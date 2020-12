Religion Piusbrüder wollen Kirchenglocken in Littau einführen Die Priesterbruderschaft St. Pius X hat in Littau eine eigene Kirche. Künftig sollen dort täglich die Glocken läuten. Eine neue Technik sorgt dafür, dass sie nicht zu laut sind. Robert Knobel Aktualisiert 03.12.2020, 12.42 Uhr

Das Zentrum St. Josef mit Kirche und Privatschule in Littau. Bild Google

An der Luzernerstrasse 90 in Littau liegt die kleine Kirche St. Josef. Sie gehört zur Priesterbruderschaft St. Pius X, die dort mit aktuell drei wohnhaften Priestern vertreten ist. Am selben Standort liegt auch die katholische Privatschule St. Josef. Über den konservativen Priesterorden St. Pius X gibt es regelmässig Kontroversen – was man auch in Littau zu spüren bekommt, wie Pater Thomas Suter sagt. «Wir werden oft von Spaziergängern oder Neuzuzügern auf unsere Tätigkeit angesprochen. Im Gespräch lösen sich Vorurteile aber meist in Luft auf.» Denn die Bruderschaft sei keine Sekte, sondern bestehe aus katholischen Priestern.