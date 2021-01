Reportage Trotz Einschränkungen sagen Winterfans in Sörenberg: «Wir sind froh, dass wir überhaupt wieder Skifahren dürfen» Am Freitag durften die Luzerner Skigebiete wieder öffnen – der grosse Ansturm blieb jedoch aus. Dennoch zeigten sich die Betreiber am Ende des Tages zufrieden. Nicht zuletzt, weil die Test-Pflicht für die Mitarbeitenden nun doch nicht in Kraft tritt. Livia Fischer 08.01.2021, 19.30 Uhr

Als sich morgens um 8.30 Uhr die ersten Gondeln in Bewegung setzen, ist es noch relativ ruhig bei der Talstation Rossweid. Die erste Kundschaft, bepackt mit Ski und Snowboards, ist zwar da, der grosse Ansturm am Tag der Wiedereröffnung bleibt aber aus. «Für einen Wochentag nach den Weihnachtsferien ist das zu dieser Stunde normal», sagt ein Mitarbeiter, der dafür zuständig ist, dass die Schutzkonzepte beim Billettkauf eingehalten werden.

Die Bähnli in Sörenberg fahren wieder.

Bild: Manuela Jans-Koch (Sörenberg, 08. Januar 2021)

Vorwiegend sind es junge Leute, die früh auf die Piste gehen. Auf die neuen Regeln angesprochen, sagen drei Jugendliche:

«Uns ist es egal, wie das genau geregelt ist, Hauptsache wir können wieder Skifahren.»

Ähnlich tönt's bei der nächsten Dreiergruppe von jungen Männern. «Angesichts der Spitalbelastung finde ich es einen guten Kompromiss. Aber ich bin schon froh, dass ich jetzt wieder hier auf den Berg kann und nicht mehr auf andere Skigebiete ausweichen muss», sagt einer von ihnen. Nachdem die Skigebiete per 22. Dezember schliessen mussten, warteten die Regierungen in Uri, Schwyz, Zug, Nid- und Obwalden nicht so lange zu mit der Wiedereröffnung wie Luzern. Apropos auf andere Skigebiete ausweichen – das taten die meisten der Angesprochenen in den vergangenen Wochen.

Es ist so weit: Die Skifahrer und Snowboarder dürfen auch in Luzern wieder auf die Pisten. Eine Schneekanone. In der Schlange wird Abstand gehalten. Ein Augenschein vor Ort. Die Skigebiete im Kanton Luzern durften am 8. Januar wieder öffnen. Traumwetter. Endlich wieder am Bügellift. Ein junger Skifahrer in der Skischule. Die Skifahrer geniessen das schöne Wetter. Bänkli gibt es leider keine. Ein Skibiker. Am Bügellift. Rasante Abfahrt. Take Away Angebot. Schilder erinnern an die Corona-Regeln. Schilder erinnern an die Corona-Regeln. Take-Away-Angebot. Familie Minder isst ihr Zmittag vom Take Away im Schnee.



Nicht alle können politischen Entscheid nachvollziehen

So auch eine fünfköpfige Familie, die gerade durch den Schnee stapft. «Wir waren zwar schon in Grindelwald am Skifahren, freuen uns jetzt aber sehr, dass auch Sörenberg wieder öffnen darf», so die Mutter. Während sich die jungen Männer von vorhin über die Verpflegung noch kaum Gedanken gemacht und «entweder spontan irgendwo etwas beim Take-away holen» oder im Dorf im Volg einkaufen werden, ist die Familie bereits gut ausgerüstet. «Zmittag gibt's bei uns aus dem Rucksack», erzählt das Mami dreier Kinder und ergänzt:

«Es wird uns aber schon sehr fehlen, sich zum Aufwärmen mal in ein Resti zu setzen und eine warme Ovi zu trinken – gerade auch mit den Kindern.»

Einen schönen Skitag zu verbringen, sei aber trotzdem, auch mit den Einschränkungen, «auf jeden Fall möglich».

Kritik äussert ein älterer Herr aus Langnau: «Den Entscheid der Luzerner Regierung verstehe ich überhaupt nicht. Sörenberg ist so ein grosses Skigebiet, da verteilen sich die Leute ja gut, sodass die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung vermutlich gering ist.» Wenn es nach ihm geht, dürften auch die Restaurants ihre Türen öffnen – natürlich mit Platzbeschränkung. Ihn persönlich betreffe das aber sowieso kaum, meint er, öffnet den Reissverschluss seiner Jacke, greift in seine linke Seitentasche und holt ein Sandwich hervor. «Das hier ist schon seit Jahren mein Proviant, den ich dann jeweils auf einem Bänkli oder im Schnee esse», sagt der Rentner zufrieden. Und wenn ihm nach einem Becher heissem Kaffee sei, könne er diesen ja zum Mitnehmen holen.

