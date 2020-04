Reussportbrücke: Die Mehrheit der Parteien stützt den Luzerner Stadtrat

Bis auf die SVP stehen alle Parteien dem Projekt kritisch gegenüber. Einig sind sie sich trotzdem nicht alle. Stefan Dähler 03.04.2020, 17.18 Uhr

Hier soll die Reussportbrücke zwischen den Gebieten St. Karli/Friedental und Fluhmühle entstehen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Oktober 2019)

Die Ablehnung der Reussportbrücke dürfte auch vom Luzerner Stadtparlament unterstützt werden. Das zeigt eine Umfrage unter den Parteien. Judith Dörflinger von der SP, welche die Anti-Spange-Nord-Initiative lanciert hatte, begrüsst die Haltung des Stadtrats, wie sie auf Anfrage schreibt: «Die Entwicklung der Mobilität in der Stadt Luzern wird in den nächsten Jahren weg vom Individualverkehr hin zu mehr ÖV und Langsamverkehr gehen müssen.» Die Verkehrsfläche in der Innenstadt könne nicht vergrössert, sondern müsse besser genutzt werden.