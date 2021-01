Reportage Lockdown im Museum: So sieht es hinter den verschlossenen Verkehrshaustüren aus Voraussichtlich bis Ende Februar bleiben die Schweizer Museen geschlossen – fünf Wochen länger als im Dezember angekündigt. Im Verkehrshaus werden deshalb nur noch die nötigsten Arbeiten erledigt. Ein Rundgang, ausgerüstet mit Taschenlampe. Christian Glaus 11.01.2021, 05.00 Uhr

Ein ungewohntes Bild: die Flugzeughalle im Verkehrshaus Luzern ohne Besucher.

Bilder: Eveline Beerkircher (Luzern, 7. Januar 2021)

Nachts im Museum geschieht allerlei Sonderbares. Da erwachen sogar die Exponate zum Leben – zumindest im Film. Und während des Lockdowns? Auch da erlebt man Sonderbares. Wobei das Sonderbare ist, dass eben nichts geschieht. Seit seiner Eröffnung am 1. Juli 1959 war das Verkehrshaus jeden Tag geöffnet. Bis das heimtückische Coronavirus kam. Seit dem 12. Dezember ist das Museum wieder zu – zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres. Direktor Martin Bütikofer reagierte umgehend und noch konsequenter als beim ersten Lockdown im Frühling: Wer nicht unbedingt arbeiten muss, bleibt zu Hause. So viel Kurzarbeit wie möglich, lautet seine Devise, um den wirtschaftlichen Schaden zu reduzieren. Der Direktor sagt:

«Ein Tag kostet uns durchschnittlich 45'000 Franken.»

Der Anteil der Kurzarbeit ist nahe bei 100 Prozent. Rund 600 Personen sind an einem schwachen Wochentag im Verkehrshaus, etwa 6000 an Spitzentagen. Derzeit sind es noch gut zehn Personen. Eine davon ist Bütikofer selber. Auf dem 35'000 Quadratmeter grossen Areal ist das Abstandhalten für ihn kein Problem. Ein anderer ist Toni Bucher. Der 68-Jährige arbeitet Teilzeit für das Verkehrshaus. Normalerweise ist er für den technischen Support zuständig, schaut zum Rechten oder schliesst das Museum abends nach einem lebhaften Betriebstag ab.

Dieselbe «Schliesstour» macht Toni Bucher auch jetzt ein bis zwei Mal pro Woche – aber schon nachmittags.

Verkehrshausmitarbeiter Toni Bucher auf dem täglichen Kontrollgang durch das Museum, hier beim Eingang zum Chocolate Adventure.



Auf Menschen trifft der gesprächige Pensionär dabei kaum. Ausgerüstet mit einem Schlüsselbund und einer Taschenlampe marschiert Bucher schnellen Schrittes durch die Hallen. Die Tour führt ihn als erste Station in das stockdunkle Chocolate Adventure. Nach dem Aufschliessen der Türen ist ein leises Summen zu hören. Die braunen Gefährte werden nach der Testfahrt vom Vormittag wieder aufgeladen. Toni Bucher wirft einen kurzen Blick auf sie. Viel mehr interessiert ihn, ob von der Baustelle des neuen Mehrzweckgebäudes her wieder Wasser eingedrungen ist. Die kleine Lache saugt er mit ein paar geübten Handgriffen ab, kontrolliert, ob alle Türen verschlossen sind. Weiter geht's.

Mit geschärften Sinnen läuft Toni Bucher durch die Räume. Ist eine Tür nicht abgeschlossen? Riecht es anders als sonst? Gibt es irgendwo Hinweise auf einen technischen Defekt? Bucher weiss haargenau, worauf er achten muss. «Kürzlich hatten wir einen Raben in der Schienenhalle», erklärt er. Der unerwünschte Besucher wurde vertrieben, der Vorfall rapportiert. Eine Kotspur erinnert noch an den Vogel.

Toni Bucher in der Schienenhalle.



