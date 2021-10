Marathon Luzern: 6657 strahlende Gesichter

Reportage «Die Strecke ist wunderbar»: 6657 strahlende Gesichter beim Luzerner Marathon Sonntagmorgens ist es ruhig in der Stadt Luzern. Normalerweise. Doch am vergangenen Wochenende sind schon um sieben Uhr viele Menschen unterwegs. Alle tragen einen roten Turnbeutel. Die Startnummer darauf verrät: Es sind Läuferinnen und Läufer des City Marathon Luzern. Jule Seifert Jetzt kommentieren 31.10.2021, 17.28 Uhr

Christian Friedli aus Eschenbach erreicht nach seinem Halbmarathon das Ziel. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Der 14. City Marathon fand bei schönstem Herbstwetter statt. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Anfeuern am Strassenrand für die Motivation der Athleten und Athletinnen. Dominik Wunderli (luzern, 31.10.2021) Gabriele Splittgerber aus Remagen absolvierte den Halbmarathon. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Die Familie Schuler unterstütz Martin Schuler. Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Endlich geschafft: Einlauf in die Swissporarena. Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Glücklich das Ziel erreicht. Bild: Philipp Schmidli/ swiss-image (Luzern, 31. Oktober 2021) Platz 1 bis 3 der Kategorie Overall Marathon Frauen ging an: 1. (Mitte) Patricia Mordeli, Cham, 2. (links) Monique Hofer, Tschugg, 3. (rechts) Marieke Statsch, Zürich. Das Bild entstand am Sonntag, 31. Oktober 2021.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Platz 1 bis 3 der Kategorie Overall Marathon Männer: 1. (Mitte) T-Roy Brown, Bern, 2. (links) Luca Vogelsang, Bösingen, 3. (rechts) Philipp Arnold, ChamDas Bild entstand am Sonntag, 31. Oktober 2021.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Irene Müller-Setz aus Hergiswil absolvierte den Halbmarathon. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Dominik Wunderli (luzern, 31.10.2021) Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Grünen-Nationalrat Michael Töngi in der Swissporarena. Dominik Wunderli (luzern, 31.10.2021) Luis Jesus Reol Plaza aus Valladiolid in Nordspanien erreicht das Ziel.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Patrizia Lips aus Luzern, Cindy Pennaforte aus Zürich und Sonia Spring aus Etoy. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Eine Stärkung unterwegs muss sein... Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) ...unnötiger Ballast aber nicht. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Bild: Philipp Schmidli/ swiss-image (Luzern, 31. Oktober 2021) Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Bild: Philipp Schmidli/ swiss-image (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Bild: Philipp Schmidli/ swiss-image (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Der City Marathon ist auch für junge Zuschauer und Zuschauerinnen ein Highlight. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Sévane Bercher aus Morges lief den Marathon. Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Cameron Scott aus Basel.



Bild: Pius Amrein (luzern, 31. Oktober 2021) Tarzan (Marvin Janitschke aus Berlin) war auch am Swiss City Marathon unterwegs – immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Tarzan war zusammen mit seiner Banane unterwegs. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Thomas Willi aus Leibstadt erreicht das Ziel. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Laura Thrier aus Emmenbrücke am Halbmarathon. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Konstantin Falko Ulrich Bergt aus St. Gallen am m Bild: Boris Bürgisser (luzern, 31. Oktober 2021) Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Andriu Cavelti aus Luzern nahm am Halbmarathon teil. Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Melanie Andreolie aus Teufenthal lief auf den siebten Rang. Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Simon Schmidg aus Chiasso hat noch Zeit für ein «Hallo». Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Engagierter Support am Wegrand. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Fans warten am Strassenrand. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Kathleen Lonia aus Haute-Nendaz Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) André Schenker aus Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Giancarlo d'Ario aus Wittenbch, gefolgt von Volker Teubler aus Bad Säckingen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Jürgen Schneider aus Kirchberg bei Burgdorf Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Judit Szamosújvári aus Luzern und Patrick Pfrunder aus Wolhusen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Tanja Eilinger aus Küssnacht am Rigi Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Inge Sibbingen und Berta Martinez aus Engelberg.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Dan Heron aus Oberschan in der Mitte. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Daniela Rizzi aus Savosa. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Jrene Strub aus Tenniken Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Larina Hess aus Däniken Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Mick Durkin aus dem brittischen Sleaford absolvierte den Halbmarathon. Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Einlauf in die Swissporarena. Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021)



Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Patrick Butscher aus Küttigen. Bild: Boris Bürgisser (luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021)



Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021)



Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Ein paar wenige Zuschauer feuern die Sportler vom Strassenrand aus an. Die Stimmung ist ausgelassen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Hut ab! In diesem Jahr zum ersten Mal Mami geworden und schon wieder am Marathon mit dabei: Franziska Huwyler-Inauen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Superman Ryan Sheppard aus Credition / Polen hat sich den Halbmarathon vorgenommen - erkennbar am blauen Teilnehmerschild. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Die Swissporarena, passend dekoriert. Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Elisa Fiacca lief auf dem 86. Platz in die Swisspor-Arena ein. Dominik Wunderli (luzern, 31.10.2021) Manuel Müller (links) und Felix Bindschedler aus Jona laufen zusammen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Sandro Schilliger aus Merlischachen war am Halbmarathon dabei. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Impressionen von Swiss City Marathon 2021 in Luzern. Bild: Boris Bürgisser (luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Gilbert Vonlanthen und Emiliano Carvalho absolvierten den Marathon.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Jeder ein Sieger, so auch Fabien Berga aus Epalinges Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Musikalisches Anfeuern am Wegrand. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Maria Pfeifer aus Ebikon Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Bruno Purtschert aus Kriens Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Andre Eberhard aus Wettingen holte sich den dritten Rang in der Altersklasse Männer über 75. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Andrej Kravets aus Zumikon führt diese Gruppe an Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Nur-eddin Nour aus Dottikon im Ziel Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021)



