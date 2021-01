Gastronomie Das Restaurant Cha Cha Luzern bleibt dauerhaft geschlossen Der Fortbestand des thailändischen Restaurants Cha Cha in der Stadt Luzern stand dieses Jahr bereits auf der Kippe. Nun ist einem Aushang zu entnehmen, dass es geschlossen bleibt. 31.12.2020, 18.40 Uhr

(spe) Nach einem Hin und Her zwischen Kündigungen und Hoffnung in diesem Sommer schliesst das Restaurant Cha Cha Luzern nun offenbar doch dauerhaft. Dies besagt ein Informationsschreiben am Eingang des Lokals: