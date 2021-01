Religion Luzerner Kirchgemeinden unterstützen islamischen Religionsunterricht Die Kirchen verstehen ihr Engagement auch als Prävention gegen islamischen Fundamentalismus. Die islamische Religionslehrerin Sumayah Sabadia erklärt, was im Unterricht gemacht wird. Robert Knobel 16.01.2021, 05.00 Uhr

Muslimische Kinder während des Religionsunterrichts in der Region Luzern. Bilder: PD

Das Projekt sorgte vor 20 Jahren schweizweit für Beachtung: In Kriens und Ebikon wurde in einzelnen Schulhäusern islamischer Religionsunterricht eingeführt. 2019 wurde das Angebot auf die Stadt Luzern ausgedehnt: In den Schulhäusern St.Karli und Fluhmühle können muslimische Kinder seither Religionsunterricht besuchen.

Nicht nur das: Der Unterricht wird seit 2019 von den christlichen Kirchen mitsubventioniert. Die katholische Kirchgemeinde Stadt Luzern zahlt 10'000 Franken pro Jahr an den islamischen Unterricht. Auch die reformierte Kirchgemeinde Luzern zahlte im ersten Jahr 3000 Franken, ein erneutes Beitragsgesuch ist in Prüfung.

Doch was bezwecken die Kirchen damit? Für Urban Schwegler, Sprecher der Katholischen Kirche Stadt Luzern, ist der finanzielle Beitrag nicht in erster Linie religiös motiviert, sondern als Integrationsförderung gedacht:

«Der Unterricht erreicht vor allem Kinder und Jugendliche, die wenig Wissen zum Islam haben und dadurch eher gefährdet wären, sich durch fundamentalistische Strömungen ansprechen zu lassen.»

Zudem, so Schwegler, würden islamische Unternehmer ja auch Kirchensteuern bezahlen. Natürlich wollen die Kirchen wissen, was sie da genau unterstützen. Eine Arbeitsgruppe, an der neben den Kirchen auch das kantonale Amt für Volksschulbildung beteiligt ist, evaluiert das Ganze bis 2022. Danach soll entschieden werden, ob die finanzielle Unterstützung weitergeführt wird. Nicola Neider, Leiterin der Abteilung Migration und Integration bei der Katholischen Kirche Stadt Luzern, sagt:

«Wir machen Unterrichtsbesuche und studieren auch die Unterrichtsmaterialien.»

Die Unterrichtsmethoden und Materialien stammen dabei vom Institut für Interreligiöse Pädagogik in Köln.

Der Mensch und das Universum ist eines der Themen im Unterricht.

Neben den Kirchgemeinden unterstützen weitere christliche Institutionen und Stiftungen aus Luzern zumindest sporadisch den islamischen Religionsunterricht. Und natürlich zahlen auch die einzelnen Moscheevereine der Region Luzern mit. Hinzu kommen Elternbeiträge. Das Geld wird an den neu gegründeten Verein Islamischer Religionsunterricht Luzern überwiesen. Vereinspräsidentin Sumayah Sabadia aus Ebikon sagt:

«Dank der Beiträge können wir unseren Lehrpersonen jetzt einen Lohn bezahlen».

Zurzeit sind es vier Lehrerinnen, die Religionsunterricht erteilen, darunter Sabadia selber.

Gelernt werden Koransuren, Prophetengeschichten und gutes Benehmen

Die inhaltlichen Schwerpunkte des Unterrichts sind die fünf Säulen des Islams, Prophetengeschichten und islamische Feste. «Zudem geht es auch um Themen wie gesunde Ernährung, gutes Benehmen und das Zusammenleben mit den Mitmenschen, der Umwelt und anderen Religionen», sagt Sabadia. Der Unterricht wird auf Deutsch erteilt – einzig einzelne Koransuren müssen die Kinder auf Arabisch auswendig lernen.

Zurzeit besuchen rund 100 Primarschüler den islamischen Unterricht in Luzern, Kriens und Ebikon. Er findet jeweils einmal pro Woche während einer Lektion statt.

Lieber im Schulhaus als in der Moschee

Dass dafür die öffentlichen Schulhäuser zur Verfügung stehen, ist aus Sicht von Sumayah Sabadia äusserst zentral. Die Schule sei ein Lebensmittelpunkt der Kinder – es sei wichtig, dass auch der Religionsunterricht dort stattfindet. Schliesslich erhalten auch die christlichen Kinder ihren Unterricht in der Schule. Doch genau dies ist immer weniger selbstverständlich.

So stellt die Gemeinde Emmen ihre Schulhäuser seit 2017 aus Platzgründen nicht mehr für Religionsunterricht zur Verfügung. Katholische und reformierte Kinder müssen daher zu Randzeiten in den Pfarreizentren unterrichtet werden. Im Falle des islamischen Unterrichts wäre die Alternative zum Schulhaus die Moschee, da die muslimischen Gemeinschaften keine Gemeindezentren oder andere Treffpunkte haben. Doch für Sumayah Sabadia wäre ein Unterricht in der Moschee nicht ideal:

«Mit dem Unterricht im Schulhaus wollen wir signalisieren, dass wir für alle offen sind.»

Ein Unterricht in einer Moschee könnte hingegen einige Familien davon abhalten, ihre Kinder hinzuschicken, fürchtet Sabadia. Denn: «Nur etwa 10 Prozent der Muslime besuchen regelmässig eine Moschee.» Hinzu kommt, dass die Luzerner Moscheen vor allem nach Herkunftsland ausgerichtet sind (zum Beispiel bosnisch, türkisch oder arabisch). Der Verein hofft daher, in Luzern, Kriens und Ebikon weiterhin in den Schulhäusern bleiben zu dürfen und dieses Angebot mittelfristig auch auf andere Gemeinden ausdehnen zu können.

Besuchen muslimische Kinder künftig auch Kirchen?

Auch Nicola Neider findet wichtig, dass Religionsunterricht möglichst in den Schulhäusern stattfinden kann. Es zeige, dass die eigene Religionszugehörigkeit nicht etwas Exotisches, sondern Teil des normalen Schulalltags ist. Die Präsenz von muslimischen Lehrpersonen im Schulhaus sei zudem für die Schulleitungen ein Vorteil, weil sie dadurch direkte Ansprechpartner zu Fragen oder Problemen rund um den Islam erhalten. Sumayah Sabadia würde sich zudem wünschen, dass künftig auch gemeinsame Projekte von christlichen und muslimischen Religionsklassen möglich werden. Ein Ziel, das sich auch die Katholische Kirche Stadt Luzern gesetzt hat. Nicola Neider:

«Toll wären zum Beispiel gegenseitige Besuche in Kirchen und Moscheen.»