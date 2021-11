Hunde helfen bei der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest

Reportage «Wo esch s' Säuli? Suech!»: Spürnasen helfen bei der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest Der Kanton Luzern intensiviert die Vorbereitung für einen möglichen Ausbruch der Tierseuche. In Neuenkirch kam bei der erneuten Probe des Ernstfalls erstmals ein speziell ausgebildeter Spürhund zum Einsatz. David von Moos 0 Kommentare 05.11.2021, 10.56 Uhr Merken Drucken Teilen

Der Morgen dieses Herbsttages beginnt stürmisch. Über der Zentralschweiz hängen dichte Wolken, es regnet und der Wind rüttelt an den Bäumen. Das Sturmtief Hendrik erreicht gerade seinen Höhepunkt.

Im Chüserainwald, östlich neben der Autobahn A2 zwischen Neuenkirch und Sempach, macht Hundeführer Silvio Covi (66) aus Udligenswil seine 4-jährige Labrador-Retriever-Hündin Tsara für eine Tierseuchenübung bereit. Ihr Ziel: Von einem gefährlichen Virus befallene tote Wildschweine aufspüren.

Zum ASP-Suchhund ausgebildet: Das 4-jährige Labrador-Retriever-Weibchen Tsara hat nicht nur eine gute Nase, sondern folgt ihrem Besitzer aufs Wort. Bild: Dominik Wunderli (Neuenkirch, 21. Oktober 2021)

Zum zweiten Mal übt der Veterinärdienst des Kantons Luzern zusammen mit dem Zivilschutz, der Abteilung für Natur, Jagd und Fischerei und der Abteilung Wald der Dienststelle Landwirtschaft und Wald die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Feld. Der Bund stuft die Gefahr für Schweine durch die ASP als gross ein. Im Kanton Luzern wurde der Ernstfall bereits im Herbst 2020 simuliert. Dieses Mal wird die Suche nach Fallwild neu von einem speziellen Vierbeiner unterstützt.

Alleine auf den Riecher verlassen

Covi rüstet seine Hündin Tsara mit einem GPS-Halsband aus. Dieses sendet die Positionssignale direkt an das GPS-Gerät, das sich Covi um den Hals hängt: «So können wir die Suche aufzeichnen und die Fundstellen genau markieren. Das ermöglicht uns auf einfache Art, die abgesuchte Fläche nachzuweisen und damit auch den Überblick und die Kontrolle zu behalten.»

Modernste Technik ergänzt die tierischen Sinne: Das GPS-Gerät, das mit dem Halsband des Hundes verbunden ist. Bild: Dominik Wunderli (Neuenkirch, 21. Oktober 2021)

Noch sitzt der junge Spürhund, den Covi seit vergangenem November extra für die Tierseuchenbekämpfung trainiert hat, brav neben ihm. Tsara gehört zu den allerersten Spürhunden in der Schweiz, die speziell für den Einsatz gegen die ASP ausgebildet wurden. Dazu hat sich Covi im letzten Jahr zusammen mit drei anderen Hundeführerinnen und Hundeführern zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Gemeinsam haben sie bereits fünf ASP-Hunde ausgebildet, die auf die Suche und das Auffinden von Kadavern von ASP-befallenen Wildschweinen spezialisiert sind. Bisher sind die Spürnasen laut Covi schon in verschiedenen Kantonen bei Übungen zum Einsatz gekommen. «Für den Ernstfall sind wir und unsere Vierbeiner bereit.» Mit den Kantonen Aargau und Thurgau habe man schon Zusammenarbeitsverträge unterzeichnet.

Arbeitsgemeinschaft im Dienste der Allgemeinheit Bild: ASP-Spürhunde Schweiz Aufwendiges Training Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen – auch bei der Spürhundearbeit. In der Ausbildung werden sowohl Hunde als auch ihr/e Führer/in geschult und begleitet, sodass nach erfolgreichem Abschluss ein gut ausgebildetes Team für die Seuchenbekämpfung zur Verfügung steht.



