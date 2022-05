Luzerner Stadtlauf 2022: Impressionen und Stimmen

Reportage Mit Mujinga Kambundji und 10'000 Läuferinnen und Läufern: Luzerner Stadtlauf gibt nach Corona stimmungsvolles Comeback Der Luzerner Stadtlauf ist nach der Coronapandemie wieder zurück. Rund 10'000 Läuferinnen und Läufer sind am Start – mit allem was dazugehört. Theres Bühlmann Jetzt kommentieren 01.05.2022, 10.30 Uhr

Keine Zertifikate, keine Kontrollen, keine Einschränkungen: Bei der 44. Auflage des Luzerner Stadtlaufs am vergangenen Samstag lief fast alles wie früher. Einzig die Anzahl der Läuferinnen und Läufern war mit rund 10'000 Gemeldeten weniger als in den besten Jahren vor der Pandemie, aber doppelt so viele wie im September 2021, bei der «Lightversion», bei jenem Stadtlauf, der coronabedingt kleiner und auch leiser ausfiel.

Viele fieberten der diesjährigen Austragung entgegen, für etliche wohl der Samstag aller Samstage und schon lange rot in ihrer Agenda angestrichen. Am Vormittag stellte sich bei manchen die Kleiderfrage: Regenschutz, Windjacke oder gar Sonnencreme? Gut beraten war, wer alle drei Utensilien in die Sporttasche packte, denn es gab das volle meteorologische Programm: Sonne, Wind, Donnergrollen und ergiebige Regengüsse.

Dario, Céline und Daniel Wyrsch aus Beckenried von der Balmer-Etienne Family Rangers laufen in der Kategorie Happy Runners ins Ziel. Bild: Roger Grütter (Luzern, 1. Mai 2022)

Geduldig anstehen für eine Autogrammkarte

Um 13 Uhr füllte sich die Bahnhofstrasse langsam aber sicher, wo sich denn auch lange Schlangen bildeten. Kein Wunder, denn die Berner Sprinterin Mujinga Kambundji war zu Gast. Wenn man schon die Hallen-Weltmeisterin über 60 m zu Gesicht bekommt, dieser günstige Umstand musste genutzt werden. Also hiess es geduldig anstehen und sich dann über die Autogrammkarte mit persönlicher Widmung freuen oder stolz das signierte T-Shirt betrachten. Auch Selfies mit ihr standen hoch im Kurs, oder ein Foto mit kleineren Fans, von Papa oder Mama mit dem Smartphone festgehalten.

Hat für jeden Fan Zeit: Weltmeisterin Mujinga Kambundji. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Auch ein Foto darf nicht fehlen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Die Schlange ist gross. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Mujinga Kambundji gibt den Startschuss... Bild: Andy Mettler / Swiss-Image (Luzern, 30. April 2022) Los gehts... Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Danach posiert Mujinga Kambundji auch noch für die Fotografin. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022)

Die Freude der Kleinen über die Medaillen

Kurz nach 14.30 Uhr schickte Mujinga Kambundji mit einem Startschuss die erste Gruppe der Familienkategorie, die mit 4700 Gemeldeten den Hauptharst des Stadtlaufs bildete, auf die Strecke, «allen viel Spass und Erfolg beim Laufen», wünschte sie – und der 44. Luzerner Stadtlauf war lanciert. Das Tempo gaben in dieser Kategorie die Kinder vor, nicht hetzen, einfach gemächlich. Am Strassenrand, alles in allem wurden rund 20 000 Zuschauerinnen und Zuschauer registriert, feuerten Tanten und Göttis, Omas und Opas die Kleinsten an, so etwa «Hopp Lara» und spendeten viel Applaus. Den hatten sich die Kinder mit ihrer jugendlichen Unbekümmertheit auch verdient. Nach dem Zieleinlauf durften sie dann ihre Medaillen in Empfang nehmen, die mit strahlenden Augen betrachtet wurden.