Eine kleine Überraschung erlebte Bucher kürzlich in der Halle Strassenverkehr. Kaum hatte er den Raum betreten, fing es an zu rattern. Das automatische Kleinteillager ist auch ohne Besucher in Betrieb, was Bucher irritiert. Später stellt sich heraus, dass diese Anlage aus technischen und betrieblichen Gründen immer eingeschaltet bleibt. Passiert auf der Tour nichts Sonderbares, schenkt Bucher den Ausstellungsgegenständen nur wenig Beachtung. Nicht aus Desinteresse, sondern weil er seine Arbeit zielstrebig erledigt. Ausser in der Halle, Strassenverkehr, Autos und Lastwagen sind Buchers grosse Leidenschaft. Hier kann es durchaus vorkommen, dass er eine Pause einlegt und die Fahrzeuge in aller Ruhe betrachtet. Geniesst er solche Momente? Bucher erklärt:

«Ich freue mich vor allem, wenn die Besucher wieder zurückkehren.»

Auf diesen Moment freut sich auch Verkehrshausdirektor Martin Bütikofer. «Die Situation ist belastend», sagt er. Die fehlenden Einnahmen machen ihm weniger Sorgen als das Befinden der Mitarbeitenden. «Die Zuversicht in dieser Zeit zu bewahren, ist eine grosse Herausforderung.» Mit wöchentlichen Newslettern wendet er sich an die rund 300 Angestellten. Statt eines Weihnachtsessens gab es eine Videobotschaft vom Direktor. Sein Ziel ist es, mit vollem Elan und neuen Attraktionen loslegen zu können, sobald das Verkehrshaus seine Türen wieder öffnen darf. Derzeit laufen beispielsweise die Vorbereitungen für die neue Ausstellung zum Thema Wasserstoffantrieb.

Als «skurril» bezeichnet Bütikofer die Situation im Verkehrshaus. Es komme vor, dass er mittags ganz allein im Restaurant sitze und sein mitgebrachtes Essen aufwärme. Normalerweise herrscht hier Gewusel. Dass der Bundesrat die Schliessung von Museen, Restaurants und Freizeitbetrieben verlängern will, kommt für den 59-Jährigen aufgrund der aktuellen Entwicklung nicht überraschend. Er verrät, dass er letztes Jahr im Auftrag des Vorstands für 2021 ein Budget erstellt hat, welches die Schliessung während zweier Monate enthält. «Dass dies gleich die ersten zwei Monate betreffen würde, hatte ich damals nicht erwartet.»

Die Schliessung treffe das Verkehrshaus finanziell härter als andere Museen, sagt Bütikofer. «Unsere Eigenfinanzierung beträgt 85 bis 90 Prozent, den Rest machen öffentliche Gelder aus. Bei vielen Häusern ist es genau umgekehrt.» Der Jahresabschluss 2020 werde negativ sein. 2021 dürfte es noch schwieriger werden.

«Wir befinden uns im Blindflug.»

Positiv wirkt sich aus, dass das Verkehrshaus per Ende 2019 schuldenfrei war. Das ändert sich jetzt. «Pro geschlossenen Monat verlieren wir einige 100'000 Franken trotz staatlicher Unterstützung», sagt Bütikofer. Neben Kurzarbeitsentschädigung erhielten die Museen während des ersten Lockdowns eine Ausfallentschädigung. Letztere ist per Ende Oktober ausgelaufen und muss nun neu beantragt werden.

Im leeren Restaurant sitzend erinnert sich Bütikofer an die guten Zeiten. Solche gab es sogar mit Corona, beispielsweise im Oktober. «Wir konnten mehr Besucher begrüssen als 2019.» Das zeige, dass das Interesse am Museum ungebrochen sei. Bütikofer ist verhalten optimistisch, ab Ende Februar wieder öffnen zu dürfen. Wenigstens mit Einschränkungen wie im November oder Dezember. Der Direktor betont:

«Wir leben von den leuchtenden Augen unserer Besucher.»

Vorerst aber leuchtet weiterhin nur die Taschenlampe auf dem Kontrollgang durch die abgeschlossenen Hallen.