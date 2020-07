Rentner sind den Luzerner Parteien wenig wert Die Zahl der über 65-Jährigen steigt stark. Doch die Luzerner Parteien pflegen diese Wählergruppe kaum. Lukas Nussbaumer 11.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In 20 Jahren werden die über 65-Jährigen im Kanton Luzern einen Viertel der Bevölkerung ausmachen. Das kommt gegenüber 1970 einer Steigerung von 250 Prozent gleich (siehe Grafik unten). Und das riesige Potenzial wird noch grösser, weil Senioren besonders fleissig wählen und abstimmen. Wie also gehen die Parteien mit ihren Rentnern um? Wie sind sie organisiert? Etwas salopp ausgedrückt: stiefmütterlich und unstrukturiert.

Alles anzeigen

So ist die als CVP 60+ bezeichnete Seniorengruppe der grössten Luzerner Partei bloss eine lockere Gruppierung ohne Strukturen. Die Liberalen Senioren, die Aktiven Senioren und die SP 60+ bei FDP, SVP und Sozialdemokraten sind zwar als Verein organisiert, stehen intern jedoch im Schatten der Jungparteien.

Bei den Grünen und der GLP bestehen keine Seniorengruppen, und es sind auch keine geplant. Wie unbedeutend die ältere Generation in der Struktur der Parteien ist, zeigt sich auch bei den Webauftritten: nicht aktuell, kaum Angaben zu Organisation und Personen, lieblos gestaltet, kurz: fast unbrauchbar.

Die CVP 60+ organisiert jährlich die Buttisholzer Tagung, an der jeweils bis zu 200 Interessierte teilnehmen. Vor sechs Jahren trat der damalige Nationalrat Ruedi Lustenberger auf. Bild: Pius Amrein (12. Februar 2014)

SP-Senioren gleich stark wie die Jungsozialisten

Politisch am aktivsten sind die Senioren von SVP und SP. Beide haben an den Nationalratswahlen im Herbst mit eigenen Listen teilgenommen, beide nicht zum ersten Mal, beide Präsidenten fühlen sich intern unterstützt, und beide wissen um ihre wachsende Bedeutung. Sie lässt sich auch mit Zahlen belegen: Die SP-Senioren holten im Oktober 2019 gleich viele Stimmen wie die Jungsozialisten, die SVP-Rentner verdoppelten ihre Stimmenzahl gegenüber 2015.

Co-Präsidenten der SP 60+: Margrit Grünwald und Hans-Jörg Eicher. Bild: PD

Margrit Grünwald und Hans-Jörg Eicher, Co-Präsidenten der SP 60+, betonen denn auch den engen Austausch mit der Mutterpartei. Dazu passt, dass in der Geschäftsleitung der kantonalen SP auch jemand von der Seniorenorganisation sitzt. Das ist bei der SVP zwar nicht der Fall. Dennoch sagt Hans Jörg Hauser, Präsident der Aktiven Senioren: «Wir werden intern ernstgenommen. Es gibt einen regen Austausch, und wir erhalten auch Geld.»

Hans Jörg Hauser, Präsident der Aktiven Senioren. Bild: PD

Wie den SP-Rentnern fehlen Hauser und Co. die Ressourcen, um den Webauftritt zu pflegen. Das werde sich aber ändern, verspricht der Ende August als Gemeinderat von Eich abtretende Hauser. Der 73-Jährige hat den Vorsitz der Aktiven Senioren vor sieben Jahren übernommen. Damals zählte der «politische Club», wie ihn der Ökonom nennt, 25 Mitglieder. Heute sind es 50, Tendenz weiter steigend, «entsprechend der immer grösseren Bedeutung unserer Altersgruppe», so Hauser. Die Aktiven Senioren sind die einzigen Luzerner Mitglieder beim Schweizerischen Verband für Seniorenfragen, der Dachorganisation der Rentnerverbände. Die SP 60+ zählt rund 400 Mitglieder, ihre Geschichte begann 1986 mit der Gründung der SP-Seniorengruppe der Stadt Luzern.

Eigene Listen für Mitte zu wenig erfolgsversprechend

Toni Maeder, Präsident der Liberalen Senioren.

Boris Bürgisser

Auch als Verein organisiert sind die etwa 250 Mitglieder zählenden Liberalen Senioren. Präsident Tony Maeder gehört zur Geschäftsleitung der Kantonalpartei und spricht von einer stabilen Organisation, die Wert lege auf die eigene Identität. Über eine Nationalratsliste habe man diskutiert, sei aber zum Schluss gekommen, die Erfolgschancen seien zu gering. Wer weiss: Vielleicht hätten die älteren Liberalen der FDP den im letzten Herbst verlorenen zweiten Nationalratssitz retten können.

Eine eigene Nationalratsliste wurde auch bei der CVP 60+ diskutiert, aufgrund der mehreren CVP-Nebenlisten aber verworfen, sagt Obmann Alois Hodel. Die locker strukturierte Bewegung bewirtschaftet in allen Wahlkreisen «einige 100 Adressen», an Veranstaltungen wie der Buttisholzer Tagung nehmen jeweils bis zu 200 Leute teil. Laut Hodel tun die CVP-Seniorenräte auch in anderen Wahlkreisen einiges mit öffentlichen Anlässen. «Das weiss die Kantonalpartei. Sie muss in diesem Segment deshalb nicht so sehr aktiv sein.» Ginge es nach Hodel, könnten die Rentner in der CVP besser organisiert sein:

«Ich wünschte mir festere Strukturen mit Statuten und Vorstand.»

Alois Hodel, Obmann der CVP 60+.

Bild: Boris Bürgisser

Eine eigene Seniorenorganisation ist bei den Grünen derzeit kein Thema. «Wir wollen nicht für jede Gruppe eine eigene Organisation», sagt Grüne-Präsident Maurus Frey. Er sei dagegen, aufgrund von demografischen Entwicklungen Wählergruppen auf besondere Art anzusprechen, was auch gegen Seniorenlisten spreche.

GLP-Co-Präsidentin Riccarda Schaller betont, die ältere Generation sei ihrer Partei «ein grosses Anliegen. Darum ist das Thema Altersvorsorge bei uns genauso wichtig wie Nachhaltigkeit und Ökologie». Dass die Senioren in der GLP nicht separat organisiert seien, habe mit dem Alter der Partei und den internen Ressourcen zu tun.

Politologe zieht Nutzen von Seniorengruppen in Zweifel

Für Politologe Tobias Arnold von Interface Politikstudien Luzern drängen sich Seniorenorganisationen in den Parteien nicht auf. «Im Vergleich zu den Jungen haben die über 65-Jährigen in der Mutterpartei in der Regel ein gewichtigeres Wort mitzureden.» Er sei nicht sicher, ob die Parteien mit Seniorengruppierungen noch viel herausholen könnten.

«Die Mobilisierung der älteren Leute funktioniert im Vergleich zur jüngeren Generation schon sehr gut.»

Warum bei der Altersvorsorge keine Partei die Themenführerschaft innehat wie die SVP bei Ausländerfragen, erklärt Arnold so: «Das Thema ist viel komplexer und nicht so einfach auf den Punkt zu bringen.»