Mounted Games: Reitsport mit schnellen Ponys und Akrobatik

Reitsport Galoppierende Ponys und akrobatische Stunts an den Mounted Games in Dagmersellen Wer in der Reitsportdisziplin Mounted Games erfolgreich sein will, braucht nicht nur ein schnelles Pony, Mut und Geschicklichkeit, sondern auch die Lust am Wettkampf und eine gute Reitausbildung. Dies bewiesen die Reiterinnen und Reiter am vergangenen Wochenende in Dagmersellen. Jule Seifert 21.06.2021, 17.00 Uhr

Fünf Ponys stehen am Ende des Sandplatzes, vor ihnen ein Stangenwald. Fünf gelbe Tonnen stehen am Ende der Spiellinien, in der Mitte des Spielfelds je eine blaue. Die Augen der Ponys sind aufmerksam auf den Parcours gerichtet, die Reiterinnen und Reiter bekommen die letzten Tipps von ihren Coaches. Der Schiedsrichter pfeift, das ist das Signal: Gleich geht das Rennen los. Die Pferde tänzeln nervös Richtung Start, die Reiter müssen sie noch zurückhalten, bis die Fahne des Schiedsrichters nach unten geht.

Die Reiterinnen im B-Final der Mounted Games in Dagmersellen. Nadia Schaerli (20.06.2021)

Dann ist das Rennen eröffnet. Die Ponys schiessen über die Startlinie. Im gestreckten Galopp geht es bis zur Mitte des Spielfelds. Alle Reiter agieren einhändig, einige feuern die Ponys mit «Hüh»- und «Hopp!- Rufen an, andere rasseln mit den sandgefüllten Flaschen, die sie in der anderen Hand halten. Noch sind die fünf Reiter gleichauf, doch bei den Mounted Games geht es nicht nur um Schnelligkeit. Die eigentliche Aufgabe gilt es im Parcours zu lösen.

Dort müssen je nach Spiel Bälle blitzschnell aufgehoben, Türme auf Tonnen gebaut oder mit ruhiger Hand Fahnen in kleine Öffnungen gesteckt werden. Manche Aufgaben werden im Vorbeireiten gelöst, bei anderen bremsen die Ponys aus vollem Galopp ab, damit die Reiter die Geschicklichkeitsprüfung absolvieren können. Mit einem lauten Knall platzieren die Reiter die Flaschen auf den blauen Tonnen. Bei manchen Spielen lehnen sie sich waghalsig vom Sattel, um etwas aufzuheben, bei anderen wird im Galopp aufs Pferd gesprungen.

Soldaten in Indien trainierten mit Spielen ihre Pferde

In Dagmersellen werden am Sonntagnachmittag im Final acht verschiedenen Spiele gespielt. Bei den Mounted Games gibt es keine Strafpunkte, der Reiter darf erst dann ins Ziel, wenn alle Aufgaben erledigt sind. Mittlerweile gibt es über 30 verschiedene Spiele in der jungen Sportart, die ursprünglich aus Indien stammt. Dort übten sich die Soldaten in Friedenszeiten mit Geschicklichkeitsspielen und trainierten so ihre Pferde. Die englischen Kolonialherren brachten die Reitsportart nach Europa.

Innerhalb einiger Sekunden erreichen die Pferde die gelben Tonnen am Ende des Sandplatzes. Nur wenige Meter haben die Tiere hier für die 180-Grad-Drehung. Da die Startlinie auch die Ziellinie ist, muss bei jedem Spiel mindestens einmal auf engstem Radius gewendet werden. Auch wenn die Mounted Games wie am Wochenende in Dagmersellen als Einzelwettkämpfe durchgeführt wurden, bleibt es ein Teamsport: Der Reiter muss mit dem Pferd harmonieren.

In intensiven Trainings werden die Kommandos gelernt, damit die Ponys beim entsprechenden Signal die Aufgabe richtig durchführen. Die Stafettenspiele werden auch in Zweier- oder Viererteams absolviert, wie am nächsten Wochenende in Tscheppach (SO).

Teilnehmen dürfen Kleinpferde bis 152 Zentimeter Stockmass und Ponys. Nadia Schaerli (20.06.2021)

In atemberaubendem Tempo schnellen die Ponys an den blauen Tonnen vorbei, blitzschnell greifen die Reiterinnen und Reiter nach der Flasche darauf. Die Zuschauer hinter dem Zaun bejubeln ihre Favoriten. Mit Campingstühlen und Sonnenschirmen sind sie an diesem schwülheissen Tag bestens vorbereitet, um die Wettkämpfe der Kategorien U18 und Open im Einzel und den U15-Pairs-Wettbewerb zu erleben.

Vorbereitung für EM und WM

Einige der rund 50 Teilnehmenden nutzen den Event, um sich für die Europameisterschaft in Dänemark und die Weltmeisterschaft in Wales vorzubereiten. Zwei Ponys erreichen fast gleichzeitig das Ziel. Ihre Hufe wirbeln Staub auf. Die Jury macht eine Videoanalyse, um den Sieger bestimmen zu können. Diejenigen, denen die Aufgabe misslingt, müssen vom Pferd absteigen und die Flasche aufheben. Sie bekommen aufmunternde Worte der Coaches zugerufen.

Nach dem letzten Spiel im A-Final steht fest: Drei Reiter sind punktgleich, es kommt zum Stechen. Noch einmal bauen Helfer das Spielfeld für die letzte Entscheidung um. Eile ist geboten, denn das erste Donnergrollen des angekündigten Gewitters ist schon zu hören. Den ganzen Tag schleppen sie schwere Eimer, hieven Tonnen, platzieren Hütchen und legen Tennisbälle, Socken oder Fahnen parat, die fürs Spiel gebraucht werden. Noch einmal müssen sich Pferd und Reiter konzentrieren, um dann Vollgas zu geben und gleichzeitig doch die Ruhe zu bewahren. Der Pfiff des Schiedsrichters ertönt, die Fahne geht nach unten, die Ponys schiessen über die Startlinie.