Reportage Flüchtlinge in Zivilschutzanlage Rönnimoos Stadt Luzern

Reportage Nicht alle werden von Freunden empfangen: So erleben Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine die Ankunft und Unterbringung in der Stadt Luzern Trotz der grossen Hilfsbereitschaft der Zivilbevölkerung kommen viele aus der Ukraine Geflohene nicht bei Privaten unter. Für manche von ihnen endet die mühselige Flucht aus der kriegsgebeutelten Heimat vorerst gar in einem Bunker. David von Moos 22.03.2022, 05.00 Uhr

Viel Betrieb herrscht an diesem Montagnachmittag auf dem Carparkplatz beim Inseli in der Stadt Luzern nicht gerade. Zwei Cars stehen da, einer aus Deutschland, der andere aus Belgien. Die Touristen sind unterwegs, ihre Chauffeure auch. Hinter den Cars steht ein grosses weisses Zelt. Die Anlaufstelle für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, der «First Contact Point», wie es Marco Pieren, Oberstleutnant und Kommandant der Zivilschutzorganisation (ZSO) Pilatus nennt.

Hier gibt es Hilfe: Die Kontaktstelle für Flüchtlinge aus der Ukraine auf dem Inseli in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

Hier werden seit dieser Woche Neuankömmlinge aus der Ukraine «rasch und unkompliziert» durch Mitarbeitende der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF) des Kantons Luzern empfangen (wir berichteten).

Vor dem Zelt steht ein ziemlich ramponiertes Auto mit ukrainischem Kennzeichen. Das ganze Heck mitsamt Kotflügel ist eingedrückt, der Kofferraum offen und die Lichter notdürftig mit Klebeband festgemacht. Der untere Teil der hinteren Fahrzeugverkleidung fehlt komplett.

Diese Ukrainerin hatte zu Beginn ihrer Flucht einen Unfall mit ihrem Auto – wegen eines Militärkonvois. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

«Wegen einer Panzerkolonne der ukrainischen Armee nahe der Grenze kam es zu einer Auffahrkollision», erzählt Julia Tymoshko (24) aus Chernihiv. Eine Woche lang war sie unterwegs gewesen, bis sie in der Schweiz ankam. Sie hat ihre Heimatstadt am ersten Tag des Krieges verlassen. Ihre Mutter blieb. «Sie kümmert sich um die Grossmutter, die an Krebs leidet und leider nicht fliehen konnte.» Zusammen mit einer Freundin fuhr Tymoshko über Rumänien, Ungarn, Österreich und Deutschland in die Schweiz. Zwischenhalte konnte sie unterwegs bei Freunden einlegen.

«Fünfsterneservice»

Registriert haben sich Julia Tymoshko und ihre Kollegin in Zürich. «Wir wurden fotografiert und unsere Fingerabdrücke abgenommen.» Weil sie danach aber zwischen vier und fünf Stunden lang erfolglos auf die Vermittlung einer Unterkunft gewartet hätten, seien sie in die Zentralschweiz weitergefahren. Und nun hier. «Unsere Geschäftspartner aus der Schweiz kommen aus Zürich, Zug und Luzern. Zwei von ihnen sind heute mit uns nach Luzern gekommen», so Tymoshko, die Englisch studiert und in der IT-Branche als Personalfachfrau gearbeitet hat. Nun warteten sie und ihre Kollegin auf die Zuteilung in eine Unterkunft. Mit der Betreuung ist sie sehr zufrieden:

«Praktisch alle, mit denen wir bisher zu tun hatten, waren sehr nett und hilfsbereit.»

Und Tymoshko ergänzt: «Mein Fazit: echter Fünfsterneservice.» Ein Lächeln huscht über ihr ernstes Gesicht.

Auf dem Inseli werden seit Montagvormittag ankommende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine «rasch und unkompliziert» durch Mitarbeitende der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF) des Kantons Luzern empfangen und beraten. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

Am Montagvormittag um 10 Uhr hat die Anlaufstelle beim Inseli ihren Betrieb aufgenommen. Blau-gelbe Schilder weisen den Weg vom Bahnhof zum Carparkplatz – auf Englisch und natürlich in der Landessprache der Kriegsflüchtlinge.

Plakate beim Bahnhof Luzern (hier vor der Universität Luzern) zeigen Ukrainerinnen und Ukrainern den Weg zur Anlaufstelle auf dem Inseli. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

Von den Ankömmlingen werden die Personalien aufgenommen und die Unterbringung sowie der Transport zu den Unterkünften organisiert. Bedürftige Personen erhalten eine erste finanzielle Überbrückungshilfe. Auch Essenspakete stehen bereit.

Nicht nur für den kleinen Hunger: Für Flüchtlinge aus der Ukraine, die einen Platz in einer Privatunterkunft erhalten, gibt es auf dem Inseli in Luzern ein Esspaket mit verschiedenen Nahrungsmitteln. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

«Alle ukrainischen Schutzsuchenden können sich beim First Contact Point melden, auch wenn sie noch nicht in einem Bundesasylzentrum registriert wurden»

, erklärt ZSO-Kommandant Marco Pieren. Offiziell registrieren können sich die Flüchtlinge auf dem Inseli aber nicht. Dies sei nach wie vor Sache des Bundes, teilte der Kanton Ende der vergangenen Woche mit.

Nur eine Zwischenlösung

Wer auf dem Inseli keinen Platz in einer vom Kanton Luzern bereitgestellten oder einer privaten Unterkunft bekommt, der bekommt in der Zivilschutzanlage (ZSA) Rönnimoos in Littau eine provisorische Bleibe.

Dort haben die Zivilschützer der Stadt Luzern, Kriens und der Gemeinde Horw alles für provisorische Beherbergung von bis zu 100 Personen eingerichtet.