Mujinga Kambundji gibt um 14.30 Uhr den Startschuss Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022)

In dieser Kategorie auch dabei war die Familie Willimann aus Schenkon, Mutter Martina (39), Vater Hubert (41), der siebenjährige Leano und die fünfjährige Malea, die auch schon mehrmals in Luzern am Start waren, ein sportliches Quartett. Neben dem Laufsport geht Leano seit dem Sommer in Rickenbach ins Kunstturnen, Malea liebt Tanzen und besucht das Kidsnastic in Schenkon. Erst aus den Ferien nach Hause zurückgekehrt, blieb nicht viel Zeit für grosse Vorbereitungen. «Nein, nervös bin ich nicht», sagte Leano. Und auch am kommenden Samstag werden bei der Familie Willimann wieder die Laufutensilien eingepackt, dann steht sie am Start beim Sempachersee-Lauf. Vater Hubert wird dann aber nicht mitlaufen. «Ich betätige mich als Supporter.»

Je länger der Lauf dauerte, desto grösser war das Gewusel in und um den Luzerner Bahnhof. Die einen kehrten bereits nach Hause zurück, anderen reisten erst an. Leiterinnen und Trainer versuchten ihre Schülermannschaften beisammenzuhalten, und gaben vor dem Start noch die letzten Tipps: «Dosieren, nicht einfach drauflos laufen, sonst fehlt dann die Kraft.» Für Geübte ja kein Problem, dem einen oder anderen ging aber dann doch manchmal die Puste aus oder bekam Seitenstechen. «Typischer Fall von falscher Atemtechnik», stellte ein Kollege am Ziel fest.

