Die kleinen Luzerner Restaurants bleiben wohl noch zu – So verhalten Sie sich als Gast Die Wirte sind auf eine harte Probe gestellt. Vielen fehlt es am Platz, um die Distanzregeln einzuhalten. Die Stadt Luzern könnte Boulevardflächen freigeben, doch entschieden ist noch nichts. Sandra Monika Ziegler 07.05.2020, 18.26 Uhr

Filou & Bengel an der Morgartenstrasse 7 öffnen vorerst nicht. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 7. Mai 2020)

«Wir verlangen nicht Geld, sondern Platz», sagt Patrick Grinschgl, Präsident Gastro Region Luzern. Damit wendet er sich an die Stadt Luzern: «Die Stadt könnte den öffentlichen Grund ohne Auflagen zur Verfügung stellen. Die Restaurants, die eine Boulevardfläche betreiben, sollten grosszügiger raus stuhlen dürfen, also mehr Platz bekommen. Und zwar kostenlos.» Fehle der Aussenplatz, könnten beispielsweise auch Parkplätze oder nahe gelegene öffentliche Flächen zum Wirten frei gegeben werden, so Grinschgl weiter.

Patrick Grinschgl Bild: PD

Ansonsten seien die jetzt aufgestellten Regeln klar und man werde sehen, wie sich diese umsetzen lassen. Für kleinere Betriebe sieht Grinschgl wegen der kleinen Fläche aber grössere Probleme. «Hier stellt sich dann bald einmal die Frage, ob sich ein Öffnen überhaupt rechnet.» Einige wollen dies trotzdem wagen, auch um ihre Präsenz zu markieren.

Zwei-Meter-Regel für viele nicht umsetzbar

Recherchen unserer Zeitung haben ergeben, dass viele kleinere Betriebe auf eine Wiedereröffnung verzichten oder noch zuwarten. So auch die Barbès Bar. Aus Platzgründen setzen sie weiterhin auf Take-away, das sie seit dem 18. März anbietet. Die Bar bleibt geschlossen.

Für viele ist die Einhaltung der Zwei-Meter-Regel schlicht nicht umsetzbar. Kleine Betriebe mit Aussenfläche hoffen auf schönes Wetter und die Lockerung der Abstandsregeln, dann urteilen sie neu. Die Betriebe, die am Montag öffnen, haben sich individuell gewappnet.

So auch das Restaurant Caravelle beim Löwenplatz. Hier hatte man schnell nach dem Lockdown auf Take-away umgestellt. Und jetzt werden Tische entfernt, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. «Wir probieren es, wir werden öffnen, mal sehen, ob das geht», sagt Mitpächter Qani Limani. Sie werden Bodenmarkierungen anbringen, auf Stellwände und Plexiglasscheiben werde aber verzichtet. Die Bar beim Eingang könne nicht genutzt werden, die Barhocker wurden entfernt.

Sylvia und Peter Wiesner, die das Restaurant Schiff und die Antipasteria La Barca Unter der Egg betreiben, stellen sich auf eine Teilöffnung ein.

Bild: Dominik Wunderli (11. Mai 2017)

«Wir können den Betrieb noch nicht voll auffahren. Wir beginnen mal Unter der Egg», erklärt Peter Wiesner. Bei den Wiesners werden Masken getragen, doch, so Sylvia Wiesner:

«Unsere Masken sind farblich auf das Interieur und die Arbeitskleidung abgestimmt und kommen rot daher. Wir wollen, dass die Gäste Freude am Besuch haben und nicht das Gefühl haben, sie seien in einem Operationssaal.»

Da Gäste beim Besuch den Namen und die Telefonnummer angeben müssen, haben sich die Wiesners eine Verlosung ausgedacht: «Wir sammeln Namen und Telefonnummer und losen wöchentlich einen Gutschein für 50 Franken aus. Die Gewinner werden dann per SMS informiert.»

So verhalten Sie sich als Gast Wer als Vierergruppe einen Restaurantbesuch plant, sollte sich vorgängig beim Betrieb melden. Denn mit der Zwei-Meter-Regel ist die Anzahl der Tische begrenzt. Die zwei Meter gelten von Schulter zu Schulter und von Rücken zu Rücken – auch wenn man vor dem Lokal auf Einlass wartet. Der Mindestabstand gilt nicht, wenn es eine Trennwand zwischen den Tischen hat. Mehr als vier Personen sind nicht erlaubt, ausser es handle sich um eine Familie – oder der Tisch weist eine entsprechende Länge auf. Vor Betreten der Lokalität müssen alle die Hände waschen. Der Wirt stellt dazu Händehygienestationen auf. Auch wenn am Nebentisch Bekannte gesichtet werden, darf man dort nicht absitzen. Gästegruppen dürfen nicht durchmischt werden. Nur so kann nachvollzogen werden, wer mit wem unterwegs war. Im Lokal muss prinzipiell gesessen werden. An der Bar stehen ist Tabu. Die grundsätzlichen Abstandsregeln gelten auch bei der Benutzung der sanitären Anlagen, jedoch nicht auf dem Weg dorthin. Auch das Kreuzen mit dem Personal ist erlaubt. Betriebe machen mit Bodenmarkierungen auf die geforderte Distanz aufmerksam. Alle Bestellungen nimmt die gleiche Bedienung entgegen. Ein Nachbestellen bei einem anderen Kellner ist nicht erlaubt. Denn der Wirt muss über 14 Tage Auskunft geben können, welche Tische welches Personal bedient hat. Die persönlichen Daten werden vom Restaurantbetreiber nach 14 Tagen vollständig vernichtet. Bezahlen mit Karte wird bevorzugt. Es kann gut sein, dass das Servicepersonal keine Maske trägt – das ist erlaubt: Maskentragen ist lediglich eine Empfehlung und keine Pflicht. Erarbeitet wurde das Schutzkonzept in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen sowie dem Bundesamt für Gesundheit (BAG), dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) und der Gastrosuisse. Es gilt für alle Anbieter gastronomischer Dienstleistungen, ausgenommen sind Schulen. Kontrollen führen die kantonalen Behörden durch. (sam)

Kaffee gibt’s nur ohne Zeitung

Nebst den Abstandsregeln gelten weitere Vorschriften. Die Gastro Suisse hat dazu ein Schutzkonzept auf ihrer Homepage aufgeschaltet. Wer zum Morgenkaffee die Zeitung lesen will, muss verzichten. Es sei denn, er nehme seine eigene Zeitung mit. Denn alles, was mehrere Gäste nutzen könnten, darf aktuell nicht zur Verfügung gestellt werden. Keine Menage auf den Tischen, gemeinsame Brotkörbchen oder die Pfeffermühle bleiben weggeräumt. Die Umsetzbarkeit liegt bei den Wirtinnen und Wirten.

Viel zu Reden gibt die Pflicht, von Gästen Name, Telefonnummer und Besuchszeit aufzuschreiben. Auch muss der Betreiber wissen, welche der Angestellten welche Tische bediente. «Das hält Gäste ab, das riecht nach Überwachungsstaat. Wer will schon solche persönlichen Daten preisgeben, wenn nur ein Bier, ein Kaffee oder ein Glas Wein konsumiert wird. Was wenn der Gast unbekannt ist? Ich kann ja nicht auch noch nach dem Ausweis fragen», sagt eine Wirtin.