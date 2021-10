Reiden Sertelbach wird saniert 31.10.2021, 21.52 Uhr

Der frisch revitalisierte Sertelbach in Reiden ist im Februar nach starken Niederschlägen beschädigt worden. Nun haben Spezialisten des Kantons und der NRP Ingenieure AG ein Gutachten erstellt. In den nächsten Tagen werden Sofort- und Schutzmassnahmen ausgeführt, teilt der Gemeinderat mit. Vorgesehen ist, dass der Bach im Frühling 2022 wieder in Stand gestellt ist.