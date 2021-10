Kanton Luzern Kündigungswelle und fehlende Bewilligungen: Turbulente Zeiten beim Rettungsdienst Seetal Lange Arbeitszeiten, Freistellungen, Mobbing: Eine Aufsichtsbeschwerde hat diverse Missstände beim Rettungsdienst zu Tage gefördert. Kritisiert wird besonders der ehemalige Geschäftsführer. Die Behörden haben wohl nicht so genau hingeschaut. Reto Bieri Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.00 Uhr

Dass beim Rettungsdienst Seetal (RD) nicht alles rund läuft, wurde diesen Sommer publik. Eine Person, die namentlich nicht genannt werden will, hatte im Mai eine Aufsichtsbeschwerde bei der kantonalen Dienststelle Gesundheit und Sport (Dige) eingereicht. Die Vorwürfe wiegen schwer: fehlende Bewilligungen, Verletzung des Arbeitsrechts, fristlose Entlassungen, Qualitätsmängel in der Ausbildung sowie steuerrechtliche Aspekte. Zwar wies die Dige die Aufsichtsbeschwerde ab – doch die Vorwürfe sind nicht vom Tisch. Das zeigt unter anderem ein Artikel, den der «Seetaler Bote» kürzlich publiziert hat.

Beim Rettungsdienst Seetal kam es dieses Jahr zu vielen Abgängen.



Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 17. August 2021)

Im Zentrum der Vorwürfe steht der ehemalige Geschäftsführer Günther Becker, der Ende September nach acht Jahren pensioniert wurde. Unter anderem soll er Mitarbeitende gemobbt haben. Die Regionalzeitung beruft sich auf ein Papier, das die Person, welche die Aufsichtsbeschwerde verfasste, im April dem Vereinsvorstand geschickt hatte. Darin wird die Freistellung oder fristlose Entlassung von Becker gefordert.

Eine Person, die beim RD Seetal gearbeitet hat, bestätigt gegenüber unserer Zeitung, es sei zu Mobbing gekommen. Der von dieser Person miterlebte Fall sei aber nicht von Becker ausgegangen, sondern ihm gemeldet worden. Passiert sei nichts, die mobbende Person sei gedeckt worden. Becker sagt auf Anfrage, es sei beim RD Seetal nie zu Mobbing gekommen. «Ich weise die Mobbing-Vorwürfe entschieden zurück.»

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Becker – Pflegefachmann mit Zusatzausbildung in Anästhesie- und Intensivpflege – keine Ausbildung als Rettungssanitäter oder Notarzt besitzt. Eines von beiden ist für die fachliche Leitung eines Rettungsdienstes aber notwendig, um eine Anerkennung des Interverbands für Rettungswesen (IVR) zu erhalten. Diese wiederum ist eine Voraussetzung für die kantonale Betriebsbewilligung.

Die IVR-Anerkennung besassen die Seetaler seit 2015. Offensichtlich war Beckers fehlende Qualifikation damals noch kein Problem. Wohl auch deshalb, weil er eine grosse Berufserfahrung hat. So leitete er von 1991 bis 2012 den Rettungsdienst des Luzerner Kantonsspitals. Dass Becker kein diplomierter Rettungssanitäter ist, wurde ihm bei der IVR-Re-Anerkennung im vergangenen Jahr zum Verhängnis. Nur mit einer Ausnahmebewilligung durfte er noch ausrücken, bis Ende Mai 2021. Aber auch weitere Punkte entsprachen nicht den IVR-Vorgaben. Die Seetaler erhielten die Anerkennung deshalb nur mit Auflagen, die sie innerhalb eines Jahres erfüllen mussten. Der neue Geschäftsführer Sebastian Breuer verfügt übrigens über die entsprechende Ausbildung.

Der Rettungsdienst Seetal hat die IVR-Anerkennung per Ende September erhalten, bestätigt Vereinspräsident Daniel Rüttimann. Zudem liege auch die kantonale Betriebsbewilligung vor. Der Hochdorfer Gemeinde- und Kantonsrat (Mitte) ist seit Ende Juni neuer Co-Präsident des Rettungsdiensts Seetal. Dieser ist seit seiner Gründung 1975 als privater Verein organisiert.

Ein weiterer Vorwurf an Becker lautet, er habe Dienstpläne geschrieben, die gegen geltendes Arbeitsrecht verstossen. Laut SB plante er Dienste mit 70-, 80- und sogar 99-Stunden-Wochen. Letzteren habe er selber übernommen. Gemäss geltendem Arbeitsgesetz sind maximal 50 Stunden erlaubt, davon höchstens zwölf am Stück. Becker plante regelmässig auch 24-Stunden-Schichten, früher auch solche mit 36 und 48 Stunden.

Eine Person, die anonym bleiben will, bestätigt gegenüber unserer Zeitung die langen Schichten und bemängelt ebenfalls die Dienstplanung. «Pausen konnten nicht richtig eingehalten werden, wir hatten kaum Zeit für die Umstellung von den Nacht- auf die Tagdienste.» Es werde zu wenig auf die Gesundheit der Mitarbeitenden geschaut. Weiter bemängelte die Auskunftsperson fehlende Kommunikation sowie zu wenig Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden.

