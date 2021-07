Energiezentrum Rigi produziert aus Holzabfällen Strom und Wärme

Reportage Der «Koloss aus Haltikon» produziert aus Holzabfällen Strom und bald auch Wärme für Tausende Haushalte Das Agro Energiezentrum Rigi ist in Betrieb, der Bau des Fernwärmenetzes hat begonnen. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt das Zusammenspiel von regionalen Rohstoffen und hochmoderner Technik. Niels Jost 19.07.2021, 05.00 Uhr

Der Duft von frisch gesägtem Holz ist in Haltikon kein seltener. Denn der Küssnachter Ortsteil ist Heimat der grössten Sägerei der Schweiz. Seit diesem Jahr gesellt sich neben den imposanten Hallen der Schilliger-Holz-Gruppe ein weiterer Koloss hinzu: das Agro Energiezentrum Rigi. Dieses besteht aus drei Teilen: einem Holzheizkraftwerk, einer Pelletieranlage und einem Wärmespeicher. Während erstere in ein grosses Gebäude verpackt sind, ragt letzterer 45 Meter in die Höhe.

Die Energiezentrale in Haltikon bei Küssnacht: Links das Gebäude mit dem Holzheizkraftwerk, der Pelletieranlage und dem Kamin, rechts der 45 Meter hohe Wärmespeicher. Bilder: Pius Amrein (Haltikon, 2. Juli 2021)

Der Duft des Holzes dominiert auch im hinteren Teil dieses Kolosses, der seit rund einem halben Jahr in Betrieb ist und zwischen 60 bis 70 Millionen Franken kostete. Hier liefern Lastwagen die Grundlage für das Holzheizkraftwerk: Restholz der Schilliger-Sägerei, Waldhackschnitzel aus der Umgebung sowie Altholz von regionalen Partnern. «Die Zusammensetzung ist entscheidend», sagt Pirmin Reichmuth. «Das Waldholz ist eher feucht, das Altholz trocken. Für ein gleichmässiges und konstantes Feuer ist eine gute Durchmischung wichtig.»

Der hintere Teil der Energiezentrale, wo die Holzschnitzel angeliefert werden. Über ein Förderband gelangen sie ins Innere in den Ofen.

Turbine schafft 10'000 Umdrehungen pro Minute

Reichmuth ist Geschäftsleiter der Agro Energiezentrum Rigi AG, die das Energiezentrum betreibt. Das Feuer, welches er anspricht, lodert im Ofen im Innern des Gebäudes, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Ein Förderband transportiert die angelieferten Holzschnitzel zu den Flammen. Zugeführte Luft sorgt für einen gleichmässigen Brand, die entstehenden Rauchgase werden in einem aufwendigen Prozess herausgefiltert.

Damit das Feuer im Ofen (am unteren Bildrand) regelmässig brennt, wird über grosse Rohre Frischluft hinzugefügt.

Die Wärme, die hier erzeugt wird, erhitzt Wasser, welches in Tausenden kleinen Röhrchen im Dampfkessel des Ofens fliesst. Der dabei entstehende über 400 Grad heisse Wasserdampf treibt eine Turbine an. «Sie schafft etwa 10'000 Umdrehungen pro Minute», sagt der Schwyzer, während das laute Rattern seine Worte fast verschlingt. Nach einem kurzen Blick auf den Kontrollkasten ruft er zu: «Aktuell erbringt die Turbine eine Leistung von fünf Megawatt.»

Um die Vibration und den Wärmeverlust möglichst gering zu halten, ist die Turbine in Isolationsmaterial eingepackt. Der Strom wird anschliessend ins öffentliche Netz eingespeist. Pro Jahr erzeugt das Kraftwerk etwa 32 Millionen Kilowattstunden, womit rund 8000 Haushalte mit Ökostrom versorgt werden können.

Pirmin Reichmuth vor der Turbine, die in graues Isoliermaterial eingepackt ist.

Die Abwärme, welche bei der Stromproduktion anfällt, wird ebenso genutzt. Mit ihr wird das Wasser im hohen Wärmespeicher auf 95 Grad erhitzt. Der zylinderförmige Turm hat ein Fassungsvermögen von rund 18'000 Kubikmetern, seine Stahlwände sind bis zu fünf Zentimeter dick, die Isolation einen halben Meter.

