Reportage Reines Kokain aus Kolumbien? Im neuen Luzerner Drug-Checking erleben manche Partygänger ihr blaues Wunder In Luzern kann man seit drei Monaten gratis illegale Drogen testen lassen. Trotz Lockdown im Nachtleben ist das neue Angebot bereits öfter ausgebucht – und es gab bereits erste Warnungen. Roman Hodel 18.12.2020, 11.30 Uhr

Montagabend, 17.20 Uhr. In zehn Minuten öffnet an der Murbacherstrasse 20 die Drogeninformation Luzern (DILU) ihre Räume für zwei Stunden. Drug-Checking heisst der neue Service, den der Verein Kirchliche Gassenarbeit seit September alle zwei Wochen anbietet. Angesprochen sind Personen, die gelegentlich oder regelmässig psychoaktive Substanzen konsumieren, aber in der Regel keinen problematischen Konsum aufweisen. Ein erster Interessent steht schon vor der Haustür, klingelt. «Wir öffnen zwar erst um halb sechs, aber komm trotzdem herein», sagt Olivia Allemann via Gegensprechanlage. Die Sozialarbeiterin ist DILU-Projektleiterin, hier rechts im Bild bei einer Beratung:

Bilder: Patrick Hürlimann (7. Dezember 2020)

Im 1. Stock angekommen, weist sie den Mann ihrer Kollegin zu. Fürs Drug-Checking sind jeweils zwei Sozialarbeitende im Einsatz. Mit einem Journalisten möchte er nicht sprechen. Dann klingelt es wieder. Erneut ein Mann. Nennen wir ihn Mike. Er willigt ein, dass unsere Zeitung bei seinem Drug-Checking dabei sein darf.

Wir sitzen in einem Büro. Mike, Anfang 30, Hochschulabschluss und berufstätig, holt ein Mini-Plastiksäckli mit weissem Pulver aus der Tasche. «Kokain aus Kolumbien», sagt er. Der Reinheitsgehalt soll 89 Prozent betragen. Allemann fragt: «Entsprechend gut ist die Wirkung?» Er antwortet: «Ja, kaum Nebenwirkungen.» Trotzdem will Mike die Ware testen lassen, «weil ein leichtes Misstrauen da ist, ob die Angaben stimmen.» Es klingelt. Partygänger Nummer 3 heute Abend. Allemann bittet ihn via Gegensprechanlage ins Wartezimmer.

Zurück zu Mike. «Wo hast du das Kokain gekauft?» will sie wissen. Er gibt eine geschlossene Chatgruppe in den sozialen Medien an. 100 Franken für ein Gramm. Nun muss er eine kleine Menge in ein Gefäss abfüllen. Das Resultat folgt am Donnerstag per Telefon, unter Angabe eines Kennworts.

Damit ist das Drug-Checking für ihn aber noch nicht abgeschlossen. Weil er das erste Mal hier ist, folgt die Beratung. Mit Unterlagen und...

...mit vielen Fragen. Wie oft nimmst du Drogen? Welche? Wo? Allemann erfährt, dass Mike vor allem auf Partys, aber auch daheim mit Freunden Drogen nimmt. Dass er allein im letzten Monat drei- oder viermal Kokain und je einmal Amphetamin, MDMA, LSD und Ketamin konsumiert hat. Dazu Alkohol und Tabak. Sie fragt ihn, ob die Abhängigkeit von bestimmten Substanzen ein Thema sei. Er antwortet:

«Ich habe eine reflektierte Haltung und bin mir meines problematischen Konsumverhaltens bei gewissen Substanzen bewusst.»

Sie hakt nach: «Möchtest du Hilfe? Hast du schon überlegt, dein Verhalten zu ändern?» Mike erwidert, dies habe er bereits getan: «Ich konsumiere weniger.»

Kurz bevor Mike aufbricht, klingelt es wieder. Allemann muss den Mann bitten, vor dem Gebäude zu warten. Denn im Wartezimmer darf wegen Corona nur eine Person sitzen. Insgesamt sechs Partygänger kommen an diesem Montagabend zum Drug-Checking. Das bedeutet sechs Drogen-Proben, welche DILU ans Institut für Rechtsmedizin in Basel einschickt – unter anderem diese XTC-Pille:

Einen jungen Mann, der kurz vor Betriebsschluss klingelt, muss Allemann vertrösten. Mehr geht nicht – aus Kostengründen. Rund 180'000 Franken kostet das dreijährige Pilotprojekt mit 30 Stellenprozenten; finanziert über Spenden von Ordensstiftungen, Kirchgemeinden, Stadt und Kanton Luzern. Bislang sind pro Abend im Schnitt vier Personen gekommen; die jüngste 21, die älteste 53 Jahre alt. Mehr Männer als Frauen.

Einmal kam ein junger, volljähriger Mann sogar in Begleitung seines Vaters. Meistens handelt es sich bei den Proben um Kokain, Amphetamin, MDMA oder LSD. Man staunt, dass so viel läuft, obschon das Nachtleben stillsteht. «Zumindest das legale», schiebt Allemann nach und gibt zu bedenken, dass jetzt halt oft in privatem Rahmen konsumiert werde.

Darum sind die Drogentests gratis

Kaum weniger Proben – das stellen laut Allemann auch die etablierten Drug-Checkings etwa in Zürich fest. Eine weitere Gemeinsamkeit: Die Tests sind überall gratis. Warum eigentlich? «Wir möchten ein möglichst niederschwelliges Angebot», sagt Allemann. Durch das Drug-Checking erreiche man andere Konsumenten als jene, die in der Gassenküche verkehren. Zudem erhalte man Einblick in einen Schwarzmarkt – trotz Anonymität werden sämtliche Daten für Statistiken erfasst. Dass man illegale Substanzen überhaupt offiziell testen lassen kann, sieht sie nicht als Widerspruch:

«Obwohl diese Drogen verboten sind, ist deren Konsum eine Realität, und stets ein Risiko – aber so können wir Letzteres minimieren.»

Das nütze mit Blick auf die Gesundheitskosten allen.

Durch die Tests konnte DILU schon mehrfach im nationalen Drug-Checking-Tool warnen: Aktuell etwa vor zu hochdosierten XTC-Tabletten mit Rolls-Royce-Aufdruck. «In solchen Fällen erklären wir die Safer-Use-Regeln und empfehlen beispielsweise, zuerst nur einen Viertel Pille zu nehmen», sagt Allemann. Vom Konsum abraten würden sie, wenn gesundheitsschädigende Streckmittel verwendet wurden oder eine völlig andere Substanz enthalten ist. Mike jedenfalls muss sie nicht warnen. Sein Kokain weist laut Labor einen hohen Reinheitsgehalt von 91 Prozent auf. Sogar noch ein bisschen mehr als vom Dealer versprochen.

