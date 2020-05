Reiden: Diverse Autos beschädigt – Diensthund Aeros führt Polizei zum mutmasslichen Täter In Reiden sind vergangene Woche mehrere Autos beschädigt worden. Diensthund Aeros führte die Polizei zu einem alkoholisierten Mann. Dieser muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft Sursee verantworten. 19.05.2020, 16.01 Uhr

(zim) Am Donnerstag letzte Woche erhielt die Luzerner Polizei um 21 Uhr die Meldung, dass auf einem Parkplatz an der Grossmatte in Reiden mehrere Fahrzeuge beschädigt sind. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war bei einem Auto eine Delle an der Fahrertüre ersichtlich, bei einem anderen waren die Scheibenwischer abgerissen und an einem dritten Fahrzeug wurden diverse Kratzer festgestellt.