bereits verteilt: Obelix, Asterix, Miraculix, Troubadix und Co. werden in Reiden Mitte bei ihrem Gallierdorf stehen. Mit von der Partie wird auch Fahrtnix sein – schliesslich gibt es für den Chauffeur der Truppe dieses Jahr kein Gefährt zum Steuern.