Dominik Wunderli (Luzern, 31.10.2021) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Stéphane Bel-Billoud aus Naves-Parmelin Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Mit Spass dabei: Sabine Gäthje aus Bremen und Karoline Otten aus Zürich. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021) Urs Hunkeler vom Skiclub Alpina Luzern hat sich den Halbmarathon vorgenommen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Der Halloween-Kürbis darf natürlich auch nicht fehlen am 14. Marathon vom 31. Oktober 2021. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Clément Lorée aus Dietikon stoppt die Zeit. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Valerie Behan aus Düfendorf beim Start. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021) Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021)

Für viele ist der Lauf der erste Wettkampf während der Coronapandemie. Die Freude ist bei allen gross. Die Erwartungen vor dem Rennen sind aber unterschiedlich: Einige wollen ihre persönliche Bestzeit knacken, für andere zählt das dabei sein. Einfach mitmachen und geniessen will auch Anita Bühlmann aus Buchrain. «Ich finde es schön, dass es wieder stattfindet», sagt sie, bevor sie zum dritten Mal beim Luzerner Halbmarathon an den Start geht. Nervöser sind Tobias Kaymak und Peter Gasser aus Zürich. Sie wollen in Luzern ihrer Marathonpremiere schaffen. 2019 nahmen sie bereits beim Halbmarathon teil und waren sich einig:

«Wenn wir einen Marathon laufen, dann in Luzern. Die Strecke hier ist wunderbar!»

Um grössere Menschenansammlungen zu vermeiden, sind in diesem Jahr verschiedene Schutzmassnahmen notwendig. Das Prozedere vor dem Start mit Check-in sowie Boardingzeiten wie am Flughafen und der rollende Start seien ungewohnt, sagt Reto Schorno, Geschäftsführer des Swiss City Marathon. Ausserdem wurden auf Garderoben und Duschen verzichtet und die Zertifikatspflicht wurde eingeführt.

Die Teilnehmenden reagieren mit Verständnis und sind dankbar, dass die Organisatoren den Mehraufwand auf sich nehmen. «Die Organisation ist super», sagt Uli Reber aus Freiburg im Breisgau, «Nur schade, dass es keine Duschen gibt.» Dass der Event funktioniert, ist auch den über tausend Helferinnen und Helfern zu verdanken. Sie schauen, dass jeder ein Zertifikat hat, versorgen die Sportler mit Wasser oder verteilen im Zielbereich die Finishermedaillen.

Läuferinnen und Läufer bedienen sich mit Wasser. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2021)

Die ersten, die beim Verkehrshaus starten, sind die Läufer für die längste Distanz des Tages, die 42 Kilometer des Marathons. Danach machen sich die Läuferinnen und Läufer des Halbmarathons auf den Weg. Sie laufen die Runde einmal, die Marathonläufer absolvieren die 21,0975 Kilometer lange Strecke zweimal. Diese führt am See entlang Richtung St. Niklausen. Die Horwer Halbinsel ist für viele der schwierigste Teil, denn dort gibt es einige Anstiege zu bewältigen. Die Aussicht auf die Berge und den See entlohnt jedoch die Strapazen, so sind sich alle einig. Für einige ist das Highlight durch die Swissporarena zu laufen.

Für seinen vierten Marathon ist Thomas Keusch aus St.Gallen zum ersten Mal in Luzern unterwegs. Die Altstadt sei der schönste Teil des Rennens, sagt er. «Bei der Seebrücke war es besonders laut. Es ist immer cool, wenn man angefeuert wird.» Insgesamt 25'000 Zuschauer entlang der Strecke und beim Zieleinlauf im Verkehrshaus jubeln den Läuferinnen und Läufer zu. Viele Familien nützen den Event, um ihren Sonntagsausflug zu gestalten. Andere unterstützen die Kollegen, die beim Lauf dabei sind. Während die einen schon im Ziel sind, ziehen sich am Nachmittag noch die City-Runner die Joggingschuhe an. Sie laufen eine Strecke von 8,5 Kilometer.

Franziska Wirth aus Luzern erreicht das Ziel. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 31. Oktober 2021

Im Zielbereich sind die Finisher erschöpft, aber glücklich und zu Recht stolz auf ihre Leistungen. Von den 6737 Starterinnen und Starter haben es 6657 ins Ziel geschafft. Einen Tipp, nicht aufzugeben, selbst wenn es streng wird, hat Ian Bailey aus England:

«Man muss sich selbst austricksen und nur an den nächsten Kilometer denken.»

Er verbindet seinen Urlaub mit dem Marathonlaufen. «Ich liebe es zu rennen, es macht mich glücklich.» Die Motivation der anderen Läufer die Strapazen auf sich zu nehmen: Draussen in der Natur sein, die Freude an der Bewegung und der Ausgleich zur Arbeit.

Zusammenfassend sagt Reto Schorno: «Es war ein sensationeller Tag. Das Wetter war perfekt und das Schutzkonzept hat sehr gut funktioniert. Wir sind glücklich, dass wir den Läuferinnen und Läufer dieses Marathonerlebnis bieten konnten. Das Jahr Arbeit hat sich gelohnt!»