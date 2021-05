Bauprojekt Die Stadt will die Zimmereggbadi für 14,9 Millionen Franken umgestalten – auch eine öffentliche Freizeitanlage ist geplant Der Luzerner Stadtrat beantragt einen Sonderkredit für das Projekt, der auch vor das Volk kommen wird. Wegen der Arbeiten fällt eine Sommersaison aus. Die Kosten sind höher, als ursprünglich angenommen. Stefan Dähler 07.05.2021, 11.00 Uhr

Die Zimmereggbadi. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 2. Juli 2019)

Es ist bekannt: Das 1966 eröffnete Waldschwimmbad Zimmeregg oberhalb der Quartiere Reussbühl und Udelboden befindet sich in einem schlechten Zustand. 2015 musste es wegen Schadstoffen in den Becken notdürftig saniert werden. Nun plant der Luzerner Stadtrat eine umfassende Aufwertung der Anlage. Dafür beantragt er beim Parlament einen Sonderkredit von 14,9 Millionen Franken. Stimmt dieses zu, kommt der Kredit voraussichtlich am 26. September vors Volk.

Die Bauarbeiten würden von Oktober 2022 bis Mai 2024 dauern, wodurch die Sommersaison 2023 ausfallen würde. Das sei unumgänglich, weil ein etappierter Bauablauf «finanziell unverhältnismässig» und für die Badi-Betreiberin, die Hallenbad Luzern AG, «betrieblich schwierig umsetzbar» wäre, wie der Stadtrat im Bericht und Antrag an das Parlament schreibt.

Kosten höher als erwartet

Der Betrag liegt über dem Kostendach von 12,5 Millionen Franken, das der Stadtrat 2018 bekannt gegeben hat. Dies sei nicht auf «übermässige Aufwertungsmassnahmen» zurückzuführen, sondern auf nötige technische Massnahmen, beispielsweise bei den Werkleitungen, die in der Machbarkeitsstudie noch nicht feststanden.

Geplant wurde das Projekt von einem Team unter der Federführung der Brechbuehler Walser Architekten Zürich. Dieses setzte sich in einem zweistufigen Planerwahlverfahren durch. Vorgesehen ist, dass das bestehende Betriebsgebäude abgerissen wird. Stattdessen sind zwei Neubauten geplant, die so konzipiert sind, dass dass die überbaute Fläche insgesamt sogar abnimmt: Ein Hauptgebäude mit Garderoben, Büros und Gastrobereich, der bei Bedarf auch ausserhalb der Badesaison nutzbar wäre. Dazu ein Nebengebäude mit zusätzlichen Verpflegungsmöglichkeiten und WCs zur Entlastung an Spitzentagen. Beide Neubauten sind als Holzkonstruktionen konzipiert. Das Hauptgebäude wird an einem anderen Standort errichtet als das heutige Betriebsgebäude, wodurch sich der Anreiseweg zur Badi um rund 100 Meter verkürzt.

Das heutige Betriebsgebäude soll abgerissen werden. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 2. Juli 2019)

Für Kontroversen sorgte im Vorfeld die geplante Verkleinerung des 50-Meter-Schwimmbeckens auf 25 Meter. Mit einem Bevölkerungsantrag versuchten Freunde der Badi, das grosse Becken zu retten. Der Antrag wurde jedoch vom Stadtrat sowie vom Stadtparlament abgelehnt. Der Stadtrat begründet die Verkleinerung mit den Kosten. Der Betrieb des 50-Meter-Beckens sei sehr teuer, ausserdem werde dieses wenig genutzt.

Das 50-Meter-Schwimmbecken im Waldschwimmbad Zimmeregg soll auf 25 Meter verkleinert werden. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 2. Juli 2019)

Alle Becken würden mit Chromstahl ausgekleidet. Dieser sei teurer, aber langlebiger und im Unterhalt weniger aufwendig als Folien. Der Sprungturm soll durch eine 5-Meter-Plattform ergänzt werden, zudem ist eine neue 80-Meter-Rutschbahn geplant. Vorgesehen ist ausserdem, das Kinderplanschbecken zu ersetzen und mit neuen Wasserspielen auszustatten.

Doch nicht nur bei den Badeanlagen, sondern auch in der Umgebung sind Umbauten geplant. So ist zwischen dem Haupt- und dem Nebengebäude ein neuer «Abenteuerspielplatz» geplant, wie die Stadt schreibt. Die Sportanlagen sollen modernisiert werden, weiter sind dort Grillstellen und Sitzmöglichkeiten geplant. Spiel- und Sportanlagen sollen ganzjährig zugänglich sein. Dazu wird der dortige Zaun und die Passerelle zwischen Badi und Sportanlagen entfernt. Für Badegäste soll es aber weiterhin möglich sein, zwischen Badi und Sportanlagen hin- und herzugehen. Dafür ist ein kleiner, separater Eingang zur Badi geplant. Wie der Einlass dort kontrolliert wird, steht noch nicht fest.

Vor dem Eingang sind neu 200 Veloabstellplätze geplant. Die Zahl der Autoparkplätze soll gleich bleiben.