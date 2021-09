Reportage «Wir schliessen niemanden aus» – so gehen Luzerner Betriebe mit der Zertifikatspflicht um Seit Montag gilt in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens eine Zertifikatspflicht. Ein Augenschein zeigt: Der gegenseitige Umgang bei den Kontrollen ist unproblematisch. Doch das Thema bleibt heikel. Pascal Studer 13.09.2021, 18.07 Uhr

Beim Eingang des Bourbakis in Luzern ist alles bereit. Ein junge Frau, die gerade das Gebäude betreten möchte, zeigt ihr Covid-Zertifikat zusammen mit einem Ausweis. Der Kontrolleur scannt das Zertifikat, gleicht es mit dem Ausweis ab. Einlass gewährt, alles vorbildlich. Mit desinfizierten Händen und Maske betritt sie das Bourbaki.

Ebenfalls im Gebäude ist Josef Birrer. Der Leiter der Stadtbibliothek sitzt in seinem Büro, die Beine sind übereinandergekreuzt. «Die Zertifikatspflicht hat uns vor keine Probleme gestellt», erzählt er. Unter der Leitung der Stiftung Bourbaki Panorama Luzern habe man sich zusammen mit den anderen Geschäften und Institutionen im Gebäude – unter anderem dem Kino, Barbetrieb und Museum – vorbereitet und war so für den heutigen Tag bereit.

Im Zwiespalt zwischen Fürsorge und Inklusion

Der Bundesrat hat vergangene Woche angesichts der epidemiologischen Lage die Schrauben wieder angezogen. Während sich die Zertifikatspflicht bislang auf wenige Bereiche wie beispielsweise Diskotheken beschränkt hat, gilt diese ab Montag auch für grosse Teile des öffentlichen Lebens – etwa für Innenbereiche von Restaurants, Theatern, Kinos, Museen oder für private Anlässe wie Hochzeiten. Ausgenommen von der neuen Richtlinie sind beispielsweise der öffentliche Verkehr, religiöse Veranstaltungen und Anlässe zur politischen Meinungsbildung bis 50 Personen oder personenbezogene Dienstleistungen wie Coiffeursalons oder therapeutische Beratungsangebote.

In die Stadtbibliothek kommen täglich rund 500 Personen. Ob Birrer aufgrund der Zertifikatspflicht einen Besuchereinbruch befürchtet? Er verneint: «Während der letzten Monate haben wir gemerkt, wie treu unsere Kundschaft ist», sagt er. Auch wenn er, wie er selber sagt, «umsetzt, was gefordert ist», will er für Personen ohne Zertifikat ein möglichst breites Angebot ermöglichen. So habe man etwa vor dem Eingang einen Abholservice eingerichtet. «Zudem haben wir eine zusätzliche Telefonnummer eingerichtet und die Anrufzeiten verlängert», sagt er. Er betont: «Wir schliessen niemanden aus.»

Diese Einstellung existiert auch in anderen Betrieben. Etwa im Restaurant Tibits im Obergeschoss des Luzerner Hauptbahnhofs.

Unkomplizierte Kontrolle beim Restaurant Tibits in Luzern. Bilder: Nadia Schärli

Es ist gerade Mittag, eine Schlange von etwa acht Personen steht vor dem Lokal. Die Geschäftsführerin Claudine Kussin kontrolliert die Zertifikate gleich beim Eingang. So ist gewährleistet, dass nur Personen, die geimpft, genesen oder getestet sind, ins Restaurant kommen können. «Die Leute sind sehr angenehm, zeigen die Zertifikate und die Ausweise jeweils ohne Umschweife», sagt sie mit freundlicher Stimme. Wenn jemand dennoch keines dabeihätte, sei Verständnis da: «Die Gäste sitzen dann einfach draussen.»

