Reportage Ob mit Kohle oder Brennnesseln: Peter Limacher ist Käser aus Leidenschaft – und tüftelt an ausgefallenen Kreationen Bild: Manuela Jans-Koch (Schüpfheim, 11. Juni 2021) In seiner Innovationskäserei «PurCrü» in Schüpfheim zelebriert Peter Limacher (50) das Käsen als Handwerk. Der gebürtige Ruswiler erzählt, woher er seine Inspiration nimmt und weshalb er nie in einem industriellen Betrieb arbeiten würde. Niels Jost 12.07.2021, 11.31 Uhr

Es ist heiss in Schüpfheim. Schon die Vormittagssonne vermag das Quecksilber in die Höhe zu treiben, der Asphalt flimmert. Da sind die kühlen Räume der Käserei an der Landbrügg am Dorfrand eine willkommene Erfrischung.

Peter Limacher ist Käser aus Leidenschaft. «Hier kann ich mich ausleben», sagt er über seinen Arbeitsplatz, die Käserei Pur Crü in Schüpfheim.





Manuela Jans-Koch | LZ Bild: Manuela Jans-Koch (schüpfheim, 11. Juni 2021)

Ein leises Rattern ist hier zu hören, der Duft von frischer Milch liegt in der Luft. Peter Limacher mustert die flüssige Grundlage seines Käses, die in einem 300-Liter-Kessel langsam erwärmt und automatisch umgerührt wird. «Die Milch beziehe ich jeden Morgen frisch von Bauern aus der Region», sagt er und zeigt aus dem Fenster auf einen Hof. «Er ist einer der Lieferanten.»

Auf die regionale Herkunft seiner Rohstoffe legt Limacher viel Wert. Und auf deren Qualität. Nur aus dem Besten vom Besten könne man auch wirklich guten Käse herstellen, ist der 50-Jährige überzeugt. So schmecke der Käse beispielsweise im Winter anders als im Sommer, wenn die Kühe Heu statt frisches Gras fressen würden. Entsprechend müsse er auch die Rezeptur seiner Produkte laufend anpassen:

«Mein Käse schmeckt nie gleich.»

Das sei nicht etwa ein Problem, so Limacher, im Gegenteil: «Ich möchte meine Produkte ständig weiterentwickeln.»

Seit knapp einem Jahr gibt es die Innovationskäserei «PurCrü» in Schüpfheim. Dass heutzutage noch eine Käserei eröffnet werde, sei nicht selbstverständlich. Und dass er die nötige Zeit zum Tüfteln erhalte, ebenso. Entsprechend dankbar sei er für die Gelegenheit, «PurCrü» aufbauen zu können. Der Betrieb gehört der Berner Baumann Käse AG. «Hier kann ich mich ausleben.»

So kommt es, dass sich bei «PurCrü» exquisite Sorten finden: beispielsweise Halbhartkäse mit Kohle oder Brennnesseln – Zutaten, die es allesamt in unserer Region gebe. «Es käme mir beispielsweise nie in den Sinn, Chili in einen Käse zu mischen», sagt Limacher. Der Bezug zur unmittelbaren Natur sei ihm wichtig.

«Mein Käse soll rein, archaisch, pur sein.»

Das zeigt sich auch in seiner Arbeitsweise. Limacher produziert das meiste in Handarbeit, fertigt ausschliesslich kleine Mengen an. So auch an diesem Vormittag. Die Milch im Kessel hat mittlerweile die nötige Temperatur erreicht, im Raum wird es wärmer. Limacher füllt etwas Quellwasser in einen Behälter mit dem vorbereiteten Lab, mischt es behutsam unter die Milch. Einen Brennnesselkäse solls geben, erklärt der Fachmann.

Peter Limacher füllt das Lab in den Behälter mit Quellwasser; dieses soll die Milch dick werden lassen. Bilder: Manuela Jans-Koch (Schüpfheim, 11. Juni 2021)

Während er darauf wartet, bis sich die Milch langsam verdickt, wirft er einen prüfenden Blick in anderen, grossen Behälter, in dem er einen Weissschimmelkäse produziert. Er experimentiere mit verschiedenen Schimmelkulturen sowie Naturschimmel, erzählt Limacher. Auch manche Milchsäurebakterien züchte er selber.

Die Inspiration habe er sich von Märkten in Frankreich, Italien oder Spanien geholt, insbesondere aber auch von den Alpen. «Von echten Alpen», betont er. Von solchen, die in den abgelegensten Tälern des Tessins oder Engadins lägen, wo noch das alte Handwerk angewandt werde und wo die Natur den Takt vorgebe.