Die Arbeitsgemeinschaft ASP-Spürhunde Schweiz ist eine Gruppe von 4 Hundeführerinnen und Hundeführern mit insgesamt 5 Hunden, die sich auf die Suche und das Auffinden von Kadavern von Wildschweinen, die mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) befallen sind, spezialisiert haben. Die Arbeitsgemeinschaft besteht aus Hans Döbeli, Katja Leicht, Silvio Covi, Regula Ryter (von links) mit ihren Spürhunden. (dvm)



Auf den Hund gekommen ist Covi schon länger. «Als vor einigen Jahren der in Holzverpackungen eingeschleppte asiatische Laubholzbockkäfer zu einem Problem wurde, habe ich 2014 meinen damaligen Hund in Österreich auf das Aufspüren der invasiven Insekten ausgebildet.» Im Falle der ASP-Ausbildung werden dazu Wildschweinkadaver oder Teile davon in verschiedenen Verwesungsstadien verwendet.

So auch im fiktiven Sperrgebiet im Chüserainwald. Am Vortag wurden stellvertretend für das Fallwild mehrere Köder versteckt. Diese muss Tsara finden. Auch Covi weiss nicht, wo und wie viele «Wildschweine» liegen.

Ein am Vortag ausgelegter Wildschweinkadaver. Bild: Dominik Wunderli (Neuenkirch, 21. Oktober 2021)

Es ist das erste Mal, dass bei einer Luzerner Tierseuchenübung Spürhunde zum Einsatz kommen. Das Interesse in Fachkreisen ist gross, zahlreiche Gäste aus anderen Kantonen wohnen der Suchaktion bei. «Die für die Übung verwendeten Wildschweinteile kommen vom Metzger und stammen aus regionaler Jagd», erklärt Leonie Konrad, die amtliche Tierärztin des kantonalen Veterinärdiensts, welche die Übung leitet.

Nach einer kurzen Übungsbesprechung geht die Suche los. «Wo esch s’ Säuli? Suech!», ruft Covi seiner Hündin Tsara zu, die unverzüglich gegen den Wind losläuft. Covi folgt dem Hund mit etwas Distanz. Laub raschelt, Äste knacken. Es riecht nach Herbst – und für Tsara vielleicht schon bald nach Wildschwein.

Immer schön der Nase entlang: ASP-Suchhündin Tsara mit Herrchen Silvio Covi unterwegs im Chüsenrainwald. Bild: Dominik Wunderli (Neuenkirch, 21. Oktober 2021)

Das dichte Unterholz, Wurzeln, Baumstrünke, stachlige Brombeerstauden und kaum sichtbare Vertiefungen – etwa von Fuchs- oder Dachsbauten – machen die Suche für den Menschen tückisch. «Da ist der Spürhund gegenüber gewöhnlichen Suchtrupps klar im Vorteil», so Covi. Für die Absuche eines Sperrgebiets mit einer Fläche von etwa 4 Hektaren brauche er mit Tsara lediglich rund eineinhalb Stunden.

Das unwegsame Gelände macht aber auch Covi nur wenig Mühe. Der pensionierte Forstingenieur, der lange für den Kanton Luzern im Dienst stand, kennt sich aus im Wald. Ausserdem führt er einen Haselstock mit sich, der das Fortkommen im unebenen Terrain erleichtert. Sicher eilt er seinem Spürhund durch das Dickicht hinterher. Ohne das reflektierende GPS-Halsband wäre Tsara manchmal fast unsichtbar.

