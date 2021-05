Reportage Erste Hilfe für psychische Gesundheit: Dieser Kurs lehrt, Menschen aus einer Krise zu helfen Analog zum Nothelferkurs, bei dem es vor allem um Verkehrsunfälle geht, gibt es auch Erste-Hilfe-Kurse für die psychische Gesundheit. Das lernen die Teilnehmenden und darum besuchen sie diesen Kurs. Livia Fischer 04.05.2021, 05.00 Uhr

Stephan Gisler leitet den Erste-Hilfe-Kurs psychische Gesundheit zum Thema Angststörungen.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Mai 2021)

Hände auf die Mitte des Brustkorbs, Finger ineinander verschränken, 100- bis 120-mal pro Minute fest drücken. Wie man eine verletzte Person reanimieren kann, weiss in der Schweiz wohl fast jede erwachsene Person – schliesslich ist der Nothelferkurs seit bald 45 Jahren Voraussetzung für die Führerscheinprüfung.

Was aber ist, wenn es einer Person zwar physisch gut geht, sie jedoch ein psychisches Leiden hat? Die Wahrscheinlichkeit dafür ist gross; in der Schweiz erkrankt jede zweite Person mindestens einmal in ihrem Leben psychisch. Auch in solchen Fällen kann – und sollte – man Erste Hilfe leisten. Wie das geht, lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der sogenannten ensa-Kursen, der Erste-Hilfe-Kursen für psychische Gesundheit. Ihren Ursprung haben sie in Australien, seit 2019 werden sie auch hier in der Schweiz durchgeführt. Zum Angebot des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) Kanton Luzern zählen sie seit letztem Jahr. Ein Besuch vor Ort.

Von Depressionen über Angststörungen zu Psychosen

Im Schulungsraum an der Maihofstrasse 95c sitzen zehn Frauen; obwohl sich der Kurs an alle ab 18 Jahre richtet, sind die meisten hier zwischen 30 und 60 Jahre alt. Vorne am Pult steht Kursleiter Stephan Gisler, ausgebildeter Pflegefachmann Psychiatrie bei der Spitex Stadt Luzern. Begleitet wird der Kurs zudem von Roger. Roger ist weder Teilnehmer noch Instruktor, Roger ist ein Akronym. Das R steht für «reagieren, ansprechen, einschätzen und beistehen», das o für «offen und unvoreingenommen zuhören und kommunizieren», das g für «gib Unterstützung und Information», das e für «ermutigen zu professioneller Hilfe» und das r für «Ressourcen aktivieren» im Sinne von Dinge unternehmen, die dieser Person in diesem Moment guttun.

Kursleiter Stephan Gisler gibt den Erste-Hilfe-Kurs psychische Gesundheit zum Thema Angststörungen.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Mai 2021)

Anhand dieses Schemas lernen die Teilnehmerinnen, wie sie als Laien bei Menschen mit psychischen Problemen Erste Hilfe leisten können. Bevor es aber zur praktischen Umsetzung kommt und dies in Fallbeispielen und Rollenspielen geübt wird, vermittelt Gisler ihnen das Basiswissen zu den Themen Depression, Angst, Psychose und Sucht. «Dabei geht es nicht um die Diagnose selbst, sondern um das Verständnis, wie sich solche Krankheitsbilder zeigen können», sagt Gisler. Im heutigen Kursteil liegt der Fokus auf der Anwendung der Ersten Hilfe bei Angststörungen, insbesondere bei Panikattacken und traumatischen Ereignissen.

Das Klima im Schulungsraum ist vertraut, es herrscht eine respektvolle Du-Kultur und zwischendurch bringen die Frauen eigene Beispiele aus ihrem Privatleben mit ein. Manche von ihnen tauschen sich auch noch in der Pause miteinander aus, teilen gegenseitig ihre Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen.

Sich nicht mehr hilflos fühlen

Die Gründe, warum die Teilnehmerinnen den Kurs besuchen, sind unterschiedlich. Eine 46-Jährige etwa arbeitet im Personalwesen eines Industrieunternehmens. Sie berichtet von Vorsitzenden, die sich nicht wirklich um die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden kümmern – weshalb sie die Rolle der Vertrauensperson innerhalb der Firma einnimmt. «Gerade im beruflichen Umfeld finde ich es aber schwierig, herauszufinden, wann man bei jemandem mit vermutlich psychischen Problemen nachhaken sollte und wann es einen Eingriff in die Privatsphäre wäre», sagt sie und ergänzt: «Ich sehe den Kurs als Chance, mein schon vorhandenes Wissen zu erweitern, und auch als Bestätigung, dass ich in vielen Situationen bereits richtig reagiere.»

Eine 23-jährige Kindererzieherin wiederum erklärt ihre Motivation hauptsächlich damit, dass sie «einfach gerne anderen Leuten helfe». Sie weiss, wie es sich anfühlt, psychisch krank zu sein. «Wegen Mobbing litt ich selbst unter Depressionen.» Auch das Gefühl von Hilflosigkeit, wenn eine Person aus dem Umfeld von einer psychischen Erkrankung betroffen ist, kennt sie. Die junge Frau erzählt von einer Freundin, die regelmässig mit Panikattacken zu kämpfen hat. «Früher wusste ich nicht genau, wie ich ihr in solch einem Moment helfen kann. Jetzt schon.»

Das lernt man im Kurs Der ensa-Kurs verfolgt zwei Hauptziele: Einerseits eignen sich die Teilnehmenden das Wissen an, wann es bei einer Krise professionelle Hilfe braucht. Andererseits lernen sie, wie sie eine Person, die sich zwar nicht in einer akuten Krise befindet, aber ein psychisches Problem hat, unterstützen können. «Mit dem rechtzeitigen Ansprechen kann man – wenn es sich etwa um Suizidgedanken handelt – Leben retten, lange Krankheitsverläufe vermeiden oder auch einfach nur den ersten Schritt in Richtung Genesung machen», sagt Kursleiter Stephan Gisler. Grundsätzlich sei es immer gut, eine Person auf ein vermutetes psychisches Leiden anzusprechen – dennoch sei auch das «wie» entscheidend. Gisler: «Man sollte etwa in ‹Ich-Form› sprechen und auch sagen, warum man sich sorgt.» Nicht sinnvoll hingegen sei es, das Gespräch zu suchen, wenn es einem selbst nicht gut gehe.

Die nächsten Erste-Hilfe-Kurse für psychische Gesundheit beim Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) Kanton Luzern finden im September statt. Mehr Infos dazu gibt es hier. Ab Herbst gibt es beim SRK zudem ensa-Kurse mit dem Fokus auf Jugendliche. Auch die Spitex Stadt Luzern bietet im November einen ensa-Kurs an und nimmt bereits jetzt Anmeldungen dafür entgegen. Generelle Infos zu den ensa-Kursen gibt es hier.