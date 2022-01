Kanton Luzern: Erstmals werden Kinder gegen Corona geimpft.

Reportage «Gell, das tut nicht weh»: So verläuft der erste Tag der Kinderimpfungen im Kanton Luzern Erstmals sind im Kanton Luzern am Mittwoch Kinder unter 12 Jahren gegen Corona geimpft worden. Über 800 Buben und Mädchen hatten einen Termin. Wir haben den 8-jährigen Jonas begleitet. Christian Glaus 1 Kommentar 12.01.2022, 16.36 Uhr

Darf sich Jonas glücklich schätzen? Die Antwort fällt je nach Einstellung zur Impfung anders aus. Der 8-Jährige jedoch ist froh: Endlich kann er sich gegen Corona impfen lassen. Obwohl er weiss, dass ihm das Virus wohl nicht viel anhaben kann, will er sich nicht infizieren.

Und er wünscht sich etwas Normalität zurück. Seit Dezember muss er in der Schule Maske tragen, seit dieser Woche nun finden Reihentests statt. Der Bub will sich schon lange impfen lassen, doch in der Schweiz ist der Kinder-Impfstoff von Pfizer für 5- bis 11-Jährige erst seit Mitte Dezember zugelassen. An diesem Mittwoch wird er in Luzern erstmals verabreicht, andere Kantone waren schneller:

Jonas ist eines von 570 Kindern, die an diesem Tag in den kantonalen Impfzentren gepikst werden. Im Luzerner Kantonsspital (Luks) sind es 275. Jonas ist etwas aufgeregt, als er auf der Allmend eintrifft, kneift seinen Begleiter sanft in die Handoberfläche, um sich zu vergewissern: «Gell, das tut gar nicht weh.»

Dass ihn die Zeitung begleitet, ist für ihn kein Problem. Das kantonale Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) hingegen hätte am ersten Kinderimpftag lieber keine Medienpräsenz gehabt, weil möglicherweise noch nicht alle Abläufe perfekt sitzen. Suchte der Kanton beim generellen Impfstart an Weihnachten 2020 oder bei der Eröffnung der Drive-in-Testzentren die Öffentlichkeit, übt er sich nun Zurückhaltung.

Die Abläufe sitzen – aber wo sind die Teddybären und Bücher?

Das wäre gar nicht nötig. Die Abläufe sitzen, tröpfchenweise trudeln die Eltern am schulfreien Nachmittag mit ihren Kindern ein, manchmal auch im Doppelpack. Die Warteschlangen bleiben kurz. Gegenüber den Impftagen für Erwachsene sind kaum Unterschiede auszumachen. Einzig der Geräuschpegel ist deutlich höher, manchmal hört man aus einem Kabäuschen ein Kind weinen.

Etwas enttäuscht wird, wer Teddybären oder im Warteraum nach der Impfung ein paar Kinderbücher erwartet. Die Zentren sind nun mal schlicht gehalten. Im Luzerner Kantonsspital hingegen sorgen Spitalclowns der Stiftung Theodora für Ablenkung.

Bild: Luzerner Kantonsspital

Für die Kinder sind in den Impfzentren Luzern und Willisau spezielle Termine reserviert – jeweils am Mittwochnachmittag und samstags. Dann sind Kinderärztinnen und -ärzte sowie weitere Fachpersonen vor Ort. Sie kümmern sich einfühlsam aber doch zackig um die Kleinen.

Nicht schlimmer als ein Mückenstich?

«Du musst keine Angst haben, das tut nicht mehr weh als ein Mückenstich», sagt die ältere Frau zu Jonas. Er nimmt's gelassen, muss dann aber doch feststellen, dass das so nicht ganz stimmte. Schlimm sei es trotzdem nicht gewesen, den Rest erledigen die Süssigkeiten, die er von ihr geschenkt bekommt.

Nach dem Piks gibt's ein Pflaster. Aber wo ist bloss die Einstichstelle? Bild: cgl

In den kantonalen Impfzentren werden in den nächsten Wochen noch einige Kinder ein und aus gehen. Bis am Dienstagabend wurden 1559 Kinder für Erstimpfungen angemeldet. Im Luks sind es über 600. Zudem werden Kinderimpfungen in Haus- und Kinderarztpraxen angeboten. Wie viele Termine dort vergeben wurden, ist nicht bekannt.

Bei gesunden Kindern sollen Eltern selber abwägen

Die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) empfiehlt die Impfung insbesondere Kindern mit Vorerkrankungen und solchen, die Kontakt zu besonders gefährdeten und immungeschwächten Personen haben. Bei gesunden Kindern liegt die Abwägung bei den Eltern. Dieser Empfehlung schliesst sich der Kanton Luzern an. Dazu sagt Kantonsapotheker Stephan Luterbacher: «Auch bei der Kinderimpfung zählt jede Anmeldung.» Eine Einschätzung, ob er mit der Nachfrage zufrieden ist, gibt er nicht ab. Das Angebot werde laufend der Nachfrage angepasst.

Das Luks empfiehlt die Impfung allen Kindern, wie Nicole Ritz, Chefärztin Pädiatrie und Infektiologin am Kinderspital, mitteilt: «Angesichts der rasanten Verbreitung von Omikron ist es zur Bewältigung der Pandemie von grosser Bedeutung, die Impfrate in der gesamten Bevölkerung zu steigern.»

Zurück zu Jonas, der inzwischen an der frischen Luft ist. Sein Arm fühle sich etwas lahm an, meint er – und stellt dann die seit Sommer alles dominierende Frage: «Bekomme ich jetzt mein Zertifikat?» Ein solches gibt es zwar auch für Kinder, aber erst nach der zweiten Impfung.

1 Kommentar Judith Dörflinger vor 7 Minuten Die meisten Kinder in unserer Gesellschaft sind im Alter von 5 Jahren schon mehrfach geimpft. Der ‚Impfakt‘ an sich stellt in meinen Augen also keinen Anlass für mediale Berichterstattung dar. Was ist dann aber der Anlass dafür? Alle Kommentare anzeigen