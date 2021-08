Reportage «Das Einreisen war kein Problem»: Das EU-Zertifikat kurbelt den Luzerner Tourismus wieder an Zur Freude der Tourismusbranche hat die Stadt Luzern wieder ausländische Besucher. Wir haben mit Gästen über die Reisebedingungen gesprochen. Kathrin Brunner Artho 08.08.2021, 17.30 Uhr

Das Reisen ist mittlerweile wieder einfacher. Wer vollständig geimpft ist und dies nachweisen kann, darf auch aus Drittstaaten ausserhalb des Schengenraumes wieder in die Schweiz einreisen, schreibt das Staatssekretariat für Migration. Für Luzern ist das eine Erleichterung, denn der Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle und es ist kein Geheimnis, dass während der Pandemie die Zahl der Gäste gesunken ist. Daher ist es nur umso erfreulicher, wieder auswärtige Touristen in der Stadt anzutreffen.

Die Zahl der Übernachtungen bleibt mit 25'041 Logiernächten immer noch tief. Auf dem Bild: Touristen vor dem Löwendenkmal. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 3. August 2021)

Wer geimpft ist, hat einen Vorteil

Für viele Feriengäste war deshalb das Einreisen in die Schweiz keine grosse Sache: Wer ein Impfzertifikat hatte, kam problemlos über die Grenzen. Am einfachsten haben es diejenige, welche mit dem Auto aus den umliegenden Ländern anreisen. «Wir wurden einfach durchgewunken», sagt Agatha (29) aus Frankfurt. Sie und ihr Partner Daniel (33) sind auf der Durchreise nach Italien. Dort würden sie wahrscheinlich strengere Kontrollen haben, meint Agatha, da es für die italienische Grenze mehr Papier zum Ausfüllen gäbe.

Marta Rojoh (Mitte), umgeben von ihren beiden Feundinnen Blanca (rechts) und Marta (links), ist mit dem Flugzeug aus Spanien angereist. Bild: kba

Wer auf das Auto verzichten wollte, konnte mit dem Flugzeug und einem Impfpass ins Land gelangen. Marta Rojoh (26) und ihre zwei Freundinnen sind mit dem Flieger von Madrid angereist. Sie mussten nur vorlegen, dass sie alle geimpft waren – und schon wurden sie über die Grenze gelassen. «Es war erstaunlich einfach», sagt die Spanierin und ihre Freundinnen nicken bestätigend. Sie werden einen Camper mieten und wollen weiter durch Europa reisen, erzählen sie. Viel von Luzern haben sie noch nicht gesehen, jedoch sind sie begeistert von der Schönheit der Seepromenade.

Natalie und Hendrik sind mit dem Fahrrad auf der Durchreise nach Griechenland. Bild: kba

Sportlich unterwegs sind Natalie Stingl (29) und Hendrik Gieseke (31) aus Bremen. Sie sind mit dem Fahrrad auf einer Reise durch Europa. Am letzten Donnerstag sind sie mit dem Zug nach Freiburg gereist und sind von dort an mit dem Fahrrad nach Luzern geradelt. «Das Ziel ist sicher Athen», sagt Natalie. «Aber sonst sind wir spontan.» Von Luzern wollen sie über den Gotthard nach Italien fahren, von dort geht es dann nach Griechenland. Sie planen bis Ende Oktober auf der Reise zu sein, sagen sie. «Wenn alles gut geht», fügt Hendrik hinzu. Mit dem EU-Zertifikat kamen die beiden ohne Probleme über die Grenzen. «Es ist im Prinzip wie in Deutschland», sagt Natalie. «Wir haben uns an die Masken gewöhnt und wissen, wie man sich verhalten muss.» Trotz der Impfung mussten sie in Zürich einen Antigentest machen. Der Test kostete 170 Franken.

Für den Rückflug brauchen Josh und seine Familie einen negativen PCR-Test. Bild: kba

Eine ähnliche Geschichte erzählt Josh (26). Mit seiner Familie besucht er das Löwendenkmal. Er ist Lehrer und stammt aus North Carolina in den USA. «Das Einreisen war kein Problem. Sorgen bereitet uns jedoch das Ausreisen. Für das brauchen wir einen negativen PCR-Test.» Josh und seine Familie besuchten vorher in Luxemburg Verwandte, bevor sie nach Luzern reisten. Am besten gefalle ihnen die Altstadt und die Schweizer Küche. «Wir mögen halt Käse und Schokolade», fügt er hinzu und lacht.

