Reportage «Mit den Impfungen ist Ruhe eingekehrt»: Wie das Virus dem Personal und Bewohnern im Altersheim in St. Urban alles abverlangt Alters- und Pflegeheime leiden besonders stark unter der Pandemie. Das Beispiel Murhof in St.Urban zeigt, wie Pflegerinnen plötzlich als Sterbebegleiterinnen einspringen mussten und wie eine 85-Jährige trotz viermaliger Quarantäne den Mut nicht verlor. Niels Jost 08.03.2021, 05.00 Uhr

Es ist Mittagszeit. Der Duft von Hackbraten erfüllt die Räume des Alters- und Pflegeheims Murhof in St.Urban. Gemütlich machen sich die Bewohnerinnen und Bewohner auf den Weg zum Esssaal, parkieren ihren Rollator neben dem Tisch, grüssen ihr Gegenüber.

Einzel- statt Gruppentische: Die Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegeheims Murhof in St.Urban müssen genügend Abstand halten zueinander. Bild: Nadia Schärli (St.Urban, 3. März 2021)

Alles wie gehabt? Nicht ganz. Statt in kleinen Gruppen geniessen die Senioren ihr Menu an einem Einzeltisch, das Personal trägt Masken. Denn nach wie vor gelten strenge Schutzmassnahmen in Luzerner Alters- und Pflegeheimen wie dem Murhof. Erst letzte Woche hatte die Regierung die eingeschränkten Besuchsrechte verlängert – bis Ende Monat dürfen die Bewohner maximal zwei Personen pro Tag empfangen.

Das Personal muss seit fast einem Jahr täglich eine Schutzmaske tragen. Bild: Nadia Schärli (St.Urban, 3. März 2021)

Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, werden Besucher bereits beim Eingang auf das Einhalten des Schutzkonzeptes kontrolliert. Heisst: Maske tragen, Hände desinfizieren, Kontaktdaten angeben, Fragebogen ausfüllen. «Haben Sie Grippesymptome? Kontakt zu positiv Getesteten? Kennen Sie die Hygienevorschriften?» Auch Fieber wird gemessen. «Sonst darf ich niemanden rein lassen», erklärt Daniela Steffen vor verschlossener Schiebetür.

Auch für Besucher gilt im Murhof: Maske auf! Bild: Nadia Schärli (St.Urban, 3. März 2021)

Die Pflegedienstleiterin weiss nur zu gut, wie wichtig es ist, die Massnahmen minuziös einzuhalten. Zu frisch sind ihre Erinnerungen an den Höhepunkt der zweiten Coronawelle, die auch den Murhof im November und Dezember mit voller Härte traf. «Die Zahl positiver Fälle explodierte förmlich», blickt die Pflegefachfrau zurück. Speziell war, dass nur wenige klassische Symptome aufwiesen. Steffen erzählt von einem Massentest mit 22 Personen, der zwölf Positive hervorbrachte – obwohl nur bei zwei Bewohnern Anzeichen der Krankheit festgestellt wurden. «Das war ein Tiefpunkt», sagt Steffen. «Wir hatten so viele Positive, ohne es erkennen zu können. Wir fühlten uns hilflos und dem Virus ausgeliefert.»

38 der 60 Bewohner positiv getestet, drei Todesfälle

Insgesamt wurden 38 der rund 60 Bewohner positiv getestet. «Die Quelle haben wir nie gefunden.» Abhilfe verschafften Schnelltests. Dank Unterstützung der mobilen Teams des Kantons Luzern konnten bei ersten Anzeichen unverzüglich ganze Abteilungen durchgetestet werden.

Auch die rund 90 Angestellten waren stark gefordert. «Schwierig war es, den normalen Betrieb aufrecht zu halten und gleichzeitig die Personen in Isolation zu betreuen», so Steffen. Die Pflegefachfrauen mussten mit kompletten Schutzanzügen, Brillen und stärkeren Masken in die Appartements der positiv Getesteten. Essen gab's im Zimmerservice. «Das war ein extremer Mehraufwand. Überstunden gehörten zum Alltag.»

Noch vor wenigen Wochen mussten die Angestellten das Essen den positiv getesteten Bewohnern aufs Zimmer bringen – ein massiver Mehraufwand. Bild: Nadia Schärli (St.Urban, 3. März 2021)

Zur physischen Belastung kam die psychische dazu. Denn trotz mehrheitlich leichter Krankheitsverläufe verstarben drei Personen an den Folgen der Lungenkrankheit. «Die Todesfälle kamen auf einen Schlag», blickt Hansueli Eggimann zurück. «Zunächst waren die Betroffenen noch fit, dann verschlechterte sich ihr Zustand rasant.» Den Institutionsleiter bedrückt dabei besonders, dass nicht alle Angehörige ihre Liebsten während der letzten Stunden begleiten konnten. Daher musste zum Teil das Pflegeteam diese Rolle übernehmen. «Das war sehr belastend», sagt Daniela Steffen. Zwar sei man in einem Alters- und Pflegeheim immer auch mit dem Tod konfrontiert, doch in dieser Häufigkeit und unter diesen Umständen habe es an den Kräften gezehrt. «Am Abend abzuschalten, war schwierig. Wir hatten gar keine Zeit, um alles zu verarbeiten.»

