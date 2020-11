Autofahrer entzieht sich in Reussbühl Polizeikontrolle und baut Unfall In Reussbühl hat ein Autofahrer einen Unfall verursacht. Der 27-jährige Italiener hatte zu viel getrunken. 20.11.2020, 14.52 Uhr

Die Unfallstelle in Reussbühl. Bild: Luzerner Polizei (20. November 2020)

(rem) Am frühen Freitagmorgen wollte eine Polizeipatrouille gegen 1.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Reussbühl einen Fahrzeuglenker kontrollieren. Dieser hielt jedoch nicht an, beschleunigte sein Auto, fuhr Richtung Seetalplatz und entzog sich der Kontrolle.