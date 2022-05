Daniel Inäbnit ist Geschäftsführer der Reformierten Kirche Luzern

Religion Daniel Inäbnit ist neuer Geschäftsführer der Reformierten Kirche Luzern Daniel Inäbnit hat am 2. Mai seine Tätigkeit als neuer Geschäftsführer der Reformierten Kirche Luzern aufgenommen. Er ersetzt den bisherigen Amtsinhaber Daniel Zbären. 02.05.2022, 16.07 Uhr

Daniel Inäbnit. Bild: PD

«Mit Daniel Inäbnit konnte ein sehr geeigneter Nachfolger für diese Schlüsselposition gewonnen werden», wird Christa Wenger, Präsidentin der Reformierten Kirche Luzern, in einer Mitteilung zum Wechsel in der Geschäftsführung zitiert. Wie sein Vorgänger ist auch Inäbnit Rechtsanwalt und bringt das Wissen von mehreren Zusatzausbildungen und viel passende Arbeitserfahrung mit. Während gut sieben Jahren war er Geschäftsführer und Kirchenschreiber der Kantonalkirche Bern-Jura-Solothurn und leitete danach den Sozialdienst Region Trachselwald mit Beratungsstellen in Sumiswald und Huttwil.