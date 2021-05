Reportage Hier wird Luzerner Rhabarber geerntet: Dieser Bauer setzt auf sauer Seit zwei Jahren pflanzt Philipp Weibel in Schongau Rhabarber an. Bis am 21. Juni erntet er drei- bis viermal pro Woche für einen Grossverteiler. Yvonne Imbach 19.05.2021, 05.00 Uhr

Landwirt Philipp Weibel bei der Rhabarberernte. Bilder: Patrick Hürlimann (5. Mai 2021)

Für die meisten ist die Erinnerung süss-sauer: Wer knabberte als Kind nicht gerne an einem frischen Rhabarberstängel herum, in Griffnähe das Schälchen Zucker, um darin den Anschnitt zu dippen. Jetzt ist wieder Rhabarberzeit, das heimische Gewächs hat von April bis Juni Saison. Bei Landwirt Philipp Weibel (29) in Schongau dreht sich in diesen Wochen alles um das grün-rote Gemüse. Obwohl Rhabarber fruchtig-sauer schmeckt und wie Obst zubereitet wird, ist er nämlich ein Gemüse. Kürzlich wurde auf dem Hof der Familie Weibel die erste Etappe der Rhabarber geerntet.

Bei der Ernte packen die Frau und die Mutter des Landwirts mit an.

Philipp Weibel ist erst das zweite Jahr Rhabarber-Produzent. Schon einige Zeit stand der Gedanke im Raum, ein neues Standbein zu etablieren. Dabei sei zwischen ihm und seinem Vater Franz, der den Hof führt, Rhabarber immer wieder ein Thema gewesen. Philipp Weibel brauchte quasi nur noch die Initialzündung und die erfuhr er an der Fasnacht 2019:

«In Schongau gibt es nur einen Rhabarber-Produzenten, ein zweiter hatte den Anbau eingestellt. Der Kollege erzählte mir bei einem Bier, dass die Moser Früchte Handel AG neue Rhabarber-Lieferanten für die Direktvermarktung sucht.»

Reine Handarbeit

Philipp Weibel benötigte danach nur vier Wochen, um sich in die Thematik einzuarbeiten, einen geeigneten Züchter in Basel zu finden und sich für eine Hektare Land zu entscheiden, wo schlussendlich 10'000 Pflanzen in den Boden gesetzt wurden.

«Dabei halfen mir Familie und Freunde, denn es war reine Handarbeit, bis die 10'000 Rhizome in der Erde waren.»

Unter Rhizom versteht man eine unterirdisch, meist waagerecht verlaufende, verdickte Sprossachse, die ein bisschen wie eine Tulpenzwiebel aussieht. Die Rhizome werden jeweils im Herbst nach der Ernte geteilt, um für den nächsten Rhabarberanbau bereit zu sein. Aus einer Pflanze können so gut und gerne 4 bis 8 neue Pflanzen geschnitten werden. Diese Wurzeln bleiben 8 bis 10 Jahre im Boden und werden beerntet, bis die nächste neue Kultur angebaut wird.

Wann ist die Rhabarber giftig? Aufgrund der enthaltenen Oxalsäure sollte man Rhabarber lieber nicht roh essen, Oxalsäure ist ohne Hitzebehandlung giftig. Sie kann Magenschmerzen, Erbrechen und Kreislaufbeschwerden verursachen. Daher muss Rhabarber vor dem Verzehr stets gekocht werden. Ansonsten sind die Stängel sehr gesund: Sie enthalten viele Vitamine und Mineralstoffe, aber nur wenige Kalorien, sofern sie nicht mit viel Zucker weiterverarbeitet werden.

«Im ersten Jahr wird noch nichts eingebracht, im zweiten Jahr rechnet man mit einer Teilernte und erst ab dem dritten Jahr kommt es zum vollen Ertrag», weiss Weibel. Sein Feld steht im zweiten Jahr, gute Wetterbedingungen und die optimale mittelschwere Erde sorgten dafür, dass von den 10'000 Pflanzen über 90 Prozent gut angewachsen sind, und er mit einem guten Ertrag rechnen darf.

Viel Handarbeit wie etwa beim Unkrautjäten oder tägliche Wasserzufuhr mit dem Fass, wenn es zu trocken ist, machen den Erfolg aus.

«Ich gehe jeden Tag aufs Feld und schaue mir das Wachstum meiner zwei Sorten Speiserhabarber an.»

Es fasziniere ihn, wie innert kürzester Zeit erst die Keime und Blätter aus dem Boden drücken und dann der Stängel wachse.

Unbezahlter Urlaub für die Erntezeit

Jetzt zeigt sich das Feld ähnlich einem See, auf dem grosse, dunkelgrüne Blätter im Wind tanzen. Wer näher schaut, findet unter den prächtigen Blättern rot-grün leuchtende Stängel. Die kräftigen roten Stangen werden direkt an der Knolle mit einem Ruck herausgedreht. Die Erntezeit erstreckt sich über zwei Monate. Der gelernte Landwirt Philipp Weibel ist aktuell in seinem ersten Ausbildungsberuf als Zimmermann angestellt. Sein Chef hat volles Verständnis und lässt ihn diese zwei Monate unbezahlten Urlaub nehmen.

«In zwei, drei Jahren übernehme ich den Hof von meinem Vater, dann arbeite ich zum grössten Teil als Landwirt.»

Der Grossteil der Rhabarber wird auf dem Hof gewaschen, gewogen und in Kisten abgepackt, um zum Obst- und Gemüsehändler zu gelangen. Von dort gehen die Stängel zum Grossverteiler, der das beliebte saisonale Gemüse «aus der Region für die Region» verkauft. Antonia Reinhard, Kommunikationsfachfrau Genossenschaft Migros Luzern, erklärt:

«In unserem Fürchte- und Gemüsesortiment sind die frischen Produkte aus der Region bei unseren Kundinnen und Kunden sehr gefragt, so auch der regionale Rhabarber.»

Reinhard ergänzt: «Wir unterstützen dadurch nicht nur regionale Betriebe, sondern haben auch den Vorteil von kurzen Transport- und Lieferwegen in unsere Filialen. Die regionalen Rhabarber gelangen vom Feld innert 24 Stunden in unsere Läden. Frischer und direkter geht es nicht.»

An dieser Stelle sei eine kleine Korrektur erlaubt: Noch direkter ist bei Familie Weibel doch möglich. Philipp Weibels Ehefrau Stefanie stellt aus frischem Rhabarber Kuchen, Wähen, Muffins, Konfitüren, Sirup oder Kompott für den kleinen Hofladen her, der auf dem Spazierweg zum Hof eingerichtet ist. Vielleicht probiert sie als Nächstes Babybrei aus, denn auch neben dem Rhabarberfeld dürfen sich Weibels auf Zuwachs freuen.