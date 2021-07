Rekrutierungsproblem Zu wenig Zivilschützer im Kanton Luzern – nun sollen Zivildienstleistende zum Einsatz kommen Im letzten Jahr konnten im Kanton Luzern nur 100 statt der benötigten 220 neuen Zivilschützer rekrutiert werden. Nun prüft der Bund Vorschläge, die der Luzerner Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker als Präsident der Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr macht. Lukas Nussbaumer 07.07.2021, 05.00 Uhr

Dem Kanton Luzern gehen die Zivilschützer aus. Zwar sind derzeit noch 2864 Personen eingeteilt – rund 200 mehr als der errechnete Sollbestand.

Doch ab 2023 werde der Bestand «markant einbrechen», prognostizieren Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker sowie Daniel Enzler, Leiter der Abteilung Zivilschutz bei der Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug. Grund ist die Rekrutierungsrate, die jetzt schon zu tief ist, dannzumal aber noch mehr einbrechen dürfte. Statt 220 neue Zivilschützer konnten im letzten Jahr bloss 100 gewonnen werden. Dies laut Daniel Enzler vor allem deshalb, weil die Zahl der Stellungspflichtigen zurückgeht.

Doch es dürfte eben noch schlimmer kommen. Was landesweit seit Anfang Jahr gilt – nur noch 12 statt wie bisher 20 Jahre Dienstzeit –, tritt 2023 wohl auch im Kanton Luzern in Kraft. Dass Luzerner Zivilschützer heuer und 2022 noch nach altem Regime Dienst leisten, ist auf eine Einführungsverordnung zum neuen Bundesrecht zurückzuführen, die das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) auf zwei Jahre befristet erlassen hat. Sie verschafft dem Kanton etwas Luft, das Problem zumindest zum Teil selber zu lösen, denn die Rekrutierung von Zivilschützern ist wie jene von Soldaten grundsätzlich Sache des Bundes. Notfalls kann die kantonale Verordnung bis Ende 2025 verlängert werden.

Impfzentrum als Zivildienstbetrieb zertifizieren lassen



Doch Winiker und seine Leute haben weitere Massnahmen ergriffen, um dem Rekrutierungsziel zumindest nahezukommen. So hat das JSD die Abteilung Zivilschutz für das Projekt Impfzentrum in Absprache mit dem Bund als Zivildienstbetrieb zertifizieren lassen. «Dank diesem pragmatischen Weg können wir auch Zivildienstleistende einsetzen», sagt Winiker. Der Einsatz läuft allerdings Ende dieses Monats aus. Ausserdem habe man die Nachrekrutierung von 26- bis 30-jährigen Eingebürgerten an die Hand genommen, und man teile die Zuzüger in den Kanton sowie neu ausgebildete Rekruten überregional ein. So können die je nach Region unterschiedlichen Bedürfnisse – im Entlebuch beispielsweise sind mehr Pioniere nötig als in der Stadt – besser befriedigt werden.

Ein Zivilschützer im Einsatz nach dem Hagelsturm in Wolhusen.

Bild: Nadia Schärli (Wolhusen, 6. Juli 2021)

«Mit all diesen Massnahmen», sagt Daniel Enzler, «bekämpfen wir jedoch nur Symptome. Langfristig fehlen neue Kräfte.» Als «dramatisch» will Enzler die Situation nicht bezeichnen, wohl aber als «immer kritischer». Was das heisst, zeigen die Einsätze wegen Corona. Statt die pro Jahr üblichen zwei Wochen Dienst zu leisten, haben Hunderte von Luzerner Zivilschützern im letzten und in diesem Jahr deutlich länger Hand angelegt. Das ist aus rechtlicher Sicht möglich, weil bei Katastrophen wie einer Pandemie keine Einsatzzeitbeschränkungen gelten. Für die allermeisten Zivilschützer hat die längere Dienstzeit auch keine finanziellen Folgen, wohl aber für ihre Arbeitgeber, welche die vom Bund bezahlten 80 Prozent des Lohnes in aller Regel auf 100 Prozent aufstocken.

Enzler macht ein weiteres Beispiel. Wenn in einem einzigen Altersheim das Norovirus ausbreche und der Zivilschutz helfen müsse, könne man das heute problemlos tun, selbst ein Bestand von 2000 Personen würde reichen:

«Bei Grossereignissen wie dem Ausbruch einer Pandemie mit Dutzenden von betroffenen Altersheimen sind wir jedoch nicht mehr in der Lage, überall einzuspringen. Dann müssen wir Prioritäten setzen.»

Bund prüft Einsatz von Zivis



Weil die Bekämpfung von Symptomen das Problem auf lange Sicht nicht löst, hat die seit kurzem von Paul Winiker präsidierte Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr (RKMZF) dem Bundesrat deshalb vorgeschlagen, auch Zivildienstleistende für den Zivilschutz einsetzen zu können. Das wird jetzt geprüft, wie das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) kürzlich mitteilte. Zivis, wie die Zivildienstleistenden kurz bezeichnet werden, sollen künftig einen Teil ihrer Pflicht in einer Zivilschutzorganisation absolvieren. Oder sie können das freiwillig tun, unter Anrechnung an ihre Zivildienstpflicht.

Als weitere Massnahme prüft der Bund eine, die der Kanton Luzern für sein Gebiet bereits umgesetzt hat: die Zuteilung nach regionalen Bedürfnissen und nicht nach dem Wohnortsprinzip. So lasse sich das Potenzial der Dienstpflichtigen besser ausschöpfen, schreibt der Bund. Zudem sollen Militärdienstpflichtige, die nach vollständig absolvierter Rekrutenschule militärdienstuntauglich werden, für den Zivilschutz verpflichtet werden können.

Bis diese Massnahmen – allenfalls – greifen, dauert es jedoch noch Jahre. Bis in einem Jahr liegt dem Bundesrat erst eine mehrere Gesetzesanpassungen betreffende Vernehmlassungsvorlage vor. Dann folgen die Vernehmlassung und die parlamentarischen Beratungen mit der Möglichkeit eines Scheiterns – und einer noch zeitraubenderen Neuauflage des Anliegens der kantonalen Zivilschutzorganisationen.