Aline Ramseier war beim Altstadt-Plauschrennen für die SLRG Luzern am Start. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Teilnehmende des Solidaritätslaufs überqueren die Brücke. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Adrian und Max Oggier aus Gisikon nahmen am Familienlauf teil. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Pflotschnass – das wurde auch Läuferin Liv Seeger aus Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Sandra Baiker und Karl Lustenberger, beide aus Marbach, nahmen am Lauf teil. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Verenkungen beim Einturnen gehören dazu. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Ein Start bei bestem Wetter – so soll es sein. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Liam Francisco Rüegg aus Malters hat ein Wägeli dabei. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Die Familie Frank (links) und die Familie Subramani sind kurz nach dem Start gleichauf. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Gute Stimmung beim Publikum des Stadtlaufs. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Diese Schüler geben beim Start alles. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Mit Zuversicht an den Lauf – Silas Brunner (mitte, schwarzes T-shirt) aus Luzern macht es richtig. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Diese Schülerinnen und Schüler starten ihren Lauf gemeinsam. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Die neuen Ehrenmitglieder des Vereins Luzerner Stadtlaufs Ueli Kaltenrieder und Urs Grüter. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Der Stadtlauf war für viele Familien ein Highlight. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Isaac und Rumi Chambi aus Hochdorf flitzen über die nasse Strasse. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Janne und Claudia Blum (die beiden links) sind aus Sachseln angereist. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Die Familie Arnold kommt aus Luzern und nimmt zu viert teil. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Aaron Hausheer aus Ballwil läuft im Doppelpack. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Auch für das Publikum war der Stadtlauf ein Erlebnis. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Der Startbereich. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Die Familie Lindegger (rechts) aus Horw zeigt grossen Elan beim Einturnen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Luca, Nalia und Nika Della-Giacoma aus Rothenburg überqueren die Ziellinie. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Nadine Hunziker aus Luzern überquert die Ziellinie zu zweit. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Der Startbereich des Familienlaufs. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Endspurt vor dem Ziel! Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Familenlauf am Luzerner Stadtlauf am 30. April 2022 auf der Bahnhofstrasse in Luzern. (Eveline Beerkircher, Luzern , 30. April 2022) Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Katarina, Melanie, Jeannette und Robin Huber machen ein Selfie. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Einturnen ist wichtig – das weiss auch die Familie Lindegger aus Horw. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Grosser Stolz bei der Familie Röösli aus Nottwil im Zielbereich. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Cornel Weiss aus Edlibach startete für die Balmer-Etienne Rangers. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Auch der Hund schaut dem Familienlauf zu. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Gespannte Blicke beim Einturnen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Ein Erinnerungsbild muss sein. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Die Feuerwehr schaffte es mit Vollmontur ins Ziel. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Offenbar durften auch Löwen teilnehmen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Nicolas Fehlmann (mitte) aus Meggen nahm am Familienlauf teil. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Die Familie Baruffol hat offenbar Spass am Laufen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Roberta und Flavio Zberg rannten beide, Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Jasmin Kuehnast reiste aus Potsdam an. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Die Hug-Guetzli sind auch auf dem Weg. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Die musikalische Begleitung darf nicht fehlen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Viele junge Läuferinnen und Läufer waren dabei. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Hier gibt es grossen Support. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Familie Mengiardi aus Kriens (vorne) ist dabei. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) «Unterwasser» steht auf den Kopfbinden – sehr passend auch zum Wetter. Photo:roger Gruetter / rogergruetter.com Tobias und Mattia Rothenfluh aus Luzern waren am Familienlauf. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Regierungsrat Guido Graf (Die Mitte) war Ehrenstarter am Solidaritätslauf. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Auch sein Regierungsrats-Kollege Paul Winiker (SVP) war dabei. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Die «Mitte»-Kantonsräte gingen mit blauen Ballons an den Start. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Regenponchos waren an diesem Stadtlauf beliebt. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Zahlreiche Familien sind unterwegs. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Die Becher füllen sich im Regen von alleine. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Danis Maurer aus Eschenbach ist im 4. Schuljahr. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Der Startbereich. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Kleiner Fan auf der Luzerner Bahnhofstrasse. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Malea und Hubert aus Schenkon sind sportlich unterwegs. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Wing Wing, Paxson, Ellie und Max Cheng blicken glücklich in die Kamera. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Stolz präsentieren Noah und Nina Hodel aus Altishofen ihre Medaillien. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Der Stolz, im Ziel angelangt zu sein, ist gross. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Glück gehabt: Diese Läufer und Läuferinnen haben Sonnenstrahlen erwischt. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Der Rege war strömend – die Laune trotzdem gut. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Das Nass auf dem Boden hält diese Sportler nicht ab. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Ein Foto der Läufer und Läuferinnen konserviert den Moment für die Ewigkeit. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Einwärmen muss sein! Das wissen auch Sabrina und Valery Bucheli mit Herger Leandro, Nevin, Finn und Luca. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Mujinga Kambundji gibt eine Autogrammstunde. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Ein Foto mit dem Lauf-Idol. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Elin Thaler aus Luzern (links) rennt fast gleichauf mit Sara von Atzigen aus Alpnach Dorf. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Judith Stocker aus Adligenswil hat vierbeinige Begleitung dabei. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Mit der richtigen Deko kann man auch schlechtem Wetter trotzen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Lea Dickenmann aus Schötz wird von den Zuschauenden angefeuert. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Diese Gruppe lässt sich vom strömenden Regen nicht aufhalten. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Thomas Egli startete für die Stadt Luzerner Feuerwehr. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Abul Kalam Alanis rennt für die Gruppe jato-Düsenbau AG durch die Luzerner Altstadt. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Nino Liechti aus St. Erhard ist gut ausgerüstet, um für die Gruppe Ramseier zu rennen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Eva Janosik aus Merlischachen startete für die Gruppe Sonnmatt Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Die ganz kleinen Teilnehmer hatten Spass. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Ein Selfie durfte nicht fehlen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Hand in Hand rennt es sich gleich besser. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Auch Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo (SP) liess sich am Stadtlauf blicken. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Léonie Christen (rechts) kommt aus Buochs und startete um 17 Uhr. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Noel Lüdi (rechts) kommt aus Roggwil und rennt für die Gruppe Hirslanden Klinik St. Anna. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Rahel Tanner aus Arth (rechts) startete in der Kategorie Mädchen U16. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Daniel Zihlmann (vorne links) aus Nottwil ist Teil der Gruppe «Team David». Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Die Gruppe HPZ Schüpfheim, in passenden T-Shirts gewandet, ist am Stadtlauf dabei. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Evelyne Prudente aus Adligenswil sprintet für die Gruppe «ewl Happy Runners». Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, mögen sich die wetterfest angezogenen Läufer und Läuferinnen gedacht haben. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Die Vorfreude bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern war gross. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Der Nässe trotzen müssen auch die Fans am Strassenrand. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Die Luzerner Gassen sind gefüllt. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Im Wagen mitzureiten ist auch eine angenehme Art, den Luzerner Stadtlauf zu meistern. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 30. April 2022) Das Familienrennen trotzt dem nassen Wetter. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 30. April 2022) Auf die Plätze, fertig, los! Was sonst mit der Lehrperson im Unterricht geübt wird, lässt sich am Schülerrennen anwenden. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 30. April 2022) Der Start des Schülerrennens. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 30. April 2022) Die Firmengruppe Xund posiert bei der Lukaskirche vor ihrem Start. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Motiviert bis zum Ziel: Da hilft sicher auch die schöne Fassaden-Kulisse. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Ein bisschen nass auf der Strasse? Das hält die jungen Läuferinnen und Läufer nicht ab. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Die Familien- und Kinderläufe am Samstagnachmittag sind beliebt. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Auch für die musikalische Unterhaltung wurde gesorgt. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Auch im Regen sind Gross und Klein dabei. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Ein kurzes Gewitter "erfrischt" die Läuferinnen und Läufer. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Jan Gretener aus Hochdorf ist mit seiner Familie unterwegs. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Auch heuer sind viele Familien dabei. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 30. April 2022) Das Familienrennen startet! Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 30. April 2022) Grosses Gedränge vor der Kapellbrücke. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Sicht an der Reuss entlang. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Der Startschuss - es geht los. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Der Luzerner Stadtlauf 2022 startet. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022)

