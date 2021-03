Reportage Luzerner Wanderhirte und seine Schafe sagen der Winterweide adieu Um die drei Monate ist Ernst Vogel mit rund tausend Schafen im Luzerner Mittelland unterwegs. Jetzt eben geht es heimzu zur Schur und zum Lammen. Hannes Bucher 10.03.2021, 19.47 Uhr

Es ist kalt an diesem Mittwochmorgen im Luzerner Rottal. Frösteln ist für den Zweibeiner auf der gefrorenen Wiese beim Hof Zügshus bei Sigigen angesagt. Aber aufs Mal wird es einem warm ums Herz: Vielstimmiges Blöken ertönt, eine immense Schafherde erscheint. Die Tiere in ihrem dichten Winterfell dürften wohl nicht kalt haben. Hirtenhund Siro steht etwas abseits, schaut aufmerksam zum Rechten. So hat Wanderhirte Ernst Vogel Zeit, aus seinem ganz speziellen Alltag zu erzählen. Der 53-Jährige mit einem eigenen Hof in Schwarzenberg ist Bauer und Wanderhirte – und das schon seit 20 Jahren.

Hirtenhund Siro begleitet sein Herrchen überall hin. Dominik Wunderli (Ruswil, 10. März 2021)

In dieser Zeit hat sich sein Alltag stark verändert. So bleibt er gewöhnlich nachts nicht mehr wie früher draussen auf freiem Feld, sondern fährt mit seinem Subaru abends nach Hause. Nicht nur wartet dort seine Familie, auch stehen weitere 200 Schafe im Stall. Die Herde draussen wird eingezäunt; früh am Morgen kommt der Wanderhirte wieder zu seinen Tieren zurück. Dann geht es weiter mit dem «leichten Überweiden», wie das Grasen der Tiere in der Fachsprache heisst. Von Mitte November bis Mitte März ist dies erlaubt. «Ich kenne die Bauern und weiss, wo die Tiere grasen dürfen und wo eher nicht», sagt Vogel. Ein gutes Einvernehmen ist ihm wichtig.

Zeit zum Verweilen

Mit dem Vorwärtsgehen eilt es den Tieren jeweils nicht. «Schafe fressen um die acht Stunden pro Tag, es gilt zu verweilen», so Vogel. Man komme halt nicht immer so «vörsi». Er selber macht einige Kilometer täglich. Auf und ab, hin und her geht’s, zu Tieren schauen, die vielleicht lammen, die gepflegt und versorgt werden wollen.

«Jetzt hat es viele schwangere Damen in der Herde, die demnächst lammen. Die brauchen viel Ruhe.»

Man spürt: Der Hirte kennt seine Herde gut. Eben gestern habe ein Tier eine Totgeburt gehabt. Es ist das Schaf, das sich von der Herde entfernt hat und sehnsüchtig blökt. «Es folgt seinem Mutterinstinkt und sucht sein Lamm. Es kommt dann schon nach», sagt der Hirte und räumt ein, dass ihn das Erlebnis betroffen mache.

Wanderschäfer Ernst Vogel liegt viel an seinen Tieren.

Dominik Wunderli (Ruswil, 10. März 2021)

Ebenso, wenn Tiere unterwegs sterben. «Die häufigste Ursache sind Vergiftungen vom Fressen standortfremder Pflanzen, welche etwa an Hecken wachsen.» Immer wieder lammen auch einzelne Tiere. Für die Heilung sei es meist besser, wenn sie bei der Herde bleiben und nicht eingestallt werden. Auch Integration ist ein wiederkehrendes Thema. So sind diesen Winter etwa rund 200 fremde Schafe zur Herde gestossen. Vogel:

«Zuerst sondern sie sich ab, bilden eine Gruppe in der Herde. Doch nach einer gewissen Zeit sind sie dann vollständig integriert und die Herde ist wieder ein Ganzes.»

Begleitung mit Kost und auf Wunsch Logis im Freien

Der Schwarzenberger bietet seit einiger Zeit Interessierten an, seinen Alltag mitzuerleben. Inbegriffen sind die anfallenden Verrichtungen, die Arbeit mit den Hütehunden, ein Mittagessen und «Zobig» draussen sowie auf Wunsch auch Übernachtung. Bisher haben ihn um die 100 Leute begleitet; die Älteste war 84-jährig, die Jüngste 14 Jahre alt. Seinen Gästen legt der passionierte und engagierte Bauer in den gemeinsamen Stunden auch seine Sicht der aktuellen Landwirtschaftspolitik «vor Ort» dar. Fragen rund um die Zukunft der Bauern beschäftigen ihn.

Ein Lamm bei seiner Mutter. Dominik Wunderli (Ruswil, 10. März 2021)

In drei Tagen geht die diesjährige Wanderschaft zu Ende, am Samstag will Vogel wieder zu Hause sein. Dann werden sieben Scherer die Tiere um insgesamt zwei Tonnen Wolle leichter machen. Die Muttertiere werden lammen und dann geht’s wieder ab nach draussen, auf gepachtete, viehlose Weiden. Und während Vogel in den kommenden Monaten zu Hause auf dem Hof benötigt wird, gehen die Schafe als Nächstes im Frühsommer mit zwei anderen Hirten wieder auf eine Alp oberhalb Andermatt.