Hoffnung auf mehr Normalität bleibt bestehen

Am Ende des Tages zeigt sich René Koller, Direktor der Bergbahnen Sörenberg AG, zufrieden – obwohl sie nur 2000 Tageskarten verkauften. Damit lag er mit seiner Einschätzung vom Vorabend weit daneben. Ursprünglich rechnete der Innerschweizer nämlich mit 4800 Gästen, basierend auf einem systematisch errechneten Wert aus den Vorjahren. «Für einen gewöhnlichen Freitag ist es aber dennoch eine gute Bilanz. Und das Wichtigste sind ohnehin die vielen positiven Rückmeldungen, die ich den ganzen Tag über erhalten habe, als ich selbst sämtliche Pisten abfuhr und mit Gästen redete», sagt Koller. Am Wochenende erwartet er dann an die 4000 Wintersportlerinnen und -sportler.

Was die Situation in den Restaurants anbelangt, sagte die Leiterin Gastronomie, Marina Fischer, am Donnerstagabend noch, dass sie «keine Ahnung» habe, was auf sie zukomme. Denn: «Wenn die Leute nirgends absitzen dürfen, wird es sehr schwierig. Ein Kafi oder ein Sandwich am Pistenrand zu essen, ist noch okay. Aber zum Verweilen und ein Mittagsmenü zu geniessen, lädt es nicht gerade ein.» Hinzu komme, dass kein Kafi Schnaps ausgeschenkt werden dürfe. «Und das ist im Entlebuch noch wichtig», so Fischer, die gemeinsam mit ihrem Mann Pascal Sciangula die Skihütte Schwarzenegg sowie das Restaurant Rossweid führt, lachend.

Letztlich wurde sie aber positiv überrascht. Am Feierabend resümiert sie:

«Dass es keine Sitzgelegenheit gibt, hat zwar alle genervt, die Leute waren aber wirklich rücksichtsvoll und zeigten grösstenteils auch Verständnis.»

Dennoch hegt Fischer die Hoffnung, dass die Vorschriften diesbezüglich bald gelockert werden. «Schliesslich gibt es viele Kantone, die ihren Pistenrestaurants Sitzgelegenheiten im Freien anfänglich verboten hatten und den Entscheid dann rückgängig machten.» In der Melchsee-Frutt zum Beispiel sind Bänkli vor den Restaurants nun erlaubt. «Auch wir haben hier so viel Platz, dass wir die Bänkli gut auch vier Meter auseinander stellen könnten. Dann wäre es wenigstens für einen Teil der Leute bequemer. Ausserdem sehe ich es als viel problematischer an, wenn alle Gäste auf dem gleichen Schneehügel sitzen – da ist die Verteilung schlechter», so das Geschäftsleitungsmitglied.

«Überglücklicher» Skibetreiber auf der Marbachegg

Auch auf der anderen Seite der Schrattenfluh wurde heute wieder Ski und Snowboard gefahren. «Wir sind überglücklich und wirklich sehr zufrieden damit, wie der erste Tag über die Bühne gegangen ist», schwärmt Martin Knüsel, Präsident und Geschäftsführer der Sportbahnen Marbachegg. Er selbst schnallte auch die Ski an, um einen Eindruck von der Situation zu gewinnen. Sein Fazit:

«Die Solidarität der Gäste hat mich beeindruckt, alle hielten sich sehr gut an die Sicherheitsmassnahmen. Unser Personal war gut aufgestellt, und die Wetterverhältnisse waren prima.»

Auch das Take-away-Angebot wurde laut Knüsel ausgiebig genutzt. Zwar sei es «nicht gerade das Bequemste», den Zmittag stehend, im Schnee oder auf einer Treppe zu geniessen, es habe aber funktioniert.

Traumwetter in den Bergen. Bild: Manuela Jans-Koch (Sörenberg, 08. Januar 2021)

Bezüglich der Auslastung sagt Knüsel, dass die Skipisten «etwa halb voll» gewesen seien. Die genaue Auswertung liege noch nicht vor, der Präsident schätzt aber, dass rund tausend Gäste auf der Marbachegg waren. Die vom Kanton festgelegte Grenze liegt bei 2000 Personen. «Ich hoffe, dass wir am Wochenende diesen Wert erreichen werden. Wir können guten Gewissens sagen: ‹Wir sind bereit. Die Leute sollen kommen.›»