Reiden Reider Gemeindepräsident tritt per Ende Jahr zurück Hans Kunz hat seine Demission auf den 31. Dezember eingereicht. Der 70-jährige Reider Gemeindepräsident will «nach über 40 Jahren Engagement in und für die Öffentlichkeit» kürzertreten. Jonas Hess 12.04.2022, 16.06 Uhr

Hans Kunz tritt nach fünf Jahren an der Spitze der Gemeinde Reiden per Ende Jahr zurück. Bild: Corinne Glanzmann

Gemeindepräsident Hans Kunz feierte vor wenigen Wochen seinen 70. Geburtstag. Diesen nehme er zum Anlass, seine Zukunft neu auszurichten: «Nach über 40 Jahren Engagement für und in der Öffentlichkeit, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, kürzer zu treten», wird der Mitte-Politiker in einer Mitteilung der Gemeinde Reiden zitiert. Er freue sich auf mehr Zeit mit der Familie. Zudem wolle er zu seiner Gesundheit Sorge tragen und sich mit Velotouren und Wanderungen fit halten. Der Gemeinderat Reiden schreibt in der Mitteilung, dass er den Rücktritt «sehr bedauert».