Retten Schweizer die Saison? Zahl der Logiernächte in Zentralschweizer Hotels bricht drastisch ein Von Januar bis Mai waren in der Zentralschweiz nur 16,5 Prozent der Hotelbetten besetzt. Ein Monat sticht besonders hervor und Hotels in der Stadt haben mehr zu leiden als jene auf dem Land. Alexander von Däniken 06.07.2020, 17.16 Uhr

Normalerweise geben aktuelle Zahlen des Bundesamts für Statistik zu den Logiernächten Anlass zur Freude: Jedes Jahr werden in der Tourismusregion Luzern/Vierwaldstättersee mehr Übernachtungen registriert. Wegen der Coronakrise sind die aktuellsten Zahlen nun aber alles andere als normal.

Von Januar bis Mai dieses Jahres sind in der Tourismusregion (alle Zentralschweizer Kantone ohne Zug) kumuliert 661'412 Logiernächte gezählt worden – das ist nicht einmal die Hälfte der Vorjahresperiode. Die Bettenauslastung ist im gleichen Zeitraum von 40,2 auf 16,5 Prozent gesunken, wie folgende Grafik zeigt:

Besonders der Monat Mai ist augenfällig: Gab es 2019 noch knapp 360'000 Logiernächte, waren es dieses Jahr nur rund 71'000.

«Schweizerhof» seit knapp drei Monaten wieder offen

Das Hotel Schweizerhof in Luzern ist besonders stark von der Krise betroffen: Das Fünfsternehaus hat wegen der fehlenden Nachfrage vom 18. März bis am 10. Mai seinen Betrieb sogar ganz eingestellt. Jetzt pendelt die Bettenauslastung zwischen 5 und – an seltenen Tagen – 50 Prozent, wie Patrick Hauser sagt. Der FDP-Kantonsrat führt das Hotel zusammen mit seinem Bruder Mike.

«Immerhin konnten wir im Bereich Gastronomie die Kurzarbeit stark reduzieren», sagt Patrick Hauser. Auch bei den Banketten kündige sich eine gewisse Erholung an. Im Bereich Hotellerie sei die Lage nach wie vor angespannt. Entlassungen seien derzeit kein Thema:

«Wir setzen alles daran, die Schweizerhof-Familie beisammen zu halten.»

Dazu zähle auch, den Gästen trotz Absagen von Blue Balls und World Band Festival sowie der noch unklaren Austragung des Lucerne Festivals etwas zu bieten: Das Hotel Schweizerhof hat in kurzer Zeit das «Schweizerhof unplugged» organisiert. Vom 1. bis 25. Juli treten verschiedene Schweizer Musiker auf, «in einem intimen Rahmen unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln», so Hauser. Die Nachfrage sei bisher gut. Unabhängig davon frequentieren vor allem Schweizer das Hotel. «Ende Jahr werden wir einen Rekord beim Anteil an Schweizer Gästen verzeichnen», sagt Patrick Hauser. Für ihn ist das trotz Dankbarkeit für die Solidarität ein schwacher Trost.

Schliesslich ist der Tourismus aus den Hauptmärkten USA und Asien komplett zusammengebrochen. Wann sich der internationale Tourismus erholt, ist nicht absehbar. «Im besten Fall zieht der internationale Tourismus schon nächstes Jahr an.»

Schweizer klar in der Mehrheit

Dass sich überwiegend Schweizer in den Hotels der Region einquartieren, zeigen auch die Zahlen. Von den 71'543 Logiernächten im Mai 2020 stammten 65'201 von Inländern. Mit viel Abstand – nach vorne wie nach hinten – folgten 2658 Übernachtungen von Deutschen. Im Mai 2019 stammte etwas mehr als ein Drittel der Logiernächte von Schweizern (126294). Es folgten 46'126 Logiernächte von Gästen aus Indien und 36'244 Logiernächte von US-Amerikanern.

Auffallend ist heuer, dass einzelne Gäste für eine hohe Verweildauer gesorgt haben. So sorgten etwa im April zwei Gäste aus Polen für 155 Logiernächte. Die genauen Gründe sind laut Sibylle Gerardi, Leiterin Unternehmenskommunikation von Luzern Tourismus, nicht bekannt: «Es kann sich um gestrandete Gäste handeln oder um Personen, die einen solch langen Aufenthalt geplant haben.»

Gerardi bestätigt den hohen Anteil an Schweizer Gästen. Sie verweist auf eine Umfrage, die Luzern Tourismus unter den Hotels und anderen Leistungserbringern gemacht hat:

«Demzufolge wird von mehr Gästen aus der Westschweiz berichtet, aber auch von Gästen aus diversen Regionen der Schweiz, die zum ersten Mal in der Zentralschweiz sind.»

Wobei die Hotels auf dem Land und in den Bergen momentan stärker profitieren als jene in der Stadt. «Nun hoffen wir, dass dieser Trend mit neuen Schweizer Gästen in unserer Region anhält.»