Drei Organisationen kontrollieren Wer ist im Kanton Luzern für die Kontrolle der ausgeweiteten Zertifikatspflicht zuständig? Es sind drei verschiedene Organisationen: Die Polizei kümmert sich um die Gaststätten, das Lebensmittelinspektorat um die produzierenden Lebensmittelbetriebe und die kantonale Industrie- und Gewerbeaufsicht (Kiga) um öffentlich zugängliche Betriebe wie Fitnesscenter, Kinos, Zoos oder Museen. Dies gab gestern der für die Kiga zuständige Mediensprecher, René Baumann, bekannt. Geprüft werde im Rahmen üblicher Kontrollen, aber auch auf Hinweis Dritter und in Form von Stichproben. Dabei könnten Sanktionen sowohl gegen Gäste wie auch Betriebe (bis hin zur Schliessung) verhängt werden. Wie bis anhin werde man, «nach dem bewährten Prinzip der Beratung und Überzeugungsarbeit vorgehen». (cpm)

Das Restaurant sei gut gefüllt – trotz des schönen Wetters, sagt Kussin. Dennoch mache sie sich über die Zertifikatspflicht auch ihre Gedanken. «Ich bin leidenschaftliche Gastronomin und will niemanden ausgrenzen», sagt sie. Dass ihr Stammkunden mitgeteilt haben, dass sie wegen der neuen Richtlinie nicht mehr kommen würden, hat sie nachdenklich gemacht. Sie verstehe allerdings die Massnahme und sei sich über ihre Fürsorge sehr bewusst.

Zertifikatspflicht löst Abo-Kündigungen aus

Dass Personen wegen der Zertifikatspflicht nicht mehr kommen, kennt auch Willi Zihlmann. Er ist Inhaber des Fitnesscenters Connection in Wolhusen. Von Kleinkindern über ambitionierte junge Erwachsene bis zu Pensionärinnen und Pensionären arbeitet er und sein Team mit allen, die ihre körperliche und mentale Gesundheit verbessern wollen. Er sagt: «Wegen der Zertifikatspflicht haben rund 5 Prozent unserer Kundinnen und Kunden ihr Abo gekündigt.»

Das Fitnesscenter Connection Wolhusen hat auf die Zertifikatspflicht reagiert – und kurzerhand ein Outdoor-Angebot eingerichtet.



Der finanzielle Aspekt ist für Zihlmann zweitrangig. Es sei etwa möglich, das Abo bis im Januar – der Bundesrat hat die Zertifikatspflicht vorläufig bis am 24. Januar befristet, behaltet sich aber vor, diese auch früher zu beenden – zu sistieren. Er sagt: «Die Leute müssen dranbleiben, damit der Fortschritt, den sie gemacht haben, nicht verloren geht.»

Damit dies möglich bleibt, hat Zihlmann in zwei Aussenbereichen provisorische Trainingsanlagen errichtet. «So können auch die Personen ohne Zertifikat trainieren», sagt er. Man habe «ziemlich Gas gegeben». Natürlich habe er aber das Ziel, die abgesprungenen Abonnentinnen und Abonnenten wieder zurückzuholen. «Wir stehen mit allen in Kontakt», so Zihlmann. Klar ist für ihn, dass ein erneuter Shutdown verhindert werden muss: «Das würde uns finanziell schwer treffen.»

Wohlwollen und Pragmatismus

Die Zertifikatspflicht dient gemäss Bundesrat vor allem dazu, die Pandemie einzudämmen und eine Überlastung der Spitäler zu verhindern. Dort ist die Lage nach wie vor angespannt. Auch im Luzerner Kantonsspital. «Die Auslastung der Covid-19-Stationen sowie der Intensivstationen (IPS) des Luks lag und liegt noch immer konstant auf hohem Niveau», sagt Sprecherin Angela Lötscher. Tatsächlich ist derzeit die Auslastung im Kanton Luzern bei über 80 Prozent – kurz vor dem Herbst, in welchem die Gesundheitsbehörden eine höhere Zirkulation des Virus befürchten.

Auch Alena Burger ist sich dieser Problematik bewusst. Sie arbeitet neben ihrem Studium in Rechtswissenschaften im Service im Seebistro Luz. Während sich die meisten eher zurückhaltend über die Zertifikatspflicht äussern, ist für sie klar: «Ich bin für das Zertifikat.» Wie beim Tibits sei die Kontrolle auch im Luz unproblematisch gewesen. «Es gab sogar mehr Leute als sonst», so Berger.

Der Augenschein zeigt: Die Zertifikatspflicht scheint nicht so stark zu polarisieren, wie viele vielleicht angenommen haben. Auffallend ist vor allem das gegenseitige Wohlwollen und Pragmatismus bei den Kontrollen. Dennoch bleibt das Thema kontrovers. So kontrovers, dass einige Unternehmen oder Betroffene keine Auskunft geben wollten.