Nach diesen Attributen arbeitet Limacher auch in Schüpfheim. Eine Uhr findet man im Ein-Mann-Betrieb vergebens.

«Käsen braucht Zeit und Geduld. Wenn man sich stressen lässt, kommts nicht gut»,

sagt er in besonnener Ruhe, während er mit einem Messer prüft, ob die Milch die richtige Festigkeit erreicht hat. Schwimme es obenauf und lasse sich die Masse gleichmässig brechen, sei der richtige Zeitpunkt erreicht.

Mit einem Messer prüft der Käser, ob die Gallerte die richtige Festigkeit erreicht hat. Bild: Manuela Jans-Koch (Schüpfheim, 11. Juni 2021)

Mit der Käseharfe schneidet Limacher nun die sogenannte Gallerte in möglichst gleichmässige Stücke; je härter der Käse, desto kleiner die Stücke.

Mit der Käseharfe schneidet Limacher die Gallerte in möglichst gleich grosse Stücke. Bild: Manuela Jans-Koch (Schüpfheim, 11. Juni 2021)

In herkömmlichen Käsereien seien diese Arbeitsschritte automatisiert. «Ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Industriebetrieb zu arbeiten. Das wäre mir zu langweilig», sagt Limacher.

«Käsen ist ein Handwerk. Ich möchte jedem Stück meine Handschrift geben.»

Gelernt hat er dieses Handwerk im Ruswiler Weiler Rüediswil, wo er als Bauernsohn aufgewachsen ist. Schon sein Grossvater habe auf dem Maiensäss gekäst. Er habe ihn inspiriert. Später arbeitete Limacher unter anderem bei der innovativen Käserei «Molke 7» in Beromünster.

Heute wohnt der alleinstehende 50-Jährige in Sempach. Ein Umzug nach Schüpfheim – notabene sein Heimatort – sei jedoch geplant. Durch den kürzeren Arbeitsweg habe er mehr Zeit, sich in der Natur zu bewegen und sich von weiteren, hiesigen Kräutern inspirieren zu lassen.

Diese auch gleich selber zu sammeln, liege allerdings nicht drin – dafür sei selbst seine kleine Produktion zu gross. Die Brennnesseln etwa kaufe er von einem Händler aus der Region. Sie mischt er unter die mittlerweile gleichmässig geschnittene Gallerte; der Duft erfüllt den ganzen Raum.

Die Brennesseln mischt der Fachmann gleichmässig unter den Käsebruch. Bild: Manuela Jans-Koch (Schüpfheim, 11. Juni 2021)

Anschliessend taucht er die bereitgestellten Formen in den weiss-grünen Käsebruch – das Endprodukt lässt sich erstmals erkennen.

Die Grundlage ist fertig: Hier füllt Limacher die Käseformen mit dem Käsebruch.

Wenig später wendet er mit routinierten Handgriffen die Laibe, die später nebenan in ein Salzbad kommen.

Schon nach wenigen Minuten wendet der Käser seine frischen Produkte. Bild: Manuela Jans-Koch (Schüpfheim, 11. Juni 2021)

Dort reift bereits die Arbeit der vergangenen Tage heran. Am auffälligsten: in Netzen herabhängende, runde Käse. «Der Urstei», wie Limacher erklärt. Ein Halbhartkäse mit einer Naturschimmelkruste, der «crosta fiori». Er zählt zu seinen Verkaufsschlagern. Bei der Form habe er sich von der Natur inspirieren lassen, genauer: von Steinen, die über Jahrhunderte von der Waldemme transportiert und geformt wurden. «Ich probiere, nicht nur neue Geschmäcker, sondern auch neue Formen zu kreieren», sagt Limacher. «Das peppt die Ladentheken auf, die sonst häufig nur wie eine gleichförmige, gelbe Wand daherkommen.»

Der «Urstei» hängt in der Salzkammer zum Reifen. Bild: Manuela Jans-Koch (Schüpfheim, 11. Juni 2021)

Zu kaufen gibt es seine Kreationen im mittleren bis oberen Preissegment in Fachgeschäften in der ganzen Schweiz; im Kanton Luzern einzig in der Biosphäre Bergkäserei in Schüpfheim und der Bergkäserei Marbach. Über Rückmeldungen freue er sich stets.

«Rückmeldungen motivieren mich, weiterhin auszubrechen und Neues zu probieren.»