Restwasser bei Kraftwerken: Der Kanton Luzern lässt die Fische im Stich

Ariel Luedi, Besitzer des Hammer-Guts in Cham möchte das alte Wasserkraftwerk seines Anwesens modernisieren und wieder in Betrieb nehmen um Strom für sich und rund 200 Haushalte zu produzieren. Nachdem Behörden das Projekt grünes Licht gegeben hatten, verhindert der WWF die Weiterführung mit einer Einsprache.Das Bild zeigt das Gebäude in dem sich die alte Turbine befindet und eine neue eingebaut werden soll.Zuger Zeitung/Stefan Kaiser