Zeit, um Abschied zu nehmen, blieb während des Höhepunkts der zweiten Welle kaum. Bild: Nadia Schärli (St.Urban, 3. März 2021)

Umso stärker rückte das Team zusammen. «Die Sensibilität gegenüber den Arbeitskollegen hat sich erhöht», freut sich die Pflegedienstleiterin. Auch der Zivilschutz sei eine willkommene Unterstützung gewesen, sagt Ueli Eggimann, Sohn und Stellvertreter des Institutionsleiters. «Es brauchte nur ein Telefon und schon standen sieben tatkräftige Zivilschützer vor der Tür», lobt Eggimann die speditive Zusammenarbeit. Während ihres 14-tägigen Einsatzes halfen die Wehrpflichtigen vor allem in der Logistik aus, etwa beim Verteilen der Mahlzeiten.

Thriller lesen gegen Langeweile in Quarantäne

Neben dem Personal war und ist die Pandemie aber vor allem für die Direktbetroffenen schwer. Besonders hart getroffen hat es Ingeborg Grossenbacher. Die 85-Jährige musste viermal in Quarantäne: Zunächst als sie im vergangenen Mai in den Murhof zog, dann im November, und zwar gleich dreimal am Stück – die letzten zehn Tage, weil sie selber an Covid-19 erkrankte. «Ich konnte mein Zimmer fast während eines Monats nicht verlassen», erzählt die gebürtige Deutsche, die nach dem Zweiten Weltkrieg ins bernische Burgdorf zog. Zwar möge sie ihr Appartement und fühle sich pudelwohl («So verwöhnt wie hier wurde ich mein ganzes Leben nicht»). «Aber ich kann nicht still sitzen. Dafür habe ich zu viel Temperament», sagt die vife Seniorin, deren dezenter rosa Lippenstift perfekt auf ihren Pullover abgestimmt ist. Auch sie wisse nicht, wo sie sich angesteckt haben könnte.

Ingeborg Grossenbacher (85) in ihrem Zimmer, welches sie fast einen Monat nicht verlassen durfte. An der Wand hängen Bilder ihrer acht Enkelkinder. Bild: Nadia Schärli (St.Urban, 3. März 2021)

Die Zeit in Quarantäne und Isolation verbrachte Grossenbacher mit Lesen («Thriller tun es mir an») und Fernsehschauen. Am meisten bedrückte sie, dass sie mit ihren Mitbewohnern nicht plaudern oder ein Spiel spielen konnte. Auch die Nachricht, dass zwei ihrer guten Freunde aus dem Murhof starben und sie nicht Abschied nehmen konnte, setzte der achtfachen Grossmutter zu. «Daran habe ich heute noch zu beissen.»

Doch Ingeborg Grossenbacher schaut nun vorwärts. Sie freue sich auf die Begegnungen und ihren täglichen Spaziergang über vier Kilometer. Auch Hansueli Eggimann berichtet, dass die Stimmung im Heim sehr gut und locker sei, was sich beim Rundgang bestätigt. Dazu beigetragen haben auch die Vakzine. «Mit den Impfungen ist Ruhe eingekehrt», sagt Eggimann.

Sämtliche Bewohner geimpft

Mitte Januar wurden die ersten Dosen verabreicht, am Donnerstag war der dritte und vorerst letzte Termin. Sämtliche Bewohner haben die zweite Impfung erhalten, von der Belegschaft sind es ungefähr zwei Drittel. Komplikationen gab es keine. Die Spritzen verabreicht hat das Pflegepersonal unter Begleitung des zuständigen Arztes und zweier Apotheker.

Die Verantwortlichen beim Besuchercontainer im Innenhof des Alters- und Pflegeheims (von links): Ueli Eggimann, Hansueli Eggimann und Daniela Steffen. Bild: Nadia Schärli (St.Urban, 3. März 2021)

Noch in Betrieb bleibt das hauseigene «Testzentrum» – ein Zimmer, in dem Angestellte wie auch Angehörige freiwillig einen Schnelltest durchführen können. Bestehen bleiben ebenso die baulichen Schutzmassnahmen: Besuchercontainer im Innenhof, der in der Cafeteria mit Trennwänden realisierte Besucherraum «vis à vis» sowie die zu Essbereichen umfunktionierte Kapelle und Mehrzweckraum.

Der abgetrennte Besucherraum «vis à vis» in der Cafeteria des Murhofs. Bild: Nadia Schärli (St.Urban, 3. März 2021)

Institutionsleiter Hansueli Eggimann hofft, dass sich die Bewohner und Besucher bald wieder unbeschwert in der Cafeteria und im Sinnes- und Erlebnisgarten treffen können. «Zusammen mit unseren Bewohnenden und ihren Angehörigen sehnen wir uns nach Entlastung und unbeschwerter Lebensfreude.»