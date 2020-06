Interview Rektor der Universität Luzern: «Eine eigene Fakultät erhöht die Flexibilität» Soll die Uni Luzern eine Fakultät für Psychologie aufbauen? Für Rektor Bruno Staffelbach ist eines klar: Ein Ausbau des Angebots macht Sinn. Lukas Nussbaumer 19.06.2020, 05.00 Uhr

Für die Luzerner Regierung ist klar: Die Uni Luzern soll eine eigene Fakultät für Psychologie aufbauen. Andere Studiengänge kämen nicht in Frage, weil sie wie bei Kunst, Design und Musik Angebote der Hochschule Luzern konkurrenzieren würden oder weil Volluniversitäten wie Zürich, Bern oder Basel bei Literatur und Sprache stärker seien. An der Finanzierung will sich der Kanton jedoch nicht beteiligen, diese sei allein Sache der Uni. Dies hält die Exekutive in ihrer Antwort auf einen Vorstoss von SP-Kantonsrat Hasan Candan fest. Für den früheren Uni-Rektor Paul Richli muss die Uni nicht zwingend eine neue Fakultät schaffen, zumal die Finanzierung einer solchen schwierig sei.

Nun äussert sich der amtierende Uni-Rektor Bruno Staffelbach zu den Plänen der Regierung. Der 62-jährige, in Luzern geborene Professor für Betriebswirtschaftslehre trat 2016 die Nachfolge von Paul Richli an und war letzte Woche in den Ferien, weshalb er erst jetzt Stellung nimmt. Das Interview wurde schriftlich geführt.

Sie planen keine Fakultät für Psychologie, sondern ein Zentrum für Verhaltenswissenschaften. Macht eine neue Fakultät Sinn?

Bruno Staffelbach: Der thematische Ausbau macht Sinn. Im Vordergrund stehen die Verhaltenswissenschaften. Sie runden das humanwissenschaftliche Profil der Uni ab und ergänzen die bestehenden Fakultäten. Psychologie ist ein Teil. Im Departement für Gesundheitswissenschaften und Medizin werden bereits heute psychologische Fragen thematisiert, vor allem im Zusammenhang mit Gesundheit, Rehabilitation und Palliative Care.

Uni-Rektor Bruno Staffelbach bei der Festansprache an einer Maturafeier. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 19. Juni 2019)

Damit sagen Sie nicht, ob eine eigene Fakultät nötig ist.

Ob ein Ausbau besser in der bestehenden Struktur geschieht oder ob man diesen in eine neue organisatorische Einheit fasst, dafür müssen wir erst die Grundlagen erarbeiten. Klar ist, dass eine eigene Fakultät gewisse Vorteile hat wie eine höhere Flexibilität und eine grössere Ausstrahlung. Dafür muss eine eigene Organisation aufgebaut und betrieben werden.

Für die Regierung macht ausschliesslich eine Fakultät für Psychologie Sinn, alle anderen Möglichkeiten schliesst sie aus verschiedenen Gründen aus. Sehen Sie andere Möglichkeiten zu wachsen, als in Psychologie?

So wie die ETH eine Fachuniversität für Naturwissenschaften und Technik ist, so ist die Uni Luzern auf Humanwissenschaften fokussiert. Uns interessieren die Menschen und ihre Institutionen. An dieser Ausrichtung wollen wir festhalten.

Die Uni soll eine neue Fakultät komplett selber finanzieren. Kann die Uni dies überhaupt stemmen?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zuerst Klarheit über die Ausgestaltung haben. Ich gehe von der Annahme aus, dass mir der Universitätsrat einen Planungsauftrag gibt.

Wie könnte eine Psychologiefakultät ausgestaltet sein?

Da gibt es verschiedene Fragen zu klären: welche thematische Breite wollen wir? Bieten wir Bachelor- und Masterabschlüsse sowie Weiterbildungen an? Arbeiten wir mit einer anderen Uni zusammen – so wie das bei der Medizin mit der Uni Zürich der Fall ist? Wie könnte die zeitliche Etappierung aussehen?

Paul Richli, Ihr Vorgänger als Rektor, erachtet die Finanzierung einer Fakultät für Psychologie schwieriger als die Suche nach Geld für eine Wirtschaftsfakultät. Und Sie?

Ohne nähere Prüfung kann ich keine schlüssige Antwort geben. Die Bereiche des Arbeits-, Organisations-, Innovations- oder Gesundheitsverhaltens sind aber sehr interessant. Gerade die Coronakrise zeigt, wie wichtig das Präventions-, Gesundheits- und Sozialverhalten sind.

Verschiedene Kreise befürchten eine Einflussnahme von privaten Geldgebern auf Inhalte und Personalentscheide. Was entgegnen Sie?

Die Uni bestimmt, welche Bereiche sie ausbauen will. Dann müssen wir die Drittmittelgeber von unserem Angebot überzeugen. Der Entscheid, ob sie Forschung und Lehre auf einem bestimmten Gebiet unterstützen, liegt bei ihnen. Sie haben aber keinen Einfluss auf die eigentlichen Inhalte. Donationen nehmen wir nur unter der Voraussetzung an, dass die Freiheit von Forschung und Lehre sichergestellt ist und dass die Autonomie bei Personalentscheiden bei der Uni bleibt.

Die Uni hat ihr Wachstumsziel verfehlt. Könnte eine neue Fakultät helfen, die Ziele zu erreichen?

Der Aufbau eines Angebots in Verhaltenswissenschaften – mit oder ohne Fakultät – könnte dazu beitragen, ein anhaltend moderates Wachstum zu erreichen.