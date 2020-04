Rekord-Besucherzahlen 2019 im Verkehrshaus Luzern – doch Corona trifft das Museum hart 562'605 Personen besuchten letztes Jahr das Verkehrshaus Luzern. Auch der Start ins laufende Jahr war sehr gut. Doch nun bleiben die Einnahmen aus. Hugo Bischof 16.04.2020, 16.30 Uhr

Der Eingangsbereich des Verkehrshauses. Bild: Pius Amrein (15. Januar 2019)



Das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurück, wie es mitteilt. Die Anzahl Eintritte ins Museum betrug 562'605. Das ist ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr und so viel wie seit dem 50-Jahr-Jubiläum 2009 nie mehr. «Damit konnten wir das budgetierte Ziel von 545'000 Museumsbesuchern um fast 4 Prozent überschreiten», sagt Verkehrshausdirektor Martin Bütikofer.