«Solche Berge haben wir bei uns nicht.»

Eingeladen war auch die Luzerner Partnerstadt Potsdam. Rund 50 Läuferinnen und Läufer aus Brandenburgs Landeshauptstadt nahmen den Stadtlauf unter die Füsse. Bei der Kategorie Happy Runners lief auch Janine Loyal mit, die zuvor am Infostand gearbeitet hatte, wo sich interessierte Besucher über Potsdam Informationen einholen konnten. «Ich bin das erste Mal in Luzern, mir gefällt diese Stadt bestens.» Beeindruckt zeigte sie sich von der Altstadt und von den nahe liegenden Bergen, «solche Berge haben wir bei uns nicht.»

Wer sich weniger um das sportliche Spektakel kümmern wollte, der kam auch auf seine Rechnung, der konnte sich einfach treiben lassen, schlendern, essen und den verschiedenen Musikkapellen zuhören, die so klangvolle Namen trugen wie Edelschweiss, Drockusgle.ch, Holzschue-Musig, Alphorn-Trio Drüüklang oder Sofort Hei. Letzteres war wohl kein Thema für Nachtschwärmer. Schunkeln und klatschen, das hielt, wenn nötig, Hände und Füsse warm, oder Small Talk unter dem Sonnenschirm oder im Festzelt.

Die Band Sofort hei sorgt für Stimmung auf dem Kapellplatz. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022)

Alles in allem: Die Freude über die Rückkehr des Luzerner Stadtlaufes, und mit allem, was dazugehört, war gross. Zusammen Laufen, zusammen feiern, zusammen geniessen.

