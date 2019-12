Restaurant Seehaus beim Luzerner Lido bleibt nach Terrassenbrand geschlossen In der Nacht auf Montag ist es beim Restaurant Seehaus in der Stadt Luzern zu einem Brand gekommen. Aufgrund eines elektrotechnischen Defektes geriet die Holzterrasse in Brand. 23.12.2019, 14.38 Uhr

Die Holzterrasse brannte lichterloh. Bild: Luzerner Polizei

(zfo) Am Montag, kurz vor 1.30 Uhr, wurde der Luzerner Polizei gemeldet, dass beim Restaurant Seehaus in Luzern ein Feuer ausgebrochen ist. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Teil der Holzterrasse und der Dachkonstruktion in Brand, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Das Seehaus i