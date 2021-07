3-G-Regel am FCL-Match: Präsident Stefan Wolf zieht Bilanz

Reportage Genesen, getestet, geimpft: FCL-Präsident Stefan Wolf zieht Bilanz zum neuen Corona-Regime bei Fussballspielen Die Zuschauer sind zurück in den Schweizer Fussballstadien. Die Premiere der neuen Corona-Massnahmen auf der Allmend gelingt. Jule Seifert 24.07.2021, 22.12 Uhr

In den Schweizer Stadien sind Zuschauer wieder zugelassen. Doch wer in die Swissporarena will, muss das Covid-Zertifikat vorzeigen. Das Covid-Zertifikat bekommt, wer eines der drei «G» vorweisen kann: Genesen, Geimpft oder Getestet. Um den Zugang dafür für alle Fans möglich zu machen, hat der FCL am Spieltag ein kostenloses Testcenter vor dem Stadion eingerichtet. Das weisse Zelt liegt zwischen dem Restaurant Schützenhaus und dem Hallenbad.

Fans versammeln sich. Im Hintergrund: das Corona-Testcenter vor der Swissporarena.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Juli 2021)

Nachdem vor zwei Wochen die vollen Ränge der EM bestaunt werden konnten, wird es auch hierzulande nach dem Einlass ein maskenloser Fussball-Plausch. Maskenpflicht und Abstandsregeln gibt es im Stadion nicht mehr.

Test-Ergebnis in unter einer halben Stunde

Ab 10 Uhr wurde am Spieltag getestet. Wer rechtzeitig hier ist, geht auf Nummer sicher, dass die Testkapazitäten ausreichen. Die Veranstalter empfehlen für den Test zwei Stunden vor Spielbeginn zu erscheinen. Das Testen geht schnell und schmerzlos. Vor dem Einlass ins Zelt wird überprüft, ob auf dem Smartphone die Covid-App installiert ist. Am späten Nachmittag gibt es zwar ein paar vereinzelte Fangruppen, doch lange Wartezeiten gibt es beim FCL-Testcenter nicht. Auch im Test-Zelt geht es zügig voran. An den acht Tischen und insgesamt 16 Plätzen zur Anmeldung ist das Vorzeigen der ID und Krankenkassenkarte in wenigen Minuten erledigt. In der App wird der Transfer-Code generiert, damit später das Testergebnis aufs richtige Smartphone geschickt wird. Die vielen Helfer sind freundlich. Der nasale Abstrich für den Antigen-Schnelltest ist angenehm und schon nach fünf Minuten ist der Abstecher im Testcenter erledigt. Nach 20 Minuten wird das Ergebnis in der Covid-App angezeigt.

Als mit dem Einlass begonnen wird, scannen zahlreiche Helfer mit orangenen Warnwesten das Covid-Zertifikat bevor die Zuschauer zur Ticketkontrolle kommen:

Bild: Marc Schumacher/ freshfocus (Luzern, 24. Juli 2021)

In den weissen Pavillons zeigen die Zuschauer ihre ausgedruckten QR-Codes oder ihr Smartphone mit der Covid-App.

Viele Fans haben bereits ein eigenes Covid-Zertifikat

Die wartenden Zuschauer vor dem Eingang sind trotz des Regengusses glücklich wieder ins Stadion zu dürfen. Die Stimmung ist friedlich und entspannt. Viele haben ihr Covid-Zertifikat, weil sie geimpft sind. Andere haben den Test schon am Vortag in einem anderen Testcenter machen lassen. Die Möglichkeit, das Covid-Zertifikat durch FCL-Testcenter zu bekommen, finden die Fans, die sich vor Ort getestet haben super.

«Es gibt einem die Freiheit, trotzdem an solchen Veranstaltungen teilzunehmen»,

sagt ein weiblicher Fan. Im Test-Zelt befinden sich derzeit aber mehr Helfer wie Zuschauer.

Die Schlange vor dem Einlass beim Fansektor.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Juli 2021)

Vor Ort knapp 600 von über 13'000 Zuschauern getestet

Stefan Wolf, Präsident des FC Luzerns.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. Mai 2021)

Nach dem Spiel zeigte sich FCL-Präsident Stefan Wolf zufrieden mit dem Ablauf der neuen Corona-Sicherheitsmassnahmen. Über 600 Personen wurden in dem öffentlichen Testcenter ab 10 Uhr getestet. Das Fazit ist positiv: Alles funktionierte reibungslos, technische Probleme gab es keine. Durchschnittlich 15 bis 20 Minuten dauerte der Schnelltest. Auch der Einlass der über 13'200 Zuschauer lief – bis auf den Regen – problemlos. Auf die 3-G-Regel hätten alle Zuschauer verständnisvoll und gut reagiert, so Wolf.

Obwohl am späteren Nachmittag nur wenig Leute vor dem Testcenter beobachtet wurden, war die Nachfrage nach Covid-Schnelltests vorhanden. Zum Vergleich: Im benachbarten Testcenter in der Messe Luzern werden pro Tag rund 200 Personen getestet. Trotzdem rechneten die Organisatoren mit einem grösseren Ansturm.

Die Schlange vor dem Einlass beim Familiensektor.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Juli 2021)

Am ersten Spieltag wäre eine Kapazität von 300 bis 400 Tests pro Stunde möglich gewesen. «Im Vorfeld war unklar, wie viele Leute das Covid-Zertifikat brauchen und deswegen zum Testen kommen. Es war eine Kaffeesatzrechnung», sagt Wolf. Das Testcenter wird auch in den kommenden Spielen beibehalten, wie und welcher Form wird noch besprochen. Wolf meint dazu: «Wir wollten alles tun, dass jeder, der will, ins Stadion kommen kann. Wir bieten mit dem öffentlichen Testcenter einen zusätzlichen Service, damit auch diejenigen die nicht geimpft oder genesen sind, ein Covid-Zertifikat bekommen. Unser Ziel ist es möglichst viel Leute ins Stadion bringen»

Während die Fan-Kurve vom FCL nahezu voll war, gab es bei den YB Rängen einige leere Plätze. Wolf ist über die wieder gefüllten Ränge erfreut:

«Die Stimmung war genial.»

Sollte die Situation so bleiben, werden auch bei den nächsten Spielen weiterhin die 3-G-Regel gelten. Wolf hofft, bald alle Zuschauer wieder ohne Einschränkungen ins Stadion können, sobald es die Lage erlaubt.