Die langen Schichten führten zu einem weiteren Problem. Um in der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen ausrücken zu können, braucht es eine Bewilligung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco). Eine solche hatte der Verein bis vor kurzem aber nicht. Günther Becker sagt dazu, dem RD Seetal sei erst im vergangenen Jahr bewusst geworden, dass die 24-Stunden-Dienste nicht regelkonform sind. «Wir dachten bis dorthin, die Seco-Bewilligung sei in der kantonalen Bewilligung enthalten.»

Er habe den Antrag gestellt, die Situation arbeitsrechtlich prüfen zu lassen. Laut Insidern passierte allerdings in der Folge nicht viel. Veränderungen bräuchten Zeit, rechtfertigt sich Becker. 24-Stunden-Dienste seien besonders bei den Freelancern beliebt, die von weit her anreisen. Freelancer sind beim RD Seetal in der Mehrheit, von den rund 40 Mitarbeitenden machen sie aktuell zwei Drittel aus. Die starke Ausrichtung auf Freelancer sieht eine Auskunftsperson allerdings kritisch.

In der Zwischenzeit liegt die Seco-Bewilligung vor. «Die zuständige Kantonale Industrie- und Gewerbeaufsicht (Kiga) hat ab 1. Oktober 2021 eine Übergangsbewilligung ausgestellt bis zur definitiven Bewilligung des Seco, die ab 1. November gilt», schreibt das Gesundheits- und Sozialdepartement.

In den vergangenen Monaten ist es zu ungewöhnlich vielen Personalabgängen gekommen. Seit Anfang Jahr haben insgesamt 19 Personen den RD Seetal verlassen, sagt Co-Präsident Daniel Rüttimann. Ausgelöst worden seien die Abgänge durch Altlasten, sagt er, ohne näher darauf einzugehen. Fakt ist, dass im Frühling Freistellungen erfolgten, die hohe Wellen warfen. Sie sind Gegenstand von arbeitsrechtlichen Verfahren. Laut einer Auskunftsperson haben aus Unmut über die Freistellungen neun Personen gekündigt.

Der Personalmangel hat auch Folgen für die Einsatzfähigkeit des Rettungsdiensts. Gegenüber unserer Zeitung bestätigt Daniel Rüttimann, dass aktuell nachts nur ein Fahrzeug im Einsatz steht. Bis im Frühjahr waren es rund um die Uhr zwei. Auf die Frage, was das für die Versorgungssicherheit bedeutet, antwortet Rüttimann vage: «Der RD Seetal kann im Normalfall die Einsätze im Seetal sicherstellen.»

Ein weiterer Vorwurf dreht sich ums Geld: Der Vereinsvorstand zahlt sich pro Sitzung 500 Franken aus. Hinzu kommen jährlich 50'000 Franken Boni für die Mitarbeitenden sowie ein hohes Vereinsvermögen. Auskunftspersonen bezeichnen die hohen Beträge als problematisch, auch weil der Verein steuerbefreit ist.

Erstaunlich ist, warum die zuständigen Behörden aufgrund der Missstände nicht eingeschritten sind. Kenntnis hatten sie ja spätestens seit der Aufsichtsbeschwerde vom Mai. Diese hat die Dienststelle Gesundheit und Sport, die als gesundheitspolizeiliche Aufsichtsbehörde fungiert, wie bereits erwähnt, abgewiesen. Die Prüfung habe nichts ergeben, das die Dige veranlasst hätte, unmittelbar einzuschreiten und Sofortmassnahmen anzuordnen, schreibt das GSD. Fragwürdig ist auch, warum WAS Wirtschaft Arbeit Soziales, der für die Überprüfung der Bewilligungen und der Einhaltung des Arbeitsgesetzes zuständigen Behörde, während Jahren die fehlende Seco-Bewilligung nicht aufgefallen ist.

Der «Seetaler Bote» schreibt, gestützt auf seine Quellen, die Dige sowie Departementsvorsteher Guido Graf hätten um die brisante Situation beim RD gewusst. Es soll zu Gesprächen zwischen dem Regierungsrat und dem Vorstand gekommen sein. Dabei soll Graf vor allem auf Rüttimann Druck ausgeübt haben, die Sache in Ordnung zu bringen. Das Gesundheits- und Sozialdepartement dementiert dies auf Anfrage unserer Zeitung. Es hätten keine Gespräche stattgefunden und Graf habe keinen Druck ausgeübt. Von der Aufsichtsbeschwerde habe er Kenntnis gehabt, schreibt das GSD.

Ein Grundproblem stellt laut den Auskunftspersonen der Verein selber dar, beziehungsweise die fehlende Gewaltentrennung. Nur Mitarbeitende können Vereinsmitglieder sein. Das führt dazu, dass einige Personen eine heikle Doppelrolle als Vorstandsmitglieder und Mitarbeitende einnehmen. Aktuell sind dies Co-Präsidentin Nadja Blaser sowie Katharina Herzog. Damit sind die beiden einerseits die Vorgesetzten des Geschäftsführers, im Tagesgeschäft ihm jedoch unterstellt.

Daniel Rüttimann sagt, er sehe da keine Probleme. «Im Gegenteil, so hat die Basis entsprechendes Gewicht und Know-how ist im Vorstand vertreten.» Eine mögliche Lösung wäre es, den Verein in eine gemeinnützige AG umzuwandeln. Das sei mittelfristig ein Ziel, sagt Rüttimann. «Aktuell jedoch haben andere Aufgaben Priorität. Eine Umwandlung erachte ich frühestens auf die GV 2023 als realistisch.»