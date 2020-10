Restaurant im Bistrostil: In der ehemaligen Galerie Fischer in Luzern soll sich Kulinarik zur Kunst gesellen Geplant sind an der Haldenstrasse 19 im Parterre nebst drei Läden ein Gastrobetrieb mit 50 Plätzen. Sandra Monika Ziegler 05.10.2020, 16.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die renommierte Galerie Fischer an der Luzerner Haldenstrasse 19 ist schon länger Geschichte. Sie hat ihren Standort bereits vor drei Jahren aufgegeben. Dass Fischer die Haldenstrasse verlassen hat, ist nun auch am imposanten Gebäude sichtbar. Die goldenen Lettern «Fischer» wurden entfernt. Oberhalb der Eingangstüre steht nur noch «Galerie» geschrieben. Das Haus wurde im Mai 2017 an die Lindenpark AG in Meggen verkauft.