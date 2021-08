Reportage Strassenmusik ist nach Luzern zurückgekehrt – wie Künstler die Pandemie erlebten Nach den Unwettern der vergangenen Wochen ertönt wieder vermehrt Strassenmusik in den Luzerner Gassen. Wie die Musiker die letzten eineinhalb Jahre in der Pandemie erlebt haben – und welche Dinge sie trotz allem vermissen werden. Pascal Studer 03.08.2021, 11.45 Uhr Merken Drucken Teilen

Sonnenschein durchflutet die Hertensteinstrasse in Luzern, als Emil Hasala beginnt, seine Bratsche zu streichen. Fussgängerinnen und Fussgänger schlendern zur Melodie von Leonard Cohens bekannter Ballade «Hallelujah» an ihm vorbei. Einige halten an und werfen Münzen in den Instrumentenkoffer. Manche bezahlen per Twint, während sie dem 25-jährigen Slowaken zuhören. Dann blickt Hasala jeweils auf, lächelt.

Die Strassenmusik ist zurückgekehrt nach Luzern – und mit ihr ein Stück Seele, das der Stadt in letzter Zeit etwas gefehlt hatte. Nicht nur wegen des schlechten Wetters, sondern auch, weil während der schlimmsten Zeiten der Pandemie weniger Passanten und somit auch weniger potenzielle Zuhörerinnen in den Gassen unterwegs waren. Der sonore Klang eines Euphoniums, das lebhafte Zusammenspiel zwischen Gitarre und Akkordeon oder der moderne Singer-Songwriter: Wer an warmen Sommerabenden durch die Strassen geht, kommt wieder vermehrt in den Genuss musikalischer Darbietungen.

«Musik war für mich schon immer eine Herzensangelegenheit»

«Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum», hatte Friedrich Nietzsche bereits im 19. Jahrhundert gesagt. Der Satz hat nicht an Relevanz verloren. Vor allem, wenn man Künstlern wie Emil Hasala zuhört. Jedem Ton scheint er Sorge zu tragen, jede Bewegung sieht flüssig und anmutig aus: «Musik war für mich schon immer eine Herzensangelegenheit», sagt er. Bereits mit drei Jahren begann er unter der Leitung seines Vaters Geige zu spielen. Im Alter von acht wechselte er zur Bratsche, ein Jahr später trat er bereits als Solist mit der Slowakischen Philharmonie in Bratislava auf.

Doch mit der Pandemie stellte sich sein Leben plötzlich auf den Kopf. Hasala erzählt:

«Alle Konzerte waren verboten.»

Ihm, der in Salzburg – dem Geburtsort von Mozart – klassische Musik studiert hatte, blieb dann nur noch eine Bühne: die Strasse.

Emil Hasala spielt vor der Jesuitenkirche. Sein Lieblingsplatz ist aber in der Altstadt. Bilder: Pascal Studer

In Luzern gibt's mehr Geld als in Wien und Berlin

Eine Gehminute entfernt strummt Kevin Guerreiro auf seiner akustischen Gitarre. Das Stimmgerät am Instrumentenkopf befestigt, spielt er «Hey Girl» – ein Lied, das er im Alter von 15 Jahren selber komponiert hat. Sein Abschlussakkord ertönt, ein junger Mann wirft ein paar Münzen in die Gitarrentasche. Während er seine Washburn stimmt, erklärt der 23-Jährige:

«Hier in Luzern gibt man gerne Geld, anders als beispielsweise in Wien oder Berlin.»

Der gebürtige Portugiese hat im Rahmen seiner Maturaarbeit vor fünf Jahren in der deutschen Hauptstadt den Versuch gewagt, seinen Lebensaufenthalt nur mit Strassenmusik zu verdienen. «Es hat geklappt», sagt er strahlend. Dann blickt er plötzlich neugierig auf: Eine gewaltige Tenorstimme erfüllt die Hertensteinstrasse.

50 Meter Abstand müssen die Strassenmusikerinnen und Strassenmusiker gemäss Reglement der Stadt Luzern während ihrer Auftritte voneinander haben. Francesco Elia hält sie gerade so ein. Der 75-jährige Italiener hat gerade seine Arie beendet, nimmt einen Schluck aus seiner Trinkflasche. Vermutlich, um seine Stimmbänder zu kühlen. «Die Stimme ist noch nicht ganz sauber», gibt sich der Mann aus Kalabrien, der seit über 50 Jahren in Luzern wohnt, selbstkritisch.

Francesco war auch schon zu laut für die Polizei

Los Angeles, Rom, Zürich: Früher hatte er Auftritte auf der ganzen Welt. Heute sind die Auftritte auf der ganz grossen Bühne rar geworden. Mit seiner tiefen Stimme sagt er:

«Die Jungen haben Vortritt.»

Lächelnd legt er ein neues Notenblatt auf den Ständer – nun kommt «O sole mio». Als er mit dem Singen der Arie beginnt, wird klar, weshalb es schon vorgekommen ist, dass die Luzerner Polizei Francesco Elia weggewiesen hat. Seine Stimme ist schön, aber auch sehr laut.

Die Sonne geht langsam unter in Luzern. Bis 21.30 Uhr darf man auf den Strassen musizieren. Der Bratschist Hasala hört heute ein bisschen früher auf und blickt zurück auf die vergangenen Monate. Er musiziert auch in anderen Schweizer Städten wie Bern, Basel, Liestal, Schaffhausen, Solothurn oder Delsberg. Luzern scheint ihm aber ans Herz gewachsen zu sein: «Es sind sehr tolle Leute hier.» Die Solidarität mit der Strassenmusik sei vor allem zu jener Zeit, als keine Konzerte stattfinden durften, hoch gewesen. Etwa 300 Franken habe er pro Tag verdient.

Die letzte Zeit auf Erden schön gemacht

Aber auch sonst hat der Berufsmusiker, der unter anderem im KKL und mit dem Collegium Musicum Basel gespielt hat, schöne Erfahrungen auf der Strasse gemacht. Er erzählt: «Eine ältere Dame hat mir beim Spielen zugehört. Als ich fertig war, kam sie zu mir, gab mir 100 Franken und sagte, dass ich ihr die letzte Zeit auf Erden schön gemacht habe.» Die Frau war todkrank, hatte Krebs im Endstadium. Hasala sagt:

«Es war der schönste Moment, den ich als Strassenmusiker erlebt habe.»

Eine andere Frau hatte Hasala angefragt, ob er sie unterrichten möchte, was er nun tut. Auch für Hochzeiten oder andere Feste könne man sich empfehlen. Der Gitarrist und Sänger Guerreiro pflichtet bei:

«Es kommt vor, dass Zuhörerinnen und Zuhörer mich nach meinem Auftritt für Hochzeiten oder Barkonzerte anfragen.»

Kevin Guerreiro mit seiner Washburn in der Hertensteinstrasse.

Es ist diese Nähe, die die Strassenmusik so besonders macht. «Der direkte, unmittelbare Kontakt», sagt Hasala dazu. Das wird er auch vermissen, wenn er wieder auf Konzertbühnen spielen wird. Und in diesen Momenten in den pittoresken Gässchen merkt er auch, welch grossen Wert die Musik in unserer Gesellschaft hat – vor allem in einer Krise.

«Es ist wie eine Batterie im Kopf. Die Leute brauchen Kultur. Und die Musik ist dabei unbezahlbar.»