Chris Hamond kommt aus Victoria (CA): «Mit dem kanadischen Pass war das Einreisen früher einfacher.» Bild: kba

Mehr Mühe hatte jedoch Chris Hamond. Er ist 58 und kommt aus Victoria, Kanada. Chris kam vor 32 Jahren zum ersten Mal in Luzern. Damals reiste er geschäftlich. Er habe unbedingt mehr von der Stadt sehen wollen, erzählt er. Und als es wieder sicher war zum Reisen, habe er gerade für seine gesamte Familie gebucht. «Das Einreisen war damals einfacher», sagt er und schüttelt sanft den Kopf. Er habe viel Papierkram erledigen müssen und an den Grenzen wurde auch das Impfbuch genauestens unter die Lupe genommen. Vor der Pandemie konnte man als Kanadier ohne Visum einreisen, sofern ein geplanter Rückflug nachgewiesen ist. Am Vortag waren Hamond und seine Familie auf der Rigi. «Sie war sehr eindrücklich, trotz des schlechten Wetters.»

So unterschiedlich die Reisen auch sind, eines haben die Touristen in Luzern gemeinsam: Alle Befragten schwärmten von der Schönheit und der Sauberkeit der Stadt. Nebst den Restaurants und der Lage wurden auch die Bewohner von allen Seiten gelobt.

Den Wechsel vernahm auch die Hotellerie

Auch die Hotels bemerken die Veränderungen. «Es war wie eine Welle, die sich zuerst zurückzog und dann schnell wieder anstieg», sagt Gian Walker, Leiter Business und Development des Hotel Schweizerhof in Luzern. Es waren anfänglich vor allem Gäste, welche auf der Durchreise waren und nur eine Nacht blieben, so Walker. Feriengäste, welche mehrere Nächte in Luzern verbringen, waren bis Mitte Juni nur wenige vorhanden. Die Zahl der amerikanischen und arabischen Gäste nimmt zu und die Reisebranche hofft auf eine baldige Erholung.

«Der Sommer letztes Jahr war sehr gut gebucht», sagt Corinne Haari. Sie ist Chef de Reception im Hotel Cascada am Bundesplatz. «Wir merkten, dass die Schweizer nicht ausreisen konnten und daher die Ferien im Land verbrachten. Heute kann jeder, der geimpft ist, ins Ausland. Das merken wir schon», so Haari. Dass jetzt die Amerikaner und Araber wieder vereinzelt zurückkommen, kann sie bestätigen.

Touristen auf der Kapellbrücke in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 3. August 2021)

Auf die ausländischen Gäste wartet noch die Lion Lodge Lucerne. Die Lodge hatte im Vorjahr einen guten Sommer. Viele Schweizer, die keinen Platz auf den Campingplätzen gefunden haben, sind in den Hostels abgestiegen. «Wir haben viele Besucher, die auf der Durchreise sind, aber kaum internationale Langzeitgäste», sagt die Eigentümerin der Lion Lodge Lucerne. Die Hauptklientel von Hostels sind Studenten und Backpacker. Auch von diesen seien nur wenige vorbeigekommen.

Trotz zunehmender Logiernächte bleibt der Wert tief

Rund 89,7 Prozent der Übernachtung der ausländischen Gäste geht auf das Konto der Europäer. Allein 64,3 Prozent stammen aus den Nachbarländern. Mit 12'057 Logiernächten war Deutschland bis heute die grösste Gästenation.

Die Zahl der Logiernächte liegt trotz der Zunahme immer noch sehr tief. Dieses Jahr gab es bisher 25’041 Logiernächte, was ein Rückgang von 55,1 Prozent bedeutet. Tief bleibt die Zahl der ausländischen Gäste. Mit 25'041 Übernachtungen war der Wert höher als im Vorjahresmonat, blieb aber nach wie vor unter den Werten der Jahre vor der Pandemie. 2017 erreichte der Luzerner Tourismus mit 1,34 Millionen Übernachtungen ihr Rekordjahr.