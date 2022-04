Reportage von der Luga «Die Leute wollen wieder» – welche Bahnen im Lunapark dieses Jahr besonders beliebt sind Nach zwei Jahren Unterbruch ist die Freude an der Luga gross – besonders im Lunapark. Auch die neuen Attraktionen wecken das Interesse der Besucherschaft. Miriam Abt Jetzt kommentieren 27.04.2022, 18.30 Uhr

Bereits der Bus in Richtung Allmend ist gestossen voll mit Luga-Besuchenden. Als sich die Menschenmenge nach draussen drängelt, wünscht der Chauffeur viel Spass und fügt an: «Eines kann ich euch sagen – ihr seid nicht die Einzigen!» Und das sind wir tatsächlich nicht, auch im Lunapark: Schon am Vormittag hört man das erste Gekreische von den Achterbahnen und sieht Kinder, die ihre Eltern von Stand zu Stand schleppen.

Süssigkeiten ziehen bei jedem Wetter

Auf der Allmend ist man sich einig: Nach der zweijährigen Zwangspause sind sowohl die Schaustellenden als auch die Besucherschaft erst recht motiviert: «Die Leute wollen wieder!», freut sich etwa Andrea Odermatt, die das Gruselschiff betreibt. Während der Auszeit unternahm sie viel mit ihrer Familie, investierte aber auch Zeit in die Restaurierung ihrer Anlage.

Uschi Moser von der Moser Confiserie war auch während der Pandemie gut beschäftigt: Sie betreibt den Glacestand am Schweizerhofquai. So ist sie froh, dass der Tourismus in Luzern mittlerweile wieder anzieht. Da sie Süssigkeiten anbietet, hat sie an der Luga einen entscheidenden Vorteil: «Die Kinder kommen immer, auch wenn es regnet», meint sie.

Henri Piccand und Uschi Moser versorgen die Luga-Kundschaft mit Süssem. Bild: Nadia Schärli

(Luzern, 27. April 2022)

Diesen Vorteil haben Peter und Nicole Füllemann nicht. Dennoch sind sie erleichtert, nun endlich wieder Kundschaft empfangen zu können. Sie betreiben gemeinsam das Biathlon-Schiessen. Es ist bereits die dritte Chilbi, an der sie dieses Jahr dabei sind.

Peter und Nicole Füllemann an ihrem Stand. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 27. April 2022)

Neue Bahnen stossen auf Anklang

David Schurtenberger ist mit den Kindern Paul und Freya gerade am Entenfischen, als wir ihn ansprechen. Sie seien nur für den Lunapark gekommen, den Gewerbeteil hätten sie bereits am Vortag gesehen. Die beiden Kinder sind sich einig: Ihr diesjähriges Highlight ist das «Crazy House», ein fünfstöckiger Hindernis-Parcours.

David Schurtenberger mit Kindern beim Entenfischen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 27. April 2022)

Auf ähnliche Euphorie stösst man bei der neuen Bahn namens «Freak»: Ein Fahrgeschäft, das einen 42 Meter Höhe schleudert. Cyra Brägger und Nastia Tsymbalenko haben gerade eine Fahrt hinter sich und torkeln lachend aus dem Sitz.

Nastia Tsymbalenkeo und Cyra Brägger während der Fahrt auf dem «Freak» ...

... und danach. Sie sind von Zürich an die Luga angereist. Bilder: Nadia Schärli

(Luzern, 27. April 2022)

Sie gehen zusammen in eine Gehörlosenschule in Zürich und sind extra nach Luzern gekommen, um die Luga zu besuchen. Nastia Tsymbalenko stammt aus Odessa in der Ukraine und musste aufgrund des Kriegs zu Onkel und Tante in die Schweiz flüchten. Während wir mit Hilfe eines Übersetzers kommunizieren, verständigen sich die beiden Jugendlichen ohne Problem in Gebärdensprache.

Existenzängste beim Lunapark-Ehepaar

Eugen und Lisa Zanolla betreiben seit 30 Jahren gemeinsam den Lunapark an der Luga. Die beiden haben keine leichten Jahre hinter sich: Im Frühling 2020 waren ihre Fahrzeuge bereits vorgeführt und in den Startlöchern für die erste Veranstaltung in Affoltern am Albis, dann musste alles wieder abgesagt werden. Was folgte, waren Existenzängste: «Die Ungewissheit geht wirklich an die Substanz», sagt Lisa Zanolla. Ausserdem seien während der langen Standzeit an den Wägen Mängel entstanden, die normalerweise nicht vorkämen. Auch die zusätzliche TÜV-Prüfung, die sie zur Sicherheit durchführen liessen, ging ins Geld. Eugen Zanolla:

«Das Loch der letzten beiden Jahre kann man nicht mehr stopfen.»

Lisa und Eugen Zanolla organisieren seit 30 Jahren gemeinsam den Luga-Lunapark. Bild: Nadia Schärli

(Luzern, 27. April 2022)

Normalerweise arbeitet das Ehepaar während acht Monaten im Jahr pausenlos, nur im Winter haben sie einen Unterbruch. Die Coronajahre konnten sie nutzen, um die Schweiz von einer anderen Perspektive zu sehen.

«Wir hatten zum ersten Mal in unserem Leben Zeit, um die Berge anzuschauen und die Pässe zu befahren»,

erzählt Eugen Zanolla. Nun freuen sie sich über die laufende Saison; die bereits durchgeführten Veranstaltungen in Affoltern am Albis und Zug seien erfolgreich verlaufen. Für das Ehepaar stehen nun noch einige Jahre Arbeit an – auch um die pandemiebedingten finanziellen Defizite wieder aufzuholen –, ehe dann voraussichtlich ihre Tochter und deren Partner den Betrieb übernehmen werden.