«Der Wärmespeicher funktioniert wie ein riesiger Boiler»

, erklärt Reichmuth. Über Leitungen wird das Heisswasser an Haushalte und Unternehmen in der Umgebung befördert. Die Fernwärme kann zum Heizen genutzt werden. Auch die Schilliger Holz AG nutzt sie für die Holztrocknung.

Jährliche Einsparungen von über 7,5 Millionen Liter Heizöl

Dank des «Boilers» können die Wärmeproduktion und -nutzung entkoppelt werden. Heisst: Wenn die Nachfrage nach Fernwärme gering ist, etwa nachts, wird der Wärmespeicher aufgeheizt. Steigt die Nachfrage, etwa morgens und abends, kann die Wärme an die Haushalte geliefert werden. Reichmuth: «Das erhöht die Versorgungssicherheit.»

Der 45 Meter hohe Wärmespeicher, der wie ein Boiler funktioniert.

Ziel sei es, 6000 Haushalte mit Fernwärme zu beliefern. Dadurch könnten jährlich über 7,5 Millionen Liter Heizöl eingespart werden. Zunächst muss aber das Leitungsnetz erstellt werden. Der Baustart ist erfolgt, bis im Winter sollen die Hauptleitungen nach Küssnacht, Immensee und Greppen verlegt sein. Danach folgt der Ausbau in die Quartiere. Auch Adligenswil und Udligenswil sollen dereinst angeschlossen sein. Das komplette Netz soll in etwa 15 bis 20 Jahren fertig ausgebaut sein.

Den Bau und Unterhalt übernimmt die eigenständige Ecogen Rigi Genossenschaft. Insgesamt wird sie an die 100 Millionen Franken investieren. Wer sich am Netz anschliesst, erhält automatisch Anteilsscheine der Genossenschaft. «Die Bezüger finanzieren ihr Netz also quasi selbst», so Reichmuth.

Die Nachfrage sei vorhanden. Das zeige das Energiezentrum in Ibach, welches die Agro Energie Schwyz AG betreibt. «Die Zeit ist reif für solche Anlagen, die dezentral Energie produzieren», sagt Reichmuth.

«Auch wenn kürzlich das CO 2 -Gesetz abgelehnt wurde, haben die Leute erkannt, dass die Zukunft den erneuerbaren Energien gehört.»

Das Energiezentrum produziere nicht nur CO 2 -neutrale Energie aus einem regionalen Rohstoff, sondern man könne auch faire und stabile Preise garantieren. Dies einerseits dank der Genossenschaftsstruktur, andererseits weil man nicht den Schwankungen des Strom-, Öl- oder Gasmarktes ausgesetzt sei.

30'000 Holzpellets für zwei regionale Unternehmen

Mittlerweile führt Pirmin Reichmuth durch den letzten Teil der Energiezentrale: die Pelletieranlage. Erneut ist es laut. Auf einem Förderband wird das feuchte Sägemehl der Schilliger-Sägerei getrocknet – mit der Abwärme des Holzheizkraftwerkes. Zwei Pressen drücken das Sägemehl anschliessend zu kleinen Holzpellets, die zum Heizen verwendet werden. «Pro Jahr produzieren wir rund 30'000 Tonnen Pellets», verrät Reichmuth. «Wir verkaufen sie an zwei Unternehmen aus der Region.»

In diesen grossen Tanks lagert das Unternehmen die fertigen Holzpellets.

Man merkt: Die Schliessung dieses regionalen Energiekreislaufes ist dem studierten Agrarwissenschafter wichtig. Er spricht denn auch von einem Glücksfall, dass man die Energiezentrale direkt neben der Schilliger-Sägerei bauen konnte.

«Die Rohstoffe werden dort verarbeitet, wo sie anfallen. Das erspart unnötige Lastwagenfahrten.»

Ganz zufrieden ist Reichmuth allerdings noch nicht. Die Abläufe müssten noch besser aufeinander abgestimmt werden. Auch ein Förderband, welches die Holzschnitzel vom Schilliger automatisch zur Energiezentrale leitet, schwebt dem Unternehmer im Kopf. Und: «Im Wallis planen wir bereits eine ähnliche Anlage.»