Religion «Was am Sonntag gepredigt wird, kann man unter der Woche nicht einfach fallen lassen»: Interview mit der abtretenden Präsidentin der Reformierten Kirchgemeinde Luzern Acht Jahre stand sie an der Spitze der 20'000 Reformierten der Kirchgemeinde Luzern: Marlene Odermatt (59) über Corona, Kirchenaustritte und die Kirche der Zukunft. Robert Knobel 17.05.2021, 20.24 Uhr

Vorhang zu im Saal des Lukaszentrums Luzern: Marlene Odermatt gibt ihr Amt als Präsidentin der Reformierten Kirchgemeinde Luzern ab. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. Mai 2021)

Marlene Odermatt, Ihr letztes Amtsjahr war vom Ausnahmezustand der Coronakrise geprägt. Wie hat die Reformierte Kirchgemeinde die Krise gemeistert?

Marlene Odermatt: Etwas vom Schwierigsten war, dass Trauerfeiern und Seelsorgegespräche im herkömmlichen Sinne zeitweise nicht mehr stattfinden konnten. Auch das Singverbot im Gottesdienst ist für viele schwer zu akzeptieren. Man kann es aber auch positiver sehen: Es war zwar nicht viel möglich – aber was möglich war, wurde sehr gut gemacht. Unsere Sozialberatung und die Sozialdiakonie waren sehr stark gefragt, das Gleiche gilt für die Seelsorge. Wir haben originelle Wege gefunden, damit die Gemeindemitglieder weiterhin in Kontakt bleiben konnten. So «trafen» sich zum Beispiel Frauen zum Stricken per Telefon oder in Sichtweite über die Balkone.

Inzwischen sind Gottesdienste fast wieder normal möglich. Aber kommen die Leute auch zurück? Oder haben sie sich in der Coronadistanz zusätzlich von der Kirche entfremdet?

Doch, die Gottesdienste sind im Rahmen der 50-Personen-Regel durchaus gut besucht. Die Registrierungspflicht hat sogar ihr Gutes: Früher spielte man vielleicht mit dem Gedanken, am Sonntag zur Kirche zu gehen – und ging dann doch nicht. Wer sich heute für den Gottesdienst anmeldet, tut dies hingegen ganz bewusst.

Die Kirche leidet seit Jahren unter Mitgliederschwund. Wie hat sich die Coronakrise auf dieses Problem ausgewirkt?

Die Austritte nehmen leider weiter zu – vor allem in der Agglomeration Luzern. Oft sind es junge Erwachsene, die erklären: «Kirche sagt mir einfach nichts.»

Das ist wohl auch ein Versagen der kirchlichen Jugendarbeit. Wo liegt das Problem?

Es ist nicht etwa so, dass die Jugendlichen schlechte Erfahrungen gemacht hätten. Im Gegenteil: Viele haben sehr positive Erinnerungen, etwa an den Konfirmationsunterricht. Mit dem normalen kirchlichen Alltag, mit den Gottesdiensten, die immer noch stärker auf Monolog als Dialog setzen, haben sie aber Mühe. Hier müssen wir ansetzen und künftig noch stärker auf spezielle Projekte setzen. Zu schaffen macht uns auch, dass meist nur dann über die Kirche gesprochen wird, wenn etwas schiefläuft. In meinem Umfeld wussten alle Bescheid über die Affären rund um den ehemaligen Präsidenten der Reformierten Landeskirche, Gottfried Locher. Dass wir aber seit Jahren in grossem Umfang Hilfswerke und soziale Projekte unterstützen, weiss kaum jemand. Selbst die Skandale in der katholischen Kirche färben auf uns ab: Bei jeder negativen Schlagzeile haben wir Austritte zu verzeichnen.

Zur Person Bild: Boris Bürgisser Marlene Odermatt Die 59-Jährige war bis 2017 für die SP im Kantonsrat. Seit 2013 ist sie Präsidentin der Reformierten Kirchgemeinde Luzern, welche die Stadt Luzern, Kriens, Emmen, Rothenburg, Malters, das Rontal sowie die Rigi-Seegemeinden umfasst. Die Kirchgemeinde hat rund 20'000 Mitglieder. Da Marlene Odermatt sich nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stellte, endet ihre Legislatur im Juli 2021. Ihre Nachfolgerin wird die Luzerner Grünen-Grossstadträtin Christa Wenger.

Viele Kirchgemeinden haben sich für die Konzernverantwortungsinitiative eingesetzt – auch die Reformierte Kirchgemeinde Luzern. Muss die Kirche wieder politischer werden?

Die Kirche muss sich klar äussern. Was am Sonntag gepredigt wird, kann man unter der Woche nicht einfach fallen lassen. Deshalb haben sich Vorstand und Parlament der Kirchgemeinde Luzern fast einstimmig für die Konzernverantwortung ausgesprochen. Politisches Engagement beschränkt sich aber nicht auf nationale Volksabstimmungen. Wenn wir Sans-Papiers und Menschen auf der Gasse unterstützen, ist dies letztlich auch ein politisches Statement.

Wo steht die Reformierte Kirchgemeinde Luzern in zehn Jahren?

Der stetige Rückgang von Mitgliedern und Steuereinnahmen zwingt uns zum Handeln. Es ist nicht ganz einfach, diese unangenehme Wahrheit zu akzeptieren. Meine Aufgabe als Kirchgemeindepräsidentin bestand daher darin, für dieses Problem zu sensibilisieren und den Weg zu ebnen für Reformen. Deren weitere Umsetzung möchte ich nun aber meiner Nachfolgerin überlassen.

Wie könnten solche Reformen aussehen?

Die Frage ist vor allem, wie wir mit unseren relativ zahlreichen Räumlichkeiten und Immobilien umgehen wollen. Wir müssen uns überlegen, wie wir sie künftig nutzen wollen. Wir werden wohl etwas wegkommen müssen von den Quartierstrukturen und mehr in Themen und Personengruppen denken. So wird in der Stadt Luzern beispielsweise ein Jugendpfarramt eingerichtet, und im Würzenbach schaffen wir mit Kleinwohnungen zusätzlich Raum für Senioren. Andernorts könnte beispielsweise eine Kita einziehen. Entscheidend ist, dass wir weiterhin selber entscheiden, welche Nutzungen wir in unseren Räumen wollen – in enger Absprache mit den Betroffenen und den Gemeindemitgliedern.

Blick zurück an den Anfang Ihrer Amtszeit: Da mussten Sie die Aufspaltung der Kirchgemeinde Luzern umsetzen. Horw und Meggen/ Adligenswil/Udligenswil gehen seither eigene Wege. Sind die Wunden inzwischen verheilt?

Die drei Parteien hatten damals das Gefühl, etwas Grundlegendes ändern zu wollen. Die Aufspaltung war daher der richtige Schritt. Heute können wir mit den neu entstandenen Kirchgemeinden auf Augenhöhe zusammen arbeiten.

Und wie läuft es mit den Katholiken? Hat die Ökumene in Luzern weiter Fortschritte gemacht?

Wir haben in der Zentralschweiz eine lange Tradition der Ökumene. Religiöse Auseinandersetzungen sind längst kein Thema mehr. Wir pflegen eine wertschätzende und enge Zusammenarbeit mit den Katholiken. Sie liessen uns auch nie spüren, dass ihre Kirchgemeinden viel grösser sind als unsere.

