René Burach ist neuer Zunftmeister der Güüggali Zunft

Plakette für Sigrid Weiss

Die diesjährige Plakette der Güüggali Zunft Luzern ist der im Jahre 2017 verstorbenen Sigrid Weis gewidmet. Diese war bekannt als liebenswürdige, charmante und hilfsbereite Frau, vor allem für Randständige, wie die Zunft am Samstag mitteilt.

Weis trug meist einen auffälligen, modischen Hut. Zusammen mit ihrem Hund traf man sie meist am Bahnhofplatz. Sie machte auch Stadtführungen in der Baselstrasse.

Die Plakette ist erhältlich beim Modegeschäft PKZ am Kornmarkt in Luzern.