Reportage Wickeltisch und Zügelstress: Was die Leute am ersten Tag der Lockerungen in die Ikea Rothenburg treibt Ab dem ersten März dürfen Läden mit Gütern des nichtalltäglichen Gebrauchs wieder öffnen, so auch das Einrichtungshaus Ikea in Rothenburg. Ein Augenschein vor Ort. Philipp Wolf 01.03.2021, 12.17 Uhr

Leute stehen einige Minuten Schlange, bevor die Ikea Rothenburg öffnet. Bild: Pius Amrein (1. März 2021)

An diesem Wiedereröffnungsmorgen kurz nach halb neun ist die Ikea Rothenburg umgeben von dichtem Nebel. Der März beginnt kalt und grau. Und obwohl die Ikea erst um 9 Uhr öffnet, stehen bereits zahlreiche Leute Schlange vor dem Eingang im Parkhaus im Parterre. Die eine oder andere wartet die Wiedereröffnung derweil im warmen Auto ab.

Zuvorderst in der Schlange stehen zwei junge Studentinnen, die eine, von Obwalden her kommend, ist dafür um 7.30 Uhr aufgestanden. Die beiden brauchen Büroutensilien fürs Homeoffice. Ihre bebilderte Einkaufsliste umfasst mehrere Seiten, dennoch sind sie überzeugt, dass ihr Auto für den Transport genügend Raum bietet.

Ein paar Meter weiter warten eine Mutter und ihre Tochter – Frauen sind in der Warteschlange deutlich in der Überzahl. Die Tochter ist daran, umzuziehen. Die Mutter sagt:

«Das lässt sich nicht verschieben.»

Und deswegen stehe man nun eben am Tag der Wiedereröffnung in der Warteschlange. Vorbestellt haben die beiden nichts, aber vorgängig geprüft, ob alles, was sie brauchen, an Lager ist.

Mitarbeitende stehen Spalier

Weiter hinten steht eine Frau an mit mehreren Kartons im Einkaufswagen vor sich, sie will Ware retournieren. Dass sie das zum erstmöglichen Zeitpunkt tut, war für sie klar. Denn bei der defekten Ware handelt es sich um einen Wickeltisch. Schnell ist klar, dass wohl kaum jemand der über hundert Wartenden ohne guten Grund in der Kälte ausharrt.

Die eintretenden Kundinnen und Kunden werden herzlich begrüsst. Bild: Pius Amrein (1. März 2021)

Als das Warten schliesslich ein Ende hat, geht alles zügig voran. Die Leute strömen in die Filiale. Auf der Treppe hinauf zum Ausstellungsbereich stehen Ikea-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter Spalier. Sie wedeln mit Plüschherzchen, winken mit deren Plüschärmchen. Einige klatschen und rufen den Kundinnen und Kunden zu:

«Schön sind Sie wieder da!»

Das findet auch Filialleiter Ola Jörnmark, als er erklärt, dass sich für die Ikea Rothenburg im Bezug auf die Schutzmassnahmen nicht viel verändert hat. Gewährte die Ikea Ende vergangenes Jahr pro 20 Quadratmeter Ladenfläche einer Person Einlass, sind es nun deren 25. So können sich nun zirka 800 Personen gleichzeitig in der Filiale aufhalten.

Jörnmark geht nicht davon aus, dass man schon am Wiedereröffnungstag an die Kapazitätsgrenzen stösst. Das könne wohl an Samstagen vorkommen, sagt er. Ist das der Fall, wird der Eingang im Parkhaus vorübergehend geschlossen.



Ist der Ausstellungsbereich einmal erreicht, merkt man nicht, dass das Einrichtungshaus mehrere Monate geschlossen war. Es gibt keinen Run auf bestimmte Produkte, und wie schon vor dem zweiten Lockdown gibt es weder Gedränge noch Staus. Zudem tragen alle Besucherinnen und Besucher die obligate Maske und halten die aktuell gültigen Verhaltens- und Abstandsregeln ein.