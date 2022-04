Reportage Nach zwei Jahren Pandemie: Standbetreiber am Luzerner Wochenmarkt kommen gestärkt zurück Bild: Roger Grütter

(5. April 2022) Covid-19 hinterliess auch am Luzerner Wochenmarkt seine Spuren. Doch viele Verkäufer konnten ihren Umsatz in den vergangenen zwei Jahren gar steigern. Nun blicken sie optimistisch nach vorne. Matthias Stadler 08.04.2022, 16.30 Uhr

Die Atmosphäre ist vertraut. Ein Schwatz hier, ein Lacher dort. Man nimmt sich Zeit füreinander. Es ist ein Tag wie jeder andere am Wochenmarkt in Luzern. Mit dem Unterschied, dass zwei Jahre Pandemie hinter uns liegen.

Bildergalerie: So sah es während der Pandemie am Luzerner Wochenmarkt aus

Mit einem Einbahnsystem wurden die Passantinnen

und Passanten in die richtige Richtung gelotst. Bild: Nadia Schärli

(12. Mai 2020) Schutzscheiben wurden aufgestellt. Bild: Nadia Schärli

(12. Mai 2020) Es galt, Passantinnen und Verkäufer zu schützen. Bild: Nadia Schärli

(12. Mai 2020) Trotz der Massnahmen zeigten sich die Luzernerinnen

und Luzerner am Wochenmarkt. Bild: Pius Amrein

(13. Februar 2021) Und sie trotzten auch der Kälte. Bild: Pius Amrein

(13. Februar 2021)

Die Stimmung ist auch unter den Standbetreibern gut. So etwa bei Ruedi Gössi. Der Weggiser erklärt bei einem Besuch unserer Zeitung, dass die Pandemiezeit für seinen Stand «extrem gut» gewesen sei. «Die Leute hatten Zeit, um an den Markt zu kommen. Und wegen der Ansteckungsgefahr wollten sie auch draussen einkaufen.»

Standbetreiber Ruedi Gössi aus Weggis am Luzerner Wochenmarkt. Bild: Roger Grütter

(5. April 2022)

Ruedi Gössi steht jeden Dienstag und Samstag hinter der Theke am Rosengart-Platz, die Reuss im Rücken. Er führt den Stand in dritter Generation. Wie alle anderen Betreiber durfte auch er zu Beginn der Pandemie keine Waren mehr am Reussufer anbieten. Nach zwei Monaten wurden die Regeln gelockert, die Verkäufer kamen zurück, und mit ihnen die Kunden. «Gleich vom ersten Tag an lief es sehr gut», erinnert er sich.

Touristengruppen werden nicht vermisst

Ähnlich erging es Irma Katharina Schaller, die ihre Blumen gleich vis-à-vis anbietet und freudig Auskunft gibt. «Die Grossverteiler verkauften eine Zeit lang keine Blumen, deshalb hatte ich sehr viele Aufträge.» Diese wickelte sie in ihrem Atelier ab. Als sie später den Marktstand wieder öffnen durfte, seien ihre Kundinnen und Kunden wieder an den Markt gekommen: «Das war ein sehr schönes Gefühl, sie hatten grosse Freude.» Die Verkäufe hätten sich danach auf normalem Niveau wieder eingependelt.

Sehr glücklich: Irma Katharina Schaller an ihrem Blumenstand. Bild: Roger Grütter

(5. April 2022)

Als positiv bezeichnet Schaller, dass der Wochenmarkt derzeit nicht von Massen von Touristen besucht werde:

«Früher standen um 8 Uhr Dutzende Touristen vor meinem Stand. Viele einheimische Passanten sahen deshalb meine Blumen gar nicht mehr. Sie sagten mir, wenn das so weitergehe, kämen sie nicht mehr an den Markt.»

Auch diverse Passanten sind froh, dass die Touristenströme vorübergehend vorbei sind. Man könne wieder ungestört und normal herumlaufen, heisst es hinter vorgehaltener Hand. Das könne ruhig noch eine Weile so weitergehen.

Lieber an der frischen Luft einkaufen

Trotz fehlender Touristen mangelt es an diesem trüben Dienstag nicht an Besucherinnen und Besuchern am Wochenmarkt. Die Standbetreiber haben alle Hände voll zu tun. So auch Anselm «Sälmi» Töngi. Immer wieder muss er das Gespräch unterbrechen, weil Kunden bedient werden wollen. Man duzt sich unkompliziert.

Anselm «Sälmi» Töngi verkauft seinen Alpkäse aus Engelberg. Bild: Roger Grütter

(5. April 2022)

An seinem kleinen Käsestand zieht der Engelberger ein positives Fazit. Der Käser der Alpkäserei Gerschnialp, der seit 29 Jahren am Wochenmarkt selbstgemachten Alpkäse verkauft, hat während der Pandemie seinen Umsatz steigern können. «Die Leute gingen nicht gerne in die Geschäfte, sondern wollten lieber an der frischen Luft einkaufen», erzählt er gut gelaunt. Mittlerweile sei der Umsatz wieder auf einem normalen Niveau. Doch befürchtet er, dass der Krieg in der Ukraine die Preise in die Höhe treibt. «Alles schlägt auf, auch der Milchpreis.» Doch da er selber produziere und kaum Zwischenhandel habe, hofft er, dass sich bei ihm nicht zu viel verändert.

Regionales wieder vermehrt gefragt

Geändert hat sich während der Pandemie laut Regina Willi, die seit 23 Jahren den Stand Safra betreibt und selbstgemachte Teigwaren anbietet, das Einkaufsverhalten der Kunden: «Die Leute schätzen es wieder vermehrt, qualitativ gute Ware einzukaufen.»

Kann ihre Teigwaren wieder ohne Einschränkungen

am Luzerner Wochenmarkt verkaufen: Regina Willi. Bild: Roger Grütter

(5. April 2022)

Ähnlich klingt es bei einer Passantin: Renata Dosch besucht den Markt seit 2012 ein- bis zweimal pro Woche. Die Qualität der Produkte sei ein Hauptgrund hierfür:

«Für mich war und ist die Frische der Ware ausschlaggebend, die man so bei den Grossverteilern nicht findet.»

Sie liess sich den regelmässigen Einkauf an der Reuss auch während der Pandemie nicht nehmen. «Ich schätze es sehr, dass die angebotene Ware mehrheitlich aus der Region stammt», erklärt sie. Die Standbetreiber bestätigen diesen Trend. So seien etwa ihre Hofläden äusserst erfolgreich gewesen - und sie seien es heute noch.

Ursula Meier blickt optimistisch Richtung Frühling und Sommer. Bild: Roger Grütter

(5. April 2022)

Unisono freuen sich die Betreiber und Passantinnen, dass sich der Wochenmarkt dieser Tage wieder wie vor der Pandemie anfühlt. Covid-19 ist in den Hintergrund gerückt. Auch die Umsätze hätten sich wieder auf einem normalen Niveau eingependelt. Jetzt treten wieder alltägliche Sorgen in den Vordergrund. Stellvertretend erklärt Ursula Meier vom Blumenstand «Blumum»:

«Ich bin optimistisch für die Zukunft - wenn das Wetter mitmacht.»