Einblick in die Zivilschutzanlage Rönnimoos in Littau: Ein Zivilschützer der ZSO Pilatus bereitet Betten in einem der Schlafräume für die Flüchtlinge vor. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

Draussen auf dem Parkplatz der ZSA Rönnimoos steht ein vollgepacktes Auto. Marina Bereza (35) aus Kiew ist gerade dabei, ihr Fahrzeug etwas aufzuräumen und von den Spuren, die die lange und überhastete Reise mit Kindern und Hund im Fahrzeuginnern hinterlassen hat, zu beseitigen. Sie, ihr Sohn David (9) und ihre Tochter Yelizaveta (16) sind zusammen mit ihrem Hund Richard am Sonntag in Luzern eingetroffen und bereits in der ZSA Rönnimoos untergebracht.

Marina Bereza mit ihrem Sohn David und Hund Richard vor ihrem Auto, mit dem sie aus Kiew geflohen sind. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

Auf die Frage, ob sie sich hier wohlfühlt, antwortet Bereza in gebrochenem Englisch:

«Uns geht es so weit gut. Die Notunterkunft ist ‹very nice›, und wir haben alles, was wir brauchen. Für die Hilfe möchten wir uns ganz herzlich bedanken.»

In der ZSA tief unter dem Schulhaus Rönnimoos ist es ruhig. Marina Bereza und ihre Kinder müssen ihr provisorisches Zuhause nicht gerade mit vielen anderen teilen. Bis am Montagnachmittag haben lediglich vier weitere Personen eingecheckt. Die beiden Frauen und ihre Kinder halten sich aber gerade draussen auf. Richard, der Corgi von Marina und ihren Kindern, hat es sich mittlerweile im Gang zwischen den Schlafsälen bequem gemacht. In einem der Zimmer bringt Yelizaveta gerade etwas Ordnung in die wenigen Sachen, die sie in Taschen und Säcken aus der Heimat mitgenommen hat.

Yelizaveta Bereza vor ihrem Schlafplatz in der Zivilschutzanlage Rönnimoos in Littau. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

Auch Yelizaveta Bereza zeigt sich auf Anfrage mit der aktuellen Unterbringung zufrieden. Dann nimmt sie ihren Hund und geht mit ihm an die frische Luft.

Für (fast) alles ist gesorgt

Die Betreuung der in der Zivilschutzanlage untergebrachten Flüchtlinge wird mit einem 24-Stunden-Betrieb sichergestellt, wie Marco Pieren erläutert: «Drei Schichten à drei Zivilschützer». So könne man rund um die Uhr für die Schutzsuchenden da sein, gerade auch wenn die Anlaufstelle beim Inseli von 1 Uhr frühmorgens bis um 10 Uhr geschlossen sei. «Dann holen wir die Flüchtlinge persönlich ab, und sie bekommen bei uns in der ZSA ein Dach über dem Kopf, bevor man dann am nächsten Tag gemeinsam schaut, wie es weitergeht.» Als Zivilschützer sei man immer Teil einer Lösung, betont Pieren. «Wir stellen sicher, dass alle Betroffenen einen warmen Schlafplatz sowie Essen und die notwendigen Hygieneartikel haben», so Pieren.

Zum Schutz der Privatsphäre der in der der Zivilschutzanlage Rönnimoos untergebrachten Flüchtlinge wurden in den Gemeinschaftswaschräumen extra Duschvorhänge montiert. Duschgel wird zusammen mit anderen grundlegenden Toilettenartikeln zur Verfügung gestellt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

Pieren betont, dass die Unterkunft «unter Tag» in der ZSA nur der kurzzeitigen Notunterbringung der Schutzbedürftigen dient.

«Ziel ist es, die Betroffenen so rasch wie möglich in Unterkünfte der DAF zu transferieren oder sie bei Privaten unterzubringen.»

Dennoch haben sich Pieren und seine Leute bei der Einrichtung des zivilen Luftschutzbunkers unter dem Schulhaus Rönnimoos grosse Mühe gegeben. Um Familien und Kindern den Aufenthalt so gemütlich wie möglich zu machen, wurde gar ein Spielzimmer eingerichtet.

Auch die Kleinsten sollen sich wohlfühlen: Kinderzimmer in der Zivilschutzanlage Rönnimoos in Littau. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

Für Familien mit Kleinkindern gibt es spezielle Familienzimmer mit Kinderbettchen.

Bettchen für Kleinkinder im Familienzimmer. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

Und auch an mitgebrachte Haustiere wurde gedacht: Hundeboxen, Fressnäpfe, Kisten mit Streu für Nager und verschiedenes Futter – alles vorhanden.

Einblick in die Zivilschutzanlage Rönnimoos in Littau. Im Bild: Unterbringung für Hunde. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

Auch für die Verpflegung ist gesorgt. Die Hauptmahlzeiten werden von den städtischen Betagtenzentren und Altersheimen von Viva Luzern angeliefert. «Für den kleinen Hunger haben wir in der Küche diverse Nahrungsmittel wie zum Beispiel Früchte, aber auch Pasta inklusive Saucen», so Pieren. Sicher, die ganze Vorbereitung sei sehr kurzfristig und deshalb auch anstrengend gewesen. «Aber wir leisten unseren Teil.» Und das – so scheint es – gerne. Natürlich mache man gerne mehr als unbedingt nötig, betont Pieren:

«Wir tun hier wirklich alles, um den Menschen das Ganze etwas zu erleichtern.»

Marco Pieren, Oberstleutnant und Kommandant der Zivilschutzorganisation Pilatus, welche die Städte Luzern und Kriens sowie die Gemeinde Horw umfasst. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