Begeisterter Hündeler und erfahrener Suchhundeführer: Silvio Covi aus Udligenswil. Bild: Dominik Wunderli (Neuenkirch, 21. Oktober 2021)

Nicht immer klappt es auf Anhieb

Der Herbstwind rauscht noch immer durch das farbige Blätterdach des Laubwaldes. Auch in Bodennähe bläst es ziemlich stark. Normalerweise würde Covi mit Seifenblasen immer wieder überprüfen, woher der Wind weht, und mit seinem Hund entsprechend in diese Richtung suchen.

«Der ständig drehende Wind erschwert die Suche für Spürnasen massgeblich.»

Dennoch scheint Tsara die Wildschweinfährte aufgenommen zu haben. Sie folgt einer für den Menschen unsichtbaren Spur, dem süsslichen Geruch verwesenden Fallwilds, das der Mensch im Freien nur in unmittelbarer Nähe zum Kadaver wahrnimmt. Covi ist jetzt besonders wachsam, folgt seinem Hund, kontrolliert, kommandiert ihn. Systematisch wird die mögliche Fundstelle eingegrenzt. Der Hund beschreibt dabei einen Zickzack-Kurs. «Dadurch gewöhnt sich seine Nase nicht an den Geruch, die Suche wird verlässlicher.» Besonders wichtig sei, den Hund über sein Verhalten «lesen» zu können.

ASP-Spürhunde sind mit GPS-Halsbändern ausgerüstet. Pro Hund wird ein Track erfasst. Auf dem Handgerät kann der Hundeführer die Flächenabdeckung überwachen und nach Bedarf verfeinern. Die Auswertung des rund 10 Hektaren grossen Suchgebiets «Aaholz» im Kanton Thurgau zeigt die Abdeckung durch die vier eingesetzten Suchhunde. Weitere Auswertungen sind möglich (etwa Track der Hundeführer). Sie sind hier aus Gründen der Übersicht nicht dargestellt. Screenshot: ASP-Spürhunde Schweiz

Plötzlich wird Tsara unruhig, läuft nervös auf und ab. Der Wind ist etwas abgeflaut. «Jetzt hat sie das Wildschwein wohl gefunden», erklärt Covi. Kurze Zeit später kehrt sie mit dem am Halsband befestigten Strick in der Schnauze zurück.

Sobald das tote Wildschwein gefunden ist, nimmt Suchhündin Tsara den grünen Strick, der am GPS-Halsband hängt, in die Schnauze. Bild: Dominik Wunderli (Neuenkirch, 21. Oktober 2021)

Covi fordert Tsara auf, ihn zur Fundstelle zu führen. Da macht der Hund kehrt und läuft wieder Richtung Fundstelle, setzt sich ein paar Meter weg vom Kadaver hin. «Es ist wichtig, dass der Hund nie zu nahe an den Kadaver kommt.» Sonst könne das Tier selbst zur Verschleppung der ASP beitragen. Der Hundeführer tätschelt seinen Vierbeiner, lobt ihn überschwänglich und reicht Tsara die Belohnung für den ersten Fund.

Nach dem Fund und der verdienten Belohnung beruhigt sich ASP-Suchhündin Tsara wieder. Gut erkennbar der graue GPS-Sender am neongelben reflektierenden Halsband.

Bild: Dominik Wunderli (Neuenkirch, 21. Oktober 2021)

Auch Übungsleiterin Leonie Konrad ist bisher sehr zufrieden. «Der Hundeführer schafft mit seinem Vierbeiner in knapp zwei Stunden eine Fläche, für die sonst 20 Mann rund einen halben Tag brauchen.» Es sei klar, dass der Kanton im Ernstfall deshalb auch auf den Einsatz von Spürhunden setzen würde.

Tsara stillt derweil ihren Durst. Danach warten auf sie und Hundeführer Covi noch weitere «Wildschweine».

Und so könnte die Suche weitergehen:

So sieht die Suche nach Wildschweinkadavern in der Realität aus. Im Einsatz sehen wir hier Spürhündin Xina, den Labrador-Retriever von Hans Döbeli. Video: ASP-Spürhunde Schweiz