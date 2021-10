Reiden Lieferwagen kollidiert mit Verkehrslotsen – Polizei sucht Zeugen Am Samstag kollidierte auf der Industriestrasse in Reiden ein Lieferwagen mit einem Verkehrslotsen. Der Verkehrslotse wurde vom Rettungsdienst leicht verletzt ins Spital gebracht. 11.10.2021, 09.51 Uhr

In einem Baustellenbereich an der Industriestrasse leistete am Samstag, dem 9. Oktober um 11.20 Uhr ein Mann Verkehrsdienst. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, musste der Lenker eines Lieferwagens auf der Höhe der Firma Hess Muldenservice warten. Als der Lieferwagen losfuhr, kollidierte er mit dem Verkehrslotsen. Der genaue Unfallhergang ist unklar, weshalb die Luzerner Polizei Zeugen sucht. Wer Hinweise zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 041 248 81 17 zu